Borderlands 4: Der Timekeeper sieht dich – jederzeit, überall! Warum der neue Bösewicht auf Kairos so gefährlich ist

Borderlands 4 steht vor der Tür und verspricht mit dem neuen Schauplatz Kairos auch einen finsteren Antagonisten: den Timekeeper. Der neue Loot-Shooter von Gearbox Software erscheint am 12. Spetember 2025 und will wieder rasante Koop-Action und massenhaft neue Waffen bieten. Doch wer ist der Timekeeper und warum ist er ein Bösewicht, den ihr ernst nehmen solltet? Ich werfe einen Blick auf den neuen Schurken.

Der Timekeeper: Ein Tyrann der totalen Ordnung

Der Timekeeper ist kein einfacher Schurke, er ist der unangefochtene Herrscher des Planeten Kairos. Die düstere Welt dient ihm dabei als Gefängnisplanet, den er mit eiserner Hand und brutaler Ordnung beherrscht.

Und das ist nicht nur so dahergesagt: Seinen Untertanen hat er kybernetische Implantate verpasst. Diese Bolts sitzen am Hals und gewähren dem Timekeeper totale Kontrolle – er kann durch die Bolts jegliche Aktivitäten der Träger überwachen und sie bei Bedarf einfach ausschalten. Aber das ist noch nicht genug: das Implantat erlaubt es auch, durch die Augen der Personen zu sehen.

Wer das Implantat loswerden will, riskiert den Tod. Und alle die es schaffen, zahlen dennoch einen hohen Preis und verlieren schlichtweg den Verstand. Der perfekte Nährboden für eine neue Genration Psychos, die das chaotische Gegenstück zur Ordnung auf Kairos bilden.

Um seine Vorstellung von Ordnung vor fremden Einflüssen zu schützen, hat der Timekeeper den gesamten Planeten verhüllt und so abgeschirmt. Außenstehende konnten Kairos lange Zeit nicht finden, sodass der ordnungsliebende Tyrann fernab jeglicher Störung herrschen konnte … bis jetzt!

Der Timekeeper ist also ein berechnender und erstaunlich ruhiger Antagonist, doch genau das macht ihn so gefährlich.

Das macht den Timekeeper so gefährlich

Im Gegensatz zu den chaotischen und exzentrischen Schurken wie Handsome Jack aus Borderlands 2 oder den Calypso Twins aus Borderlands 3, tritt der Timekeeper kontrolliert auf und agiert aus den Schatten heraus. Das wirkt auf mich sogar noch gefährlicher, weil sich dieser Widersacher nicht aus der Ruhe bringen lässt, während er akribisch seine nebulösen Ziele verfolgt.

Der Timekeeper lässt sich demnach nicht einfach provozieren oder in eine Falle locken. Im Gegenteil. Wir wissen nicht, was ihn antreibt – zugleich sogt seine berechnende Vorgehensweise dafür, dass sich seine Gegenspieler schnell als Zahnrad im finsteren Getriebe seiner Pläne wiederfinden.

Mit seiner kompletten Überwachung und totalen Kontrolle hat er geradezu gottgleiche Macht auf Kairos erlangt, die vermutlich die kühnsten Träume der anderen Schurken des Franchise in den Schatten stellen dürften.

Seinen Ordnungswahn hat der Timekeeper also in pure Macht verwandelt. Er sieht zu jederzeit jeden und alles, kann seine Untertanen per Knopfdruck deaktivieren und verfügt über Kräfte, die einen ganzen Planeten verstecken können.

Kairos: Ein Planet im Aufruhr – Chaos VS Ordnung

Doch die einst so lückenlose Ordnung des Timekeepers droht zu bröckeln.

Am Ende von Borderlands 3 teleportiert Lilith den Mond Elpis, um Pandora vor dem drohenden Untergang zu retten. Dieser Mond landet nicht in der Leere des Universums, sondern prallt auf die schützende Hülle von Kairos … und legt den Planeten des Timekeepers nach langer Zeit wieder offen.

Das katastrophale Ereignis löst eine Welle von Unruhen aus und plötzlich liegt Chaos in der Luft des Planeten. Einige Bewohner rebellieren offen gegen ihren Herrscher, andere reißen sich ihre Bolts vom Leib und verlieren dabei ihren Verstand – jetzt droht auf dem Planeten der einstigen Ordnung ein blutiger Bürgerkrieg.

Ein Schurke im Nebel – Um den Timekeeper zu besiegen, müssen viele Antworten gefunden werden

Als Kammerjäger stürzen wir uns natürlich in dieses Pulverfass und versuchen, Kairos zu retten. Der Schlüssel zum Erfolg ist der mysteriöse Timekeeper. Doch um den dystopischen Herrscher zu bezwingen, müssen wir erst herausfinden, was er eigentlich vorhat.

Denn obwohl wir wissen, dass der Timekeeper auf Kairos herrscht und die Bevölkerung in sein Korsett der Ordnung presst, sind seine Hintergründe und Absichten unklar:

Was ist der Timekeeper überhaupt für ein Wesen und welche Macht verbirgt sich hinter der Erscheinung?

Wie hat er die Herrschaft auf Kairos übernommen und warum hat er den gesamten Planeten verhüllt?

Warum hält er an der Ordnung fest und was treibt ihn überhaupt an – was ist sein Ziel?

Im Spiel müssen wir genau diese Fragen ergründen, wenn wir den Timekeeper besiegen wollen. Und das erscheint ein spannendes Unterfangen zu werden – zumindest mir gefällt der geheimnisvolle Widersacher wirklich gut, wirkt er auf mich noch gefährlicher als seine Vorgänger.

Ein würdiger Schurke, der Lust auf mehr macht

Obwohl die Storys der Borderlands-Reihe in meinen Augen eher eine untergeordnete Rolle spielen, sind die Schurken doch meist wichtige Aushängeschilder der Loot-Shooter und trugen in der Vergangenheit wesentlich zur Atmosphäre der Spielwelten bei.

Der Timekeeper wirkt jetzt deutlich düsterer und auch gefährlicher als seine Vorgänger. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass hinter seiner wahnhaften Ordnung etwas schlummert, was dem gesamten Universum gefährlich werden könnte.

Ihr merkt schon: Mein Interesse ist geweckt. Ich will endlich die vielen offenen Fragezeichen ergründen, die hinter dem mysteriösen Bösewicht schlummern, der seinen Untertanen dystopische Überwachungsimplantate verpasst und seinen gesamten Planeten versteckte.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Am 3. Oktober wird dann die Version für die Switch 2 nachgereicht. Erst dann können wir uns dem Timekeeper entgegenstellen, seine Ordnung endgültig zerbrechen und ihm seine Geheimnisse entreißen – ich freue mich drauf!

Was haltet ihr vom neuen Bösewicht in Borderlands 4? Kann der mysteriöse Timekeeper dem ikonischen Handsome Jack das Wasser reichen, oder hat sich Gearbox mit dem Schurken verzettelt? Schreibt es gerne in die Kommentare!