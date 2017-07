Zweites Semester und gamescom

Kleiner Status-Bericht und Ausblick auf zukünftigen Krams…

Wie die Zeit so verfliegt; Eben war ich noch frisch nach Bremen gezogen und schon neigt sich mein zweites Semester so langsam dem Ende zu – Ich hatte dieses Semester lediglich eine Klausur zu bestehen, die ich erfolgreich absolviert habe. Dafür stehen in der „vorlesungsfreien“-Zeit noch einige Arbeiten an; Darunter zwei Hausarbeiten, zwei Essays und noch eine weitere, schriftliche Abgabe. Besonders die Hausarbeiten werden noch mal ordentliche Zeitfresser, aber insgesamt wird die nächste Zeit hoffentlich recht produktiv verlaufen, besonders was den Blog bzw. neue Videos betrifft. Ich hoffe zudem, dass ich bald meine Meinung zur Nintendo Switch in Worte fassen kann, nachdem ich die Konsole in den letzten Woche recht umfangreich bespielt habe. Aber schauen wir mal.

Neben dem „normalen“ Shit wird dieses Jahr auch die gamescom einen wichtigen Stellenwert für meine „Arbeit“ einnehmen, denn ich werde die große Games-Messe in Köln dieses Jahr besuchen und meine Erfahrungen auch hier im Blog vermitteln. Ich bin besonders gespannt, weil ich die Messe als „Pressevertreter“ besuche – Schon letztes Jahr hätte ich dazu Gelegenheit gehabt, konnte die Möglichkeit aber nicht wahrnehmen. Dieses Jahr soll es aber so weit sein und ich bin wirklich gespannt, was mich da so erwarten wird. Partner-Blogs und bekannte Autoren von mir werden ebenfalls auf der gamescom vertreten sein und irgendwie fühlt sich das ganze wie ein großes Familienfest an, bei dem man entfernte Verwandte erstmals persönlich kennenlernt. Aber noch gestaltet sich die Suche nach einer Unterkunft als „problematisch“, denn natürlich bekommt man in Köln im Zeitraum der gamescom kaum noch an preiswerte Zimmer. Doch genug von zukünftigen Ereignissen; In den nächsten Tagen will ich wieder ein paar Artikel auf den Blog werfen und auch YouTube mit einem neuen Video versorgen – Und damit erst mal Ende der Durchsage; Haut rein und bis demnächst!