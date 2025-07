Baldur’s Gate 3: Gedankenschinder VS Betrachter – Welches Monster würde den epischen D&D-Kampf gewinnen?

Im fantastischen Universum von Dungeons & Dragons gehören Gedankenschinder (Mind Flayers) und Betrachter (Beholders) zu den ikonischsten und zugleich gefürchtetsten Monstern. Beide Kreaturen sind für ihre einzigartigen Fähigkeiten, Intelligenz und tödliche Präsenz bekannt. Doch was würde passieren, wenn diese Schrecken jeder Abenteurergruppe plötzlich aufeinandertreffen? Wer würde in einem solchen Kampf die Oberhand behalten?

In diesem Artikel finden wir genau das heraus! Dafür analysieren wir die Stärken und Schwächen von Gedankenschindern sowie Betrachtern und untersuchen, wer in einem hypothetischen Kampf zwischen ihnen triumphieren würde. Klingt gut? Na dann mal los!

Bevor es so richtig losgeht, möchte ich kurz auf meine Quellen eingehen.

Ich werde vornehmlich die Monsterhandbücher von D&D sowie Informationen direkt aus Baldur’s Gate 3 verwenden. Wichtig dabei: In BG3 trefft ihr keinen Betrachter! Ihr könnt lediglich gegen Beobachter kämpfen – eine geringere Form der Betrachter, die deutlich schwächer als ihre stärkeren Brüder sind.

Außerdem bedenkt, dass sich im Pen&Paper die Regeln sowie Lore und Hintergründe von Beobachtern und Gedankenschindern in den letzten Jahrzehnten auch etwas gewandelt haben. Dennoch werde ich mich mit allen verfügbaren Infos an eine Antwort herantasten. Ihr denkt, ich habe etwas Wichtiges übersehen? Schreibt gerne einen Kommentar und diskutiert, wer diesen epischen Kampf gewinnen würde. Jetzt aber viel Spaß mit dem Artikel und der Frage, ob Gedankenschinder oder Betrachter die stärkeren Monster sind.

Betrachter: Die fliegenden Schrecken mit tödlichen Augen

Rüstungsklasse: 18

Trefferpunkte: 180

Bewegungsrate: 6m (schwebend)

Bei Betrachtern handelt es sich um verdorbene Wesen, die aggressiv, hasserfüllt und gierig sind. Sie haben einen kugelförmigen Körper, verfügen über ein großes, glotzendes Auge und einen Schlund mit spitzen Zähnen. Ihre schwebenden Körper werden von zahlreichen Augenstielen gekrönt, die sich beständig winden, um mögliche Feinde jederzeit ausmachen zu können.

Zum Vergleich: Die Beobachter, die ihr in BG3 trefft, sind kleiner, haben weniger Trefferpunkte und verfügen nur über vier Augenstiele – bei Betrachtern sind es in der Regel 10 Stück!

Betrachter sind paranoid und bevorzugen die Isolation. Sie sind davon überzeugt, dass überall Feinde lauern und gegen sie intrigieren. Andere Kreaturen und sogar andere Betrachter betrachten sie grundsätzlich als minderwertige Geschöpfte. Daher werden sich auch niemals zwei Betrachter zusammenschließen – außer sie werden von einer Schwarmmutter unterjocht.

Einige Betrachter werden zu Augentyrannen. Diese Exemplare schaffen es, ihre Abscheu und Angst anderen Kreaturen gegenüber in eine schreckliche Gewaltherrschaft zu wandeln. Sie errichten dann gewaltige Imperien mit versklavten Kreaturen, die in ihrem Sinn ausschwärmen und die Aufträge ihres Meisters ausführen.

