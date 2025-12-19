Arc Raiders: Wie sinnvoll ist die Expedition und lohnt sich der Wipe überhaupt? Ich habe Antworten

Legen wir mal die Karten auf den Tisch: In Arc Raiders könnt ihr euren Fortschritt bis zum 22. Dezember fast komplett zurücksetzen. Das aktuelle Zeitfenster ist also noch weniger als drei Tage offen.

Ihr verliert Level, Perks, Werbank-Upgrades, alle Blaupausen und sogar das das mühsam erweiterte Inventar ist wieder so winzig wie am ersten Spieltag. Das klingt wenig sinnvoll. Aber wer die Expedition antritt, erhält einige Belohnungen. Doch lohnt sich das überhaupt?

Warum sollte ich alles zurücksetzen?!

Ich spiele Arc Raiders seit dem Release rauf und runter und habe richtig Spaß! Egal ob ich mit meinen Kumpels im Team blutige Kämpfe austrage oder in Solo-Runden als barmherziger Samariter anderen Friendlys helfe: Der Extraction Shooter erzählt immer wieder fantastische Storys.

Natürlich habe auch ich direkt am Expedition Projekt gearbeitet und alle Stufen absolviert. Ihr wisst schon: Kühlventilatoren, Glühbirnen und diese verfluchten Luftbefeuchter gesammelt. In Phase 5 stand dann noch ein ordentlicher Grind an: 830.000 Münzwert in Form von Gegenständen. Was eine Sammelei. Und wofür der Stress?

Alles für die süßen Belohnungen:

Extra-Skin für euren Raider (scheinbar der aus dem Tutorial)

Eine Mütze für Scrappy

12 zusätzliche (permanente) Lagerplätze fürs Inventar

Bis zu 5 zusätzliche (permanente) Skill-Points

10 Prozent effizienteres Reparieren (temporär, 3x stapelbar)

6 Prozent mehr Materialien vom treuen Scrappy (temporär, 3x stapelbar)

5 Prozent Boost für XP (temporär, 3x stapelbar)

Dabei war schon klar, dass die Anzahl der Skillpunke am Wert des Inventars bemessen wird. Je wertvoller die Beute, desto mehr Punkte gibt es. Aber WIE VIEL KOHLE man haben muss … das war lange Zeit unklar.

Jetzt wissen wir: Wer 5 permanente Skillpunkte will, muss satte 5 Millionen auf den Tisch knallen, bevor er alles zurücksetzt.

DAS IST MAL NE ANSAGE! Ich habe aktuell „nur“ 3 Millionen. Das bedeutet also: Noch mehr Grind! Aber lohnt sich das überhaupt?

Die Expedition lohnt sich nicht für alle Raider

Ob sich die Expedition für euch lohnt, hängt aktuell primär vom persönlichen Spielstil ab.

Seid ihr erst neu dabei und freut euch über die ersten Stufen-Erweiterungen für eure Werkbänke, dann könnt ihr getrost noch warten. Spielt einfach weiter und sammelt entspannt die Fortschritte für die Expedition. Alles wird gespeichert, sodass ihr auch im nächsten Zyklus Wipen könnt. Ein harter Grind, um es noch in kurzer Zeit zu schaffen, lohnt sich definitiv nicht.

Aktuell sieht es so aus, als würde Arc Raiders auch langfristig mit ausreichend neuen Inhalten versorgt – ihr habt also keinen Druck, jetzt alles mitzunehmen. Nehmt euch eure Zeit und startet die erste Expedition, sobald es euch passt.

Wenn ihr aber wie ich mächtig viel Zeit ins Spiel gebuttert habt, dann seid ihr jetzt auf Level 75. Eure Werkbänke sind maximiert, ihr sucht nach den letzten Blaupausen und wagt euch vermehrt an die ganz großen Arcs wie die hitzige Queen heran. Langsam aber sicher setzt Routine ein. Die Expedition verspricht da wieder frischen Wind.

