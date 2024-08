Attack on Titan Staffel 1 auf Deutsch streamen – diese Alternative gibt es

Attack on Titan ist ein echtes Phänomen und begeistert seit vielen Jahren Fans in Deutschland. Allerdings ist es aktuell gar nicht so leicht, die erste Staffel des Animes in deutscher Sprache zu schauen. Crunchyroll bietet die erste Staffel Attack on Titan nämlich nicht mehr an und andere legale Streaming-Anbieter haben Staffel 1 ebenfalls nicht auf Deutsch im Angebot. Doch zum Glück gibt es eine Alternative!

Die Filme von Attack on Titan als Alternative zu Staffel 1 auf Deutsch

Momentan kann Staffel 1 von Attack on Titan nirgendwo legal in Deutsch gestreamt werden. Auch auf Crunchyroll kannst du die erste Staffel in Deutschland ebenfalls nicht mehr abrufen. Alle anderen Staffeln stehen allerdings in deutscher Sprache bereit.

Doch es gibt eine gute Alternative, um zumindest den wichtigen Story-Inhalt der ersten Staffel von Attack on Titan auf Deutsch zu schauen. Denn neben der Serie gibt es auch Filme, welche die erste Staffel zusammenfassen. Du kannst also diese Filme schauen und erfährst so alles, um anschließend Staffel 2 auf Deutsch streamen zu können.

Diese Filme fassen Staffel 1 von AoT auf Deutsch zusammen:

Attack on Titan Teil 1 – Feuerroter Pfeil und Bogen: Dieser Film deckt die ersten 13 Episoden der ersten Staffel der Anime-Serie ab.

Attack on Titan Teil 2 – Flügel der Freiheit: Dieser Film deckt die restlichen 12 Episoden von Staffel 1 ab.

Beide Filme können auf Crunchyroll und Joyn PLUS+ in deutscher Sprache gestreamt werden und bieten dir zumindest eine einfache Alternative, wenn du die erste Staffel von Attack on Titan auf Deutsch schauen willst.

Hier kannst du die AoT-Filme auf Deutsch streamen:

Willst du die Filme nicht schauen, sondern klassisch alle Folgen der Anime-Serie, bleibt dir aktuell nur die Möglichkeit, die DVDs oder Blu-rays zu kaufen. Diese sind allerdings recht kostspielig und auch nicht immer ausreichend verfügbar.

Ich schaue gerade die Filme, um dann mit Staffel 2 fortzusetzen und bin bislang recht zufrieden mit dieser Alternative. Natürlich geben die Filme nur eine Zusammenfassung der Serie, allerdings habe ich bislang das Gefühl, dass die wichtigsten Aspekte der Serie von den Filmen aufgegriffen werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Lizenz der ersten Staffel von Attack on Titan auf Deutsch auch irgendwann wieder vergeben und bei einem Anbieter als Stream angeboten wird. Allerdings scheint die erste Staffel weiterhin nirgendwo verfügbar zu sein.

Sind die Filme für euch eine gute Alternative oder reicht euch diese Notlösung nicht? Schaut ihr AoT auf Deutsch, oder bevorzugt ihr den Original-Ton auf Japanisch? Schreibt gerne einen Kommentar!