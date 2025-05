Baldur’s Gate 3: Drei Mods versprechen neue Gebiete und wollen das Rollenspiel erweitern

Auch 2025 zählt Baldur’s Gate 3 nicht nur zu den besten, sondern auch meistgespielten Rollenspielen auf dem Markt. Das hat sich das Meisterwerk der Larian Studios auch redlich verdient. Mit dem großen Patch 8 kamen neben unzähligen Bugfixes auch 12 neue Unterklassen ins Spiel, sodass selbst für Veteranen ein neuer Durchgang verlockend ist.

Neue Gebiete oder Addons wird es von Larian allerdings nicht geben. Diese Aufgabe übernehmen ambitionierte Modder, die neue Welten, Quests und Geschichten erschaffen, um das epische Rollenspiel noch größer zu machen. In der Übersicht stelle euch einige der vielversprechendsten Mod-Projekte vor, die neue Gebiete oder gar Kampagnen für Baldur’s Gate 3 einführen wollen.

BG3 Mods mit neuen Gebieten und Kampagnen

Path to Menzoberranzan

Projekt von Lotrich: Discord, YouTube-Kanal, Patreon

Release: erste spielbare Beta von Akt 1 für Mitte 2025 geplant

Path to Menzoberranzan soll ein völlig neues Abenteuer bieten und ist einer der größten Kampagnen-Mods, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Euch erwartet also eine neue Story, neue Gebiete, neue Begleiter und natürlich auch neue Quests und Nebenquests.

Die Handlung beginnt in der Hafenstadt Athkatla und setzt über 100 Jahre nach dem Ende von Baldur’s Gate 2 ein. Athkatla zählt nicht nur zu den lebhaftesten Städten Faerûns, sondern ist außerdem die Hauptstadt der Händlernation Amn und wird auch als die Stadt der Münzen bezeichnet.

Die Story soll sich sowohl auf die strahlende Handelsstadt Athkatla, als auch das dunkle und gefährliche Unterreich (Underdark) konzentrieren. Dabei werden bekannte Orte aus Baldur’s Gate 2 aufbereitet und adaptiert, aber auch völlig neue Gebiete können erkundet werden.

Neue Story: Die Geschichte wird in 3 Akten erzählt. Im ersten Akt besucht ihr die strahlende Handelsstadt Athkatla. Im zweiten Akt wird die Reise nach Menzoberranzan angetreten. Der dritte Akt spielt dann in Menzoberranzan selbst. Die Stadt der Drow ist auch als Stadt der Spinnen bekannt und die Heimat von Minthara.

Neue Gruppe: Die Mod wird einen neuen Protagonisten samt persönlicher Quest vorstellen. Außerdem sollen bis zu acht neue Gefährten verfügbar sein, die ebenfalls eigene Hintergründe besitzen und persönliche Ziele verfolgen. Einige sind auch Optionen für mögliche Romanzen.

Neue Quests: Neben der übergreifenden Hauptstory, die sich über die drei Akte erstreckt, wird jeder Akt auch eigene Nebenquests bieten. Außerdem gibt es neue Ausrüstung, Modelle, Gegenstände und sogar eigene Musikstücke.

Englische Sprachausgabe: Geplant ist außerdem eine vollständige Vertonung für die Begleiter und die NPCs in der Welt. Die Sprachausgabe wird dabei von freiwilligen eingesprochen und nicht über KI generiert.

Der Release-Termin von Path to Menzoberranzan ist wohl noch Jahre entfernt. Eine erste, spielbare Beta-Version mit Inhalten von Akt 1 soll allerdings schon Mitte 2025 erscheinen.

Act Two Expansion

Projekt von SquallyDaBeanz: YouTube-Kanal, Patreon

Release: voraussichtlich Ende 2025

Act Two Expansion fügt Baldur’s Gate 3 eine neue Region hinzu, die ihr zwischen Akt 2 und 3 erkunden könnt. Die Mod ergänzt und erweitert also das Grundspiel von BG3, sodass ihr beim einem erneuten Durchgang ein völlig neues Gebiet erkunden könnt.

Die Mod soll neue Gebiete, Dungeons, Begegnungen, Ausrüstung und Gegenstände bieten. Außerdem können Spieler einige Geheimnisse aufdecken und Rätsel lösen, die in der neuen Region versteckt sind.

Der Umfang der neuen Region soll etwa der Wildnis in Akt 1 von BG3 entsprechen. Spielerisch konzentriert sich das Projekt auf Erkundung sowie Kampf und versucht das Sandkastengefühl des Originals einzufangen.

Neue Region: Die Mod spielt nachdem die Gruppe die Verfluchten Schattenlande verlässt, aber bevor sie Baldur’s Gate 3 erreicht. In einem Trailer zeigen sich bereits eindrucksvolle Orte, die sich optisch mit den Schauplätzen des Originals messen können. Es wird ein neues Hauptareal, aber auch zahlreiche Dungeons geben.

Wenig Story: Act Two Expansion ist als Brücke zwischen Akt 2 und 3 gedacht und soll den Fluss der Haupthandlung von BG3 nicht unterbrechen. Die meisten zusätzlichen Story-Elemente werden über Notizen oder die Umgebung selbst erzählt. Nach Abschluss der Region geht es wie gewohnt in Akt 3 weiter.

