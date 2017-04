Wird 2017 das Jahr der VR Online Casinos?

Die virtuelle Realität bietet zahlreiche Möglichkeiten für neue Erfahrungen, auch abseits des klassischen Gamings!

Die Spiele-Industrie ist stets danach bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Unsere Games von heute werden ausdifferenzierter und realer, als man es sich vor zehn Jahren kaum hätte erträumen können. Bereits jetzt kann man staunen, über die Universen, welche geschaffen wurden, um uns Spielern den Eindruck zu vermitteln, hautnah am Geschehen dabei zu sein. Doch damit nicht genug. Seit langem arbeiten die Entwickler an Virtual Realities, kurz VR. Jeder hat sie meist schon gesehen, Brillen beziehungsweise Headsets, die unsere Sinne in eine komplett realistische Umgebung katapultieren. Bisher waren diese Systeme jedoch noch nicht zu 100% marktreif gewesen – ist 2017 nun das große Jahr der Virtual Reality Spiele?

Spielen im Live Casino

Genau wie die Spiele-Industrie sind Online Casinos – so auch automatenspielex.com – stets danach bestrebt, ihr Portfolio zu erweitern. Vor ein paar Jahren kam der große Launch der Live Casinos.Hier haben die Spieler die Möglichkeit, sich in einer Echtzeit-Umgebung an einen Tisch zu „setzen“, der von einem echten Croupier bedient wird. Dies wird dann per Videoübertragung an das entsprechende Endgerät – Computer oder Handy – gesendet, man befindet sich also in einer echten Spielbank. Diese Live Tische werden nun bald durch eine VR Funktion erweitert, sodass man das Ganze nicht nur über einen Bildschirm verfolgen kann. Man wird in der absehbaren Zukunft direkt vor seinem Croupier sitzen, sich mit ihm unterhalten können und den Eindruck erhalten, man befinde sich tatsächlich in einer Spielbank.

Spielautomaten in der VR

Auch hier wird bereits an entsprechenden Lösungen gebastelt. Der Software Entwickler für Online Casinos NetEnt hat bereits angekündigt, in naher Zukunft einen VR Slot namens Jack’s World auf den Markt zu bringen. Ein klares Statement für das zukunftsträchtige Glücksspiel, Geschäftsführer Per Eriksson meinte dazu auf der ICE Totally Gaming Messe in London: „Dieses Jahr […] übertreffen wir uns selbst mit etwas größerem und Besserem als jemals zuvor.“ Die Unternehmen der Glücksspiel-Industrie (so auch automatenspielex.com) haben ebenfalls angekündigt, diese neue Art der virtuellen Realitäten sofort in ihr Portfolio mit aufzunehmen, sobald diese marktreif seien. Man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt!

VR Online Casinos

Ein realistischer und offensichtlicher Schritt im Zusammenhang mit der momentanen Entwicklung ist natürlich das Entstehen kompletter VR Online Casinos. Hier wird sich der Kunde in einer realistischen Casino Landschaft wiederfinden, in der er die freie Wahl für ein bestimmtes Format hat. Ob Tischspiele, Spielautomaten oder Jackpots – man hat es selbst in der Hand. Der Vorteil ist, dass man nicht durch die ewig langen Listen der Angebote eines Online Casinos wälzen muss, bis man sein Lieblingsspiel gefunden hat. Darüber hinaus wird alles in Zukunft authentischer, mit mäßiger Freude der tatsächlichen Spielbanken.

Wir dürfen also gespannt sein, wohin der Trend geht beziehungsweise wann wir ihn endlich von unserem Sofa von zu Hause ausnutzen können. Das Bemühen der Glücksspiel-Industrie sind da, auch die Software Entwickler verschwenden keine Zeit. Dass dies aber die Zukunft des Glücksspiels sein wird, so viel ist wohl jetzt bereits sicher.