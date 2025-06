Cralon: Ex-Piranha-Bytes bauen düsteres RPG wie Arx Fatalis und Ultima Underworld – wird das mein Arx 2?

Wo bin ich? Wer bin ich? Und warum stecke ich in einer Zelle von lausigen Goblins?! Meine ersten Schritte in Arx Fatalis werde ich niemals vergessen. Ich konnte den muffigen Geruch meiner kaltfeuchten Zelle förmlich riechen, während der Goblinwächter mich mit einigen Beleidigungen bedachte. Arx Fatalis war eine Offenbarung – ein Rollenspiel, das die Untergrund-Welten eines Ultima Underworld in eine neue Ära trug.

Doch seit Arx hat kein Spiel die klaustrophobische Faszination einer unterirdischen Spielwelt wieder so gut einfangen können. Die düsteren Höhlen und fremdartigen Kavernen, das Knirschen der Schritte, die Magie, die man mit Gesten förmlich greifen konnte – dieses Spiel war ein Meisterwerk der Untergrund-Atmosphäre. Jetzt flüstert Cralon aus der Dunkelheit – ein Projekt, das meine Hoffnung weckt.

Das ist Cralon: Verfluchte Minen, vertrautes Konzept

Cralon wird von Pithead Studio entwickelt. Das kleine Indie-Studio wurde von den Ex-Piranha-Bytes-Veteranen Björn und Jennifer Pankratz gegründet. Gemeinsam arbeiten die Beiden an einem 3D-Dungeon-Crawler, der klar von Ultima Underworld und Arx Fatalis inspiriert ist. Das steckt in Cralon:

weitläufige Untergrundwelt, die frei erkundet werden kann

abwechslungsreiche Themen innerhalb der offenen Spielwelt

tiefgründige Story mit Wendungen sowie Nebenaufgaben

originelle und bizarre Kreaturen, die sowohl feindlich als auch friedlich sind

voll vertonte Dialoge samt Dialogoptionen

Nah- und Fernkkampf, Rezepte sowie Crafting

Versteckte Rätsel und Fallen

Wir schlüpfen in die Rolle von Cralon, der auf der Dämonenjagd in den Schacht einer uralten Mine stürzt. In plötzlicher Dunkelheit gefangen, wartet ein Labyrinth aus Gängen, das von Rätseln und Gefahren durchzogen ist. Der Held sucht nun einen Weg aus der finsteren Mine. Dabei trifft er nicht nur auf die Bewohner dieser fremdartigen Untergrundwelt, sondern geht auch dem Geheimnis der Mine auf die Spur.

Cralon hat mich sofort an Arx Fatalis erinnert: Eine unterirdische Labyrinth-Welt, in dem Kämpfe, Schleichen und Rätsel Hand in Hand gehen. Dazu gesellen sich eine tiefgründige Story sowie die bizarren Bewohner der Mine. Das fühlt sich wie eine Rückkehr in die Tiefen an, die ich so geliebt habe.

Cralon tritt in gewaltige Fußstapfen

Obwohl Arx Fatalis heute fast vergessen ist, war das Rollenspiel ein echter Meilenstein. Die Balance zwischen spielerische Freiheit und dichter Atmosphäre war perfekt. Arx bot eine lebendige und abwechslungsreiche Untergrundwelt, die mich damals komplett in ihren Bann zog.

Seitdem haben wenige Spiele dieses Untergrund-Setting mit solcher Hingabe gefüllt – die meisten blieben an der Oberfläche, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Cralon wagt sich an diese Lücke.

Doch Pithead Studio ist kein AAA-Riese, sondern ein kleines Indie-Team – mit all seinen technischen und finanziellen Limitierungen. Das betont das Entwickler-Duo auch immer wieder – und das ist wichtig. Ohne die Ressourcen eines großen Studios müssen die Erwartungen an Cralon in realistischen Grenzen gehalten werden. Bedeutet: Wir werden kein Rollenspiel im Stile eines Arx Fatalis 2 erhalten, sondern können auf einen ambitionierten Dungeon Crawler mit RPG- und Adventure-Elementen hoffen.

Dennoch: Die Leidenschaft der Pankratz’ und ihre Entwickler-Erfahrung lassen mich träumen. Sie wissen, wie man Welten mit Seele baut. Und es braucht Seele, um eine finstere Höhlenwelt in einen spannenden Abenteuerspielplatz zu verwandeln.

Ein Funke Hoffnung für Arx-Fans

Klar: Cralon ist kein Arx Fatalis 2, aber es trägt schon jetzt unverkennbar das Erbe des Rollenspiels in sich – und das macht mich unheimlich froh. Endlich wird die Essenz eines meiner liebsten Rollenspiele aller Zeiten aktiv aufgegriffen. Das ist bereits viel wert.

Die weitläufige Untergrundwelt, die dichte Atmosphäre und klare Anlehnungen an Arx und Ultima Underworld – all das macht Cralon zur bisher besten Hoffnung für Fans, die wie ich seit Jahren auf ein solches Erlebnis warten.

Natürlich wird sich noch zeigen müssen, was Team Pankratz letztlich auf die Beine stellen kann. Als frisch gebackene Indie-Entwickler stehen die Beiden vor gänzlich neuen Herausforderungen – aber eben auch kreativen Möglichkeiten. Skepsis ist also durchaus angebracht, aber davon muss sich das Feuer der Hoffnung nicht ersticken lassen.

Ich halte zumindest vorsichtig den Atem an, denn Cralon könnte etwas Fantastisches werden: ein spiritueller Nachfolger, der die Magie des Untergrund-RPGs zurückbringt. Wird das mein Arx 2? Ich hoffe es – mit vorsichtiger Begeisterung.

Weiterführende Links:

Pithead Studio auf YouTube : Jenny und Björn geben in zahlreichen Videos persönliche Einblicke in die Entwicklung von Cralon.

Arx Libertatis : Mit dieser Mod könnt ihr den Klassiker Arx Fatalis für moderne Betriebssysteme flott machen.

Cralon auf Steam: Ihr könnt den Dungeon Crawler bereits auf eure Wunschliste setzen.

Ein Release-Termin von Cralon ist aktuell nicht bekannt. Der Dungeon-Crawler befindet sich immerhin noch mitten in der Entwicklung.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Cralon und hofft ihr, dass es die Essenz von Arx Fatalis und Ultima Underworld erfolgreich aufgreifen und neu interpretieren kann? Was wünscht ihr euch für Cralon und was müsste der Dungeon-Crawler bieten, damit er ein Erfolg wird? Ich bin auf eure Kommentare gespannt!