Neue Schlacht: In der neuen Region ist die Armee der Absoluten auf dem Vormarsch. Die Heldengruppe muss einen Weg über den Fluss Chionthar finden. Anschließend beteiligen sich die Helden an einer epischen Schlacht gegen die Armee der Absoluten bei Rivington.

Erweiterung: Die Mod ist eine Erweiterung des Hauptspiels und für Charaktere von Stufe 8 bis 10 ausgelegt. Sofern aller Spieler die Mod installiert und aktiviert haben, sollte sie auch im Multiplayer problemlos funktionieren.

Ein erster Release-Termin für Act Two Expansion ist für Ende 2025 geplant. Falls also alles wie geplant funktioniert, müssen Fans nicht mehr lange auf die Veröffentlichung warten.

Project Strahd

Project Strahd ist ein Mod-Projekt, welches das beliebte Pen&Paper-Modul Fluch des Strahd (Curse of Strahd) adaptiert und als spielbare Kampagne in Baldur’s Gate 3 zum Leben erweckt. Die Vorlage bietet ein Gothic-Horror-Erlebnis in Barovia, wo Vampirgraf Strahd von Zarowitsch in seiner Festung Ravenloft residiert.

Die Modder wollen das Modul als Basis nutzen, um eine eigene Kampagne zu schaffen. Sie schlüpfen dabei quasi in die Rolle eines Spielleiters einer klassischen DnD-Runde, der Fluch das Strahd als Basis für ein eigenes Abenteuer nutzt. Man wolle dabei so nah wie möglich an der Vorlage bleiben und zugleich eine spannende, neue Geschichte erzählen.

Die Mod bietet also eine eigene Story in einer neuen Spielwelt mit frischen Charakteren. Ihr startet mit einem neuen Charakter und erlebt ein brandneues Abenteuer in der Region Barovia. Im Zentrum der Geschichte soll ein geheimnisvolles Artefakt stehen.

Neue Hauptfigur: Der Protagonist ist ein Außenseiter in Barovia. Geplant sind vier Charaktere im Stile von The Dark Urge, aus denen gewählt werden kann. Das soll auch den Wiederspielwert der Mod erhöhen.

Neue Begleiter: Insgesamt soll es sechs Begleiter geben, die euch auf eurem Abenteuer begleiten. Im Laufe der Geschichte soll sich zudem mindestens ein weiterer Charakter der Gruppe anschließen. Jeder Begleiter wird einen eigenen Hintergrund besitzen und einzigartige Interaktionen bieten, die den Verlauf der Handlung beeinflussen.

Neues Abenteuer: Project Strahd ist ein eigenständiges Abenteuer und ist nicht mit den Ereignissen von BG3 verbunden. Er erkundet als ein neuer Held eine unbekannte Welt und erlebt eine eigenständige Geschichte.

Romanzen: Wie im originalen BG3 wird es auch in Project Strahd zahlreiche Romanzen geben. Dabei können sowohl einige Begleiter als auch Charaktere in der Welt verführt werden. Sogar Vampirgraf Strahd soll eine Option sein … wobei die Modder betonen, dass diese Romanze keine gute Idee sei.

Ein Release-Termin für Project Strahd ist aktuell noch nicht abzusehen. Das Mod-Team betont, dass sich das Warten lohnen wird. Fans sollten sich allerdings noch in Geduld üben – die Arbeiten an Project Strahd nehmen erst jetzt wirklich Fahrt auf.

Mods als Schlüssel zur Unsterblichkeit von Baldur’s Gate 3

Diese ambitionierten Mods werden die erstaunliche Wiederspielbarkeit von BG3 noch weiter stärken, indem sie neue Gebiete, Kampagnen und Geschichten bieten. Obwohl ich gerade mitten in meinem vierten Durchlauf von BG3 stecke, freue ich mich extrem auf diese neuen Abenteuer. Da Larian selbst keine Addons für das Rollenspiel liefern wird, sind diese Mods noch wichtiger geworden.

Denn Mods sind für Videospiele wie ein Lebenselixier. Sie liefern neue Inhalte, erweitern bestehende Welten oder frischen die Grafik auf, sodass Spiele auch viele Jahre nach Release interessant und spielbar bleiben. Manche Mods sind so umfangreich, dass sie wie ein völlig neues Videospiel wirken – oder sogar sind. Fallout: London, Enderal oder Archolos sind hervorragende Beispiele.

Andere Projekte drehen die Optik soweit auf, dass ich einen neuen High-End-Gaming-PC bräuchte, um sie überhaupt spielen zu können. Ich rede hier von diesen ultrarealistischen Mod-Listen, die ein Skyrim oder Cyberpunk 2077 in unglaublicher Pracht präsentieren – da gerät meine treue 2080 Ti schon bei den Trailern ins straucheln.

Klar ist: Modder werden zu den kreativen Nachfolgern der Entwickler, indem sie die geschaffenen Welten immer wieder optimieren, verbessern oder erweitern und so quasi unsterblich machen. Spiele wie Skyrim, Fallout 4 und Gothic 2 sind der lebende Beweis, wie wertvoll eine aktive Modding-Szene für ein Game sein kann.

Und es scheint, dass auch BG3 eine goldene Zukunft für umfangreiche und komplexe Mods bevorsteht, die uns hoffentlich über viele Jahre mit wundervollen Inhalten aus der Mitte der Community versorgen – eine schöner Ausblick!