Stärken der Betrachter

Augenstrahlen: Betrachter verfügen über zehn Augenstiele, von denen jeder einen zufälligen magischen Strahl abfeuern kann. Dazu zählen ein Lähmender Strahl, Furchtstrahl, Verteinerungsstrahl, Auflösungsstrahl und sogar ein Todesstrahl. Diese enorme Vielseitigkeit macht sie unberechenbar und extrem gefährlich. Antimagie-Auge: Das zentrale Auge eines Betrachters erzeugt antimagisches Feld (Kegel von 45m). In diesem Bereich werden alle magischen Effekte und Zauber unterdrückt. Das macht es besonders zauberbasierten Gegnern schwer, gegen Betrachter anzukommen. Flugfähigkeit: Betrachter schweben und können sich daher immer frei in der Luft bewegen. Ihre Behausungen bestehen oft aus senkrechten Gängen, die übereinanderliegende Kammern miteinander verbinden – dadurch sind sie dort besonders mobil und können Nahkämpfe vermeiden. Dickes Fell: Betrachter verfügen über eine hohe Rüstungsklasse (18) und einen Haufen Trefferpunkte (180), was sie gegen physische Angriffe recht widerstandsfähig macht. Wer sie bezwingen will, muss sich etwas einfallen lassen, um die Rüstung zu durchbrechen und ausreichend Schaden auszuteilen.

Schwächen der Betrachter

Schwacher Nahkampf: Obwohl Betrachter einen mächtigen Schlund mit scharfen Zähnen besitzen, ist ihr Biss nicht wirklich stark. Sollten Gegner einen Betrachter in einen handfesten Nahkampf verwickeln, wird dieser versuchen Abstand aufzubauen, um seine Augenstrahlen zu nutzen oder sogar die Flucht ergreifen. Abhängigkeit vom Antimagie-Auge: Obwohl das Antimagie-Auge eine extrem mächtige Waffe ist, unterdrückt es im gewählten Bereich allerdings auch die eigenen Augenstrahlen, sofern es aktiv ist. Daher muss ein Betrachter es taktisch einsetzen und stets darauf achten, dass Gegner es nicht gegen ihn selbst verwenden, um seinen Strahlen zu entgehen. Zufällige Strahlen: Im Pen&Paper werden die Augenstrahlen ausgewürfelt – also zufällig gewählt. Dadurch verschießt der Betrachter nicht immer den in der Situation besten oder mächtigsten Strahl, macht es zugleich aber schwieriger, sich auf seinen Angriffe vorzuberieten. Paranoia und Isolation: Betrachter sind notorisch paranoid und arbeiten nur selten mit anderen Wesen zusammen. Dadurch können sie den Bezug zu Realität verlieren und schlicht etwas weltfremd werden. Zudem können sie ins Hintertreffen geraten, wenn sie auf Gegner treffen, die zusammenarbeiten und als größere Gruppe angreifen.

Gedankenschinder: Die psionischen Gehirnfresser

Rüstungsklasse: 15 (Brustharnisch)

Trefferpunkte: 71

Bewegungsrate: 9m

Gedankenschinder, auch Illithiden genannt, sind psionische Wesen, die andere Kreaturen manipulieren und sogar versklaven. Sie besitzen einen tintenfischartigen Kopf mit vier Tentakeln, können telepathisch kommunizieren und sind meist untereinander durch ein kollektives Bewusstsein verbunden.

Einzelne Gedankenschinder sind zumeist Ausgestoßene oder Abtrünnige. In der Regel sind Illithiden Angehöriger einer Kolonie, die von einem Ältestengehirn geleitet wird. Dabei handelt es sich um ein gigantisches Gehirnwesen, welches die Gedankenschinder telepathisch anleitet. Gedankenschinder arbeiten also oft gemeinsam an den großen Zielen des Ältestengehirn, dem sie unterstellt sind.

Um zu überleben, müssen Gedankenschinder Gehirne verspeisen. Dabei nehmen sie die Erinnerungen ihres Opfers auf, weshalb Gedankenschinder extreme Mengen an Wissen anhäufen können. Manche Gehirne werden nicht gefressen, sondern für finstere Experimente missbraucht.

Mehr zum Hintergrund und der Lore der Gedankenschinder findet ihr in diesem Beitrag.

