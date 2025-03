Amazons Herr der Ringe MMO: Wo das Projekt 2025 steht – Alle Infos

Amazon Games arbeitet seit geraumer Zeit an einem Herr-der-Ringe-MMO, was als Folgeprojekt nach New World angekündigt wurde. Nach der großen Ankündigung 2023 blieb es allerdings recht ruhig um das Projekt – ich habe alle bekannten Infos zum neuen Herr-der-Ringe-Spiel von Amazon zusammengetragen.

Amazon und Herr der Ringe: Eine lange Geschichte

Amazon arbeitete bereits 2019 an einem neuen Herr-der-Ringe-MMO, stellte das Projekt aber 2021 wieder ein. Bereits ein Jahr später kündigte das Unternehmen ein neues MMO an, welches mit dem eingestellten Spiel nichts mehr zu tun hatte. Hier die wichtigsten Ereignisse in einer groben Timeline:

2018: Das chinesische Unternehmen Leyou gibt bekannt, in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises an einem Free2Play-MMO mit Herr-der-Ringe-Lizenz zu arbeiten.

2019: Amazon Game Studios verkünden Kooperation mit Leyou und wollen die Co-Produktion für das MMO übernehmen

2020: Tencent kauft Leyou für 1,5 Milliarden US-Dollar auf, womit das Herr-der-Ringe-MMO nun unter neuer Schirmherrschaft steht.

2021: Es wird bekannt, dass Amazon die arbeiten an dem Herr-der-Ringe-MMO einstellt.

2022: Die Embracer Group kauft Middle-earth Enterprises und wird neuer Eigentümer der Lizenzen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe.

2023: Amazon kündet neues Herr-der-Ringe-MMO in Zusammenarbeit mit der Embracer Group an.

Juni 2024: Christoph Hartmann, Vice President bei Amazon Games, verspricht im Gespräch mit Variety eine zeitnahe Vorstellung des MMORPGs.

August 2024: Gegenüber IGN bestätigt Christoph Hartmann die Entwicklung des MMROGPGs, welches sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden würde.

Amazon bespielt die Herr-der-Ringe-Lizenz mittlerweile bereits fleißig. Mit Ringe der Macht produziert das Unternehmen etwa eine Serie, die bereits zwei Staffeln umfasst. 2024 erschien außerdem der Anime-Film Die Schlacht der Rohirrim, der ebenfalls im Tolkien-Universum spielt.

Was steckt hinter dem Herr-der-Ringe-MMO?

Die Arbeiten von Amazon Game Studio an einem neuen Herr-der-Ringe-Spiel wurden im Mai 2023 bekannt gegeben. Das Studio hinter New World wurde mit der Entwicklung des Herr-der-Ringe-MMOs betraut.

Alle Fakten zum Projekt:

Publisher: Amazon Games, in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises (Embracer Group).

Entwicklungsstand: Sehr frühe Phase, noch kein Release-Datum.

Setting: Mittelerde, Drittes Zeitalter, basiert auf Der Hobbit und Der-Herr-der-Ringe-Trilogie. Keinen Bezug zu Ringe der Macht.

Spieltyp: Open-World-MMO mit persistenter Welt.

Plattformen: PC und Konsolen

Story: Neue Interpretation, keine Verbindung zur Serie Die Ringe der Macht.

Ziel: Massenmarkt, aber auch für Core-Gamer (easy to play, hard to master).

Lore: Nahe an Tolkiens Vorlage, mit Gameplay-Freiheiten.

Technik: Basierend auf der New-World-Engine, weiterentwickelt.

Diese Angaben basieren aber mehrheitlich auf der ersten Ankündigung im Mai 2023. Zu diesem Zeitpunkt stand das Projekt noch in einer extrem frühen Konzeptionsphase, weshalb es gut möglich ist, dass sich die Prioritäten oder Details seitdem wieder geändert haben.

Die letzten Lebenszeichen zum Projekt gab es 2024, wobei zunächst eine baldige Vorstellung angekündigt wurde, die bislang aber ausblieb. Später ruderte Amazon etwas zurück und verkündete, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden würde. Seitdem gab es keine wirklichen Updates.

Meine Meinung zum Stand der Dinge

Amazon bleibt vorsichtig. Nachdem New World einen guten Start hinlegte, hatte das MMO nach Release zahlreiche Probleme und wurde sicherlich nicht der Erfolg, den sich das Unternehmen gewünscht hätte. Mit Herr-der-Ringe hat man nun die Chance, mit der populären Herr-der-Ringe-Lizenz einen großen Erfolg zu landen.

In der Vergangenheit stampfte Amazon zahlreiche Videospielproduktionen ein, selbst wenn die Entwicklung bereits weit vorangeschritten war. Das bedeutet nicht, dass es dem Herr-der-Ringe-Spiel ähnlich ergehen wird. Doch Amazon Gaming braucht endlich einen nachhaltigen Erfolg.

Allerdings bin ich skeptisch. Die Informationen zum Projekt entstammen weniger Interviews und Pressemeldungen. Wirklich konkreter ist man seit 2023 nicht geworden – eher im Gegenteil. Eine klare Linie für das Herr-der-Ringe-MMO bleibt bislang aus – oder ist zumindest geheim. Das muss zwar nichts bedeuten, untermauert aber auch nicht das Vertrauen Amazons in das Projekt.

Ein Release steht 2025 sowieso noch in weiter Ferne. Als im August 2024 der frühe Entwicklungsstand des Projekts erneut hervorgehoben wurde, war klar, dass wir auch auf eine richtige Ankündigung noch etwas länger warten müssen. Zugleich erschien im Oktober 2024 das Free2Play-MMO Throne and Liberty von Entwickler NCSOFT, bei dem Amazon als Publisher auftrat.

Auf echte Neuigkeiten zum Herr-der-Ringe-MMORPG müssen wir vermutlich noch einige Jahre warten. Ich gehe davon aus, dass Amazon zunächst seine etablierten Marken wie New World, Throne and Liberty und Lost Ark bespielt, bevor man mit Herr der Ringe einen neuen Vorstoß im MMO-Sektor wagen wird … sofern das Unternehmen zukünftig weiterhin vom Erfolg des Projekts überzeugt ist.

Bis zum Release könnt ihr ja zumindest ein paar der vielen anderen Herr-der-Ringe-Games nachholen, hier einige Empfehlungen:

Eure Meinung ist gefragt: Glaubt ihr, dass Amazon nach New World ein richtig gutes Herr-der-Ringe-MMO abliefern kann, oder seid ihr wie ich eher skeptisch? Was muss ein solches MMORPG bieten, damit es eine gute Alternative zu Herr der Ringe Online werden kann? Schreibt es doch gerne in die Kommentare!