Kleiner Tipp aus aktuellem Anlass: Falls Arc Raiders bei euch nicht butterweich läuft oder bei Kämpfen mit großen Arcs ruckelt, lohnt sich definitiv jetzt ein Hardware-Upgrade oder ein neuer Gaming-PC, bevor die Preise für RAM und SDD komplett explodieren. Arc Raiders sieht nicht nur fantastisch aus, sondern spielt sich mit hohen FPS unfassbar dynamisch.

Darum ist der Wipe für Vielspieler so spannend

Ab Level 75 fällt auf: Im Skillbaum ist noch super viel offen! Und weitere Skillpunkte gibt es nicht.

Nur durch die permanenten Skill-Points der Expedition könnt ihr langfristig stärkere Builds bauen.

Bringt das einen entscheidenden Vorteil? Nö. Ein Stitcher wird euch weiterhin aus den Socken hauen und auch ein Rocketeer lässt sich von sowas keinesfalls beeindrucken.

Aber je mehr Perks ihr habt, desto mehr Spaß werdet ihr langfristig in den Runden haben. Ihr seid leiser, schneller und knackt Sicherheitsschließfächer. So könnt ihr also Stück für Stück mehr Optionen des spaßigen Gameplays nutzen und das ist für mich ein richtiger Motivator für die Wipes!

Das gilt auch für die zusätzlichen Stash-Plätze. In der Anfangsphase war mein Inventar STÄNDIG voll! Wenn ich über die Expedition für ein dickeres Inventar sorgen kann, bin ich voll dabei.

Werkbänke, Quests und Level sind schnell wiederhergestellt. Der größte Frustfaktor war für mich immer, dass ich nicht genau wusste, welche Items ich aufheben, zerlegen oder verkaufen sollte. Aber wer schon einen Zyklus durchlaufen hat, weiß wie der Hase läuft und wird einen spürbar besseren Start nach dem Reset haben.

Allein die verlorenen Blaupausen sind ein Wermutstropfen. Ich habe etwa erst sehr spät den Bauplan für die Wolfpacks gefunden. Diese schon so bald wieder abzugeben und auf einen glücklichen Fund zu hoffen, schmerzt etwas.

Auf der anderen Seite bin ich gespannt, welche Blaupausen ich nach dem Reset zuerst finden werde. Jetzt habe ich etwa früh Snapshot-Granaten gefunden, die entsprechend mein bevorzugtes Werkzug bei der Jagd von großen Arcs waren. Das gleich gilt für Seilrutschen, die meine Mobilität extrem erhöhen.

Neue Baupläne bedeuten neue Strategien und frisches Gameplay, auf das ich mich sogar schon irgendwie freue. Zudem wird es nach dem Reset wieder Dopamin regnen, wenn ich einen wertvollen Bauplan in die Finger bekomme – und das ist nie verkehrt!

Fazit: Ich werde die Expedition machen

Ihr merkt schon: Die Expedition ist für mich die Karotte, um mich in Arc Raiders langfristig bei der Stange zu halten. Und das funktioniert aktuell hervorragend.

Das Zurücksetzen bringt ausreichend Boni, sodass ich es nicht als Bestrafung wahrnehme. Gleichzeitig habe ich aktuell keine Sorgen, dass Hardcore-Spieler langfristig zu stark dadurch werden. Ein guter Kompromiss und ausreichender Anreiz für mich, die erste Expedition definitiv mitzunehmen.

Ob ich die 5 Millionen erreiche? Unwahrscheinlich. Aber 4 Millionen sind mein selbst gestecktes Ziel … ihr findet mich also an der Oberfläche beim Looten! Und falls nicht, sind auch drei zusätzliche Skill-Punkte ausreichend – beim nächsten Wipe schaffe ich dann bestimmt die 5 Millionen.

Wie siehts bei euch aus: Tretet ihr die Expedition jetzt an oder wartet ihr auf den nächsten Zyklus, bevor ihr alles zurücksetzt? Vielleicht krallt ihr euch ja aber auch an euren aktuellen Loot und wollt grundsätzlich nichts von einem Wipe wissen – schreibt es doch gerne in die Kommentare!