Stärken der Gedankenschinder

Psionische Kräfte: Gedankenschinder verfügen über eine natürliche Magieresistenz und psionische Fähigkeiten. Sie können einen mächtigen Gedankenschlag loslassen, um ganze Gruppen von Gegnern mit psychischen Schaden einzudecken und sie zu betäuben. Außerdem können sie Monster beherrschen, womit sie Gegner in ihre Marionetten verwandeln. Gehirn entnehmen: Im Nahkampf können Gedankenschinder Gegner mit ihren Tentakeln packen und betäuben. Ist ein humanoides Ziel kampfunfähig, können sie das Gehirn entfernen und vertilgen, was den sofortigen Tod des Ziels zur Folge hat. Eine tödliche Waffe im Eins-gegen-Eins-Kampf. Prost Mahlzeit! Taktische Intelligenz: Gedankenschinder sind höchst Intelligent und brillante Strategen, die oft in Gruppen oder mit versklavten Dienern agieren. Sie legen Hinterhalte, nutzen Tarnung und wählen ihre Gegner sowie Schlachtfeder mit Bedacht, um stets im Vorteil zu sein. Interdimensionale Reisende: Diese uralten Kreaturen beherrschten bereits vor Äonen ganze Völker und besaßen gigantische Imperien, die mehrere Welten umspannten. Mit fremdartiger Technologie können sie nicht nur zwischen den Dimensionen reisen, sie verfügen auch über mächtiges Wissen und Waffen, die den meisten anderen Völkern gänzlich unbekannt sind.

Schwächen der Gedankenschinder

Physische Zerbrechlichkeit: Gedankenschinder sind keine Nahkampfexperten. Ihre Rüstungsklasse (15) sowie die Trefferpunkte (71) sind zwar nicht schlecht, allerdings sind sie in direkten Konfrontationen anfällig für physische Angriffe. Abhängigkeit von Intelligenz: Die psionischen Angriffe erfordern oft einen Rettungswurf auf Intelligenz. Während Gegner mit niedrigen Werten also oft getroffen werden, können besonders intelligente Widersacher ihren Angriffen oft widerstehen. Wird das mit einer Resistenz gegen psionische Effekte kombiniert, sind Gedankenschinder schnell im Nachteil. Hunger nach Gehirnen: Gedankenschinder benötigen intelligente Gehirne, um zu überleben. Sie müssen sich also einen stetigen Zugang für diese besondere Nahrungsquelle sichern, da sie ansonsten geschwächt sind und sogar sterben können. Diener des Gehirns: Wie bereits erwähnt, sind die meisten Gedankenschinder Teil eines Schwarmverstands, der von einem Ältestengehirn angeleitet wird. Dadurch sind Gedankenschinder selbst mehr oder weniger unterjochte Kreaturen, die dem Willen des Ältestengehirns folgen, was ihre Intelligenz sowie ihre Individualität bis zu einem gewissen Grad einschränkt.

Gut. Jetzt wissen wir also, was Betrachter und Gedankenschinder sind und über welche Stärken sowie Schwächen sie verfügen. Kommen wir zum spannenden Teil: Wer würde in einem Kampf den Kürzeren ziehen und welches Monster ist letztlich das stärkere?

Der Kampf: Gedankenschinder gegen Betrachter

Um zu ermitteln, ob nun Gedankenschinder oder Betrachter die stärkeren Monster im D&D-Universum sind, werde ich die Kreaturen in zwei Szenarien gegeneinander antreten lassen.

Ein Gedankenschinder gegen einen Betrachter Mehrere Gedankenschinder im Verbund gegen einen Betrachter

Ein Gedankenschinder gegen einen Betrachter

In diesem Aufeinandertreffen ist der Betrachter im klaren Vorteil. Sein Antimagie-Auge kann die pisonischen Fähigkeiten des Gedankenschinders neutralisieren, während er sich dank seiner Flugfähigkeit einem direkten Nahkampf entzieht.

Bereits eine Salve der Augenstrahlen des Betrachters, kann den Gedankenschinder vernichten. Dieser müsste währenddessen viele schwere Treffer setzen, um den Betrachter töten zu können.

Die taktischen Fähigkeiten des Gedankenschinders wird er gegen einen Betrachter nur schwer einsetzen können. Die wachsame und stets paranoide Kreatur ist auf Hinterhalte gefasst und wird sich nicht so leicht in eine Falle locken lassen.

Mehrere Gedankenschinder gegen einen Betrachter

In der Gruppe, unterstützt von unterjochten Dienern, steigen die Chancen der Gedankenschinder massiv. Die zumeist in totaler Isolation lebenden Betrachter können in der Regel auf keine Unterstützung hoffen und sind auf sich allein gestellt. Das müssen die Gedankenschinder ausnutzen.

Dennoch ist das Antimagie-Auge ein großer Vorteil für den Betrachter, während seine Strahlen auch größere Gruppen von Feinden schnell dezimieren können. Selbst in Überzahl müssen die Gedankenschinder und ihr Gefolge einen cleveren Hinterhalt legen, um den Gedankenschinder irgendwie in den Nahkampf zu zwingen.

