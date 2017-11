YouTuber und wie Jugendliche sie beurteilen – Online Befragung

Gronkh, ConCrafter oder GermanLetsPlay sind Eure liebsten YouTuber? Dann ist Eure Meinung gefragt!

Da das IZI (Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen) mich so freundlich angefragt hatte, will ich Euch heute mit einer kleine Online-Befragung konfrontieren – Dass die Jungs und Mädels bei Ihren Forschungsaufgaben dringend Hilfe benötigen, wird auch dadurch deutlich, dass sie sich bei mir gemeldet haben – Aber dazu später mehr. Worum geht es eigentlich?

Was wird untersucht?

Das IZI möchte YouTuber als wichtige Vertreter der „Influencer“ (also Beeinflusser) in Bezug auf Kinder und Jugendlicher untersuchen und führt daher eine untersuchende Studie durch. Im Rahmen dieser Studie soll die Selbstdarstellung und Präsentation der YouTuber selbst, aber auch die Einordnung und Beurteilung dieser durch Kinder und Jugendliche unter die Lupe genommen werden. Ein wirklich wichtiges Thema, denn tatsächlich kann der Einfluss von diversen YouTube-Stars heute kaum als zu hoch eingeschätzt werden, ganz besonders, wenn es um Kinder und Jugendliche geht.

Untersucht werden 20 der erfolgreichsten YouTuber (ich vermute mal im deutschen Raum), zu welchen die Fans über Online-Fragebögen Auskunft vermitteln sollen. Und da soll nun ich (und vermutlich alles, was im Internet wohl noch so den Anschein erweckt, Kinder und Jugendliche ansprechen zu können, lel) ins Spiel kommen und die Fragebögen mit meinen (vielen) Lesern teilen! Da ich hier auf dem Blog und vor allem auf YouTube ein eher älteres Publikum anspreche (auf YouTube liegt der absolute Bärenanteil der Zuschauer bei 18 – 34 Jahren), könnte es durchaus sein, dass ich nur wenige Kinder und Jugendliche mit diesem Beitrag erreiche – Aber auch ältere Fans dürfen an der Umfragen teilnehmen (Glück gehabt), wobei der Fokus eben auf das jüngere Publikum gerichtet ist.

Die Fragebögen

Wie es sich für einen Gaming-Blog gehört, soll ich primär Fans von Let’s Playern auf die Umfrage aufmerksam machen. Es geht um Gronkh (da kenne ich ja tatsächlich ein paar Fans), ConCrafter und GermanLetsPlay, zu welchem jeweils ein eigener Fragebogen erstellt wurde:

Jeder der Fragebögen beansprucht ca. 10 Minuten Zeit (wenn Ihr viel zu schreiben habt, kann es auch länger dauern, ich habe es eben mal bei Gronkh getestet) und fragt vor allem, was Euch bei den jeweiligen YouTubern gefällt und wie Ihr diese einschätzen würde. Ihr müsst natürlich keinerlei persönliche Daten oder so was angeben – Alle Teilnehmer erhalten dafür aber die Möglichkeit, einen von 100 Amazon Gutscheinen im Wert von 10 Euro zu gewinnen, dafür müsst Ihr lediglich eine E-Mail-Adresse am Ende der Befragung angeben – Keine schlechte Sache.

Ergebnisse gibt es 2018

Neben der Befragung über die Fragebögen soll eine Repräsentativstudie speziell Kinder nach deren liebsten YouTubern befragen, wobei dann bestimmte Tendenzen wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung etc. untersucht werden sollen (das hat aber nichts mit den verlinkten Fragebögen zu tun, keine Sorge). Ergebnisse der Studie sollen im März 2018 präsentiert und Sommer 2018 in der TelevIZIon veröffentlicht werden. Auch hier auf Game 2 werde ich über die Ergebnisse berichten und vielleicht einen eigenen Kommentar zu diesen verfassen. An alle, die bis hierhin gelesen haben und vllt. sogar einen der Bögen ausgefüllt haben – Vielen lieben Dank! Haut rein, bis demnächst. 😉

In einer Repräsentativstudie wird zudem bei Kindern nach den beliebtesten YouTuberInnen gefragt und nach Tendenzen in Alter, Geschlecht, Wohnort, Einkommen und Bildung der Eltern etc. untersucht. Ergebnisse der Studie werden auf einer Veranstaltung im März 2018 präsentiert und im Sommer 2018 in der TelevIZIon veröffentlicht.