Im Nahkampf kann der Betrachter sein Antimagie-Auge nicht mehr so gezielt einsetzen. Allerdings verfügen Betrachter über einen hohen Intelligenzwert (17 +3), sodass selbst ohne das Antimagie-Auge viele psionische Angriffe wirkungslos bleiben. Und da Gedankenschinder selbst keine großen Nahkämpfer sind, müssen ihre Sklaven (etwa Oger oder Grimlocks) den nötigen Schaden austeilen.

So bleibt der Betrachter auch in Unterzahl eine enorme Herausforderung. Der Ausgang eines Kampfes hängt stark von der Umgebung, der Taktik und den Ressourcen ab, die beiden Seiten in die Waagschale werfen. Dabei benötigen die Gedankenschinder mehr Vorteile und ausgefallene Taktiken, um den Betrachter bezwingen zu können.

Sollten sich die Gedankenschinder samt Ältestengehirn allerdings mit einem Augentyrannen anlegen, also einem Betrachter mit einem Imperium und Gefolge im Rücken, wird aus einem einfachen Kampf sicherlich ein langer Zermürbungskrieg, der beiden Seiten einen hohen Blutzoll abverlangen dürfte.

Insgesamt sind Betrachter stärkere Monster als Gedankenschinder. Erst ein größerer Verbund von Gedankenschindern, angeführt von einem mächtigen Ältestengehirn, hat eine reale Chance gegen einen Betrachter. Aber selbst dann steht nicht fest, wer den Kampf letztendlich gewinnen würde.

Mods für epische D&D-Kämpfe in Baldur’s Gate 3

Wie bereits erwähnt, sucht man Betrachter in Baldur’s Gate 3 vergeblich! Die ikonischen und extrem starken Wesen tauchen einfach nicht auf. Stattdessen müssen wir uns mit niederen Beobachtern herumärgern – die sind zwar auch schon ziemlich stark, aber immer noch deutlich schwächer als Betrachter.

Dafür gibt es zumindest ausreichend Gedankenschinder-Action. Dennoch wäre es toll, wenn wir in BG3 auch auf einen Betrachter treffen könnten … oder gleich einem epischen Kampf beiwohnen, bei dem Gedankenschinder und Betrachter gegeneinander antreten.

Da Larian Studios keine DLCs für BG3 entwickeln wird, bleiben nur Mods, um dieses spannende Szenario aufzubauen (oder ihr startet eine eigene Pen&Paper-Runde!). Dank Mods gibt es schon jetzt verbesserte KI, unzählige kosmetische Erweiterungen, neue Ausrüstung, Zaubersprüche, Klassen und Kreaturen.

Dazu kommen Grafik-Mods, welche aus dem hübschen BG3 noch mehr optische Pracht herauskitzeln. Denkt bei der Nutzung von größeren Mod-Listen allerdings daran, dass auch die Anforderungen steigen. Wer da keinen guten Gaming-PC sein Eigen nennt, hat spätestens in Bladur’s Tor nervige Performane-Einbrüche.

Geplant sind sogar Mods für neue Gebiete in BG3, wobei es sich dabei aktuell noch um ambitionierte Projekte in Entwicklung handelt. Fehlt nur noch ein Projekt, dass endlich einen mächtigen Betrachter ins Spiel einbaut und eine spannende Story um ihn strickt, in der sich mit einer Kolonie von Gedankenschindern misst. Das klingt doch spannend!

Mit Xanathar gibt es in der Stadt Tiefwasser (Deep Water) sogar einen berüchtigten Betrachter, der als mächtiger Unterweltboss bereits ein spannendes Exemplar wäre. Seine Blicke reichen sicherlich auch bis nach Baldur’s Tor, sodass er sich dort doch auch in die Machtbestrebungen der Absoluten einmischen könnte. Und schon haben wir einen epischen Kampf von Gedankenschindern und einem mächtigen Betrachter – mehr will ich doch gar nicht!

Was denkt ihr: Hat ein Gedankenschinder überhaupt eine Chance gegen einen Betrachter oder könnten die Tentakelmonster im Team und gegenseitiger Unterstützung am Ende doch triumphieren? Schreibt es gerne in die Kommentare!

