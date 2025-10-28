Frieren Staffel 2 startet 2026: Der Anime geht weiter, obwohl der Manga auf unbestimmte Zeit pausiert wurde – alle Infos im Überblick

Elfenmagierin Frieren zog einst mit ihren Gefährten aus, um den Dämonenkönig zu besiegen und rettete die Welt. Viele Jahre später geht ihre Reise weiter: Mit neuen Freunden, frischen Herausforderungen und einer Welt, die sich für eine Elfin rasant wandelt.

Staffel 2 von „Frieren – Nach dem Ende der Reise“ setzt das magische Abenteuer endlich fort. Doch während der Anime bald weitergeht, ist der Manga aktuell pausiert. Hier findet ihr einen Überblick zu den wichtigsten Infos der Fortsetzung des wunderschönen Animes.

Starttermin: Frieren Staffel 2 startet im Januar 2026

Frieren Staffel 2 startet am 16. Januar 2026 auf Crunchyroll im Simulcast. Die neuen Folgen des Animes gibt es also direkt zur Erstausstrahlung in Japan. Der Trailer zur zweiten Staffel zeigt bereits erste Bilder von Frierens neuen Abenteuern.

Die Episoden werden wöchentlich erscheinen und zunächst im japanischen Originalton mit Untertiteln ausgestrahlt. Eine deutsche Sprachausgabe dürfte folgen, könnte aber zum Start noch nicht verfügbar sein. Sollte es hier konkrete Infos geben, werde ich diese umgehend ergänzen.

Noch ist unbekannt, wie viele Episoden Staffel 2 haben wird. Auf Basis der Mangas und der Länge der ersten Staffel sind 20 bis 28 Folgen vorstellbar.

Vorlage: Der Manga ist aktuell pausiert

Der Anime basiert auf der Manga-Vorlage des Autors Kanehito Yamada sowie des Zeichners Tsukasa Abe. Aktuell wurden 147 Kapitel veröffentlicht, Staffel 1 deckt dabei die ersten 60 Kapitel ab. Staffel 2 startet somit ab Kapitel 61 des Mangas.

Allerdings wurde die Fortsetzung des Mangas seit dem 14. Oktober auf unbestimmte Zeit pausiert. Grund sind gesundheitliche Probleme der beiden Schöpfer. Die aktuelle Pause soll genutzt werden, um das Veröffentlichungsformat des Mangas an die besondere Situation anzupassen.

Die Arbeiten am Manga wurden demnach nicht gänzlich eingestellt, allerdings dürfte das Tempo der Veröffentlichung zukünftig angepasst und vermutlich spürbar reduziert werden. Genaue Erscheinungstermine für neue Kapitel sollen zukünftig bekannt gegeben werden.

Der Start von Frieren Staffel 2 ist davon nicht betroffen. Die Pause des Mangas hat keinen Einfluss auf den geplanten Start der zweiten Staffel des Animes. Allerdings könnte es zukünftig zu Verzögerungen bei neuen Staffeln geben, sollte die Pause beim Manga länger anhalten.

Anime: Frierens Abenteuer geht weiter

Vorsicht: Leichte Spoiler zur ersten Staffel. Staffel 1 endet mit der dramatischen Abschlussprüfung zum Magier der ersten Klasse, an der Fern teilnimmt und ihr gesamtes magisches Können beweisen muss. Nach dieser Etappe ist die Gruppe um Frieren bereit, ihre Reise fortzusetzen.

Frieren reist mit Fern und Stark weiter durch die Welt, die sie einst gerettet hat. Die Geschichte vertieft Themen wie Zeit, Verlust und Vergänglichkeit. Die Elfin versucht dabei aus den Fehlern ihrer Vergangenheit zu lernen und ihre Gefährten besser zu verstehen. Staffel 2 soll dabei mehr emotionale Wendungen bieten.

Bei der Enthüllung des Staffelstarts wurde auch ein neues Bild über den offiziellen X-Account geteilt. Das Poster zeigt Frieren mit Fern und Stark, die durch einen Tunnel voller blauer Kristalle schweben:

Produktion: Madhouse wieder am Steuer

Auch für Frieren Staffel 2 ist das Animations-Studio Madhouse wieder am Drücker. Das Team hat bereits die erste Staffel produziert. Für Season 2 stehen erneut einige bekannte Namen in der Verantwortung:

Regie: Tomoya Kitagawa (Spy x Family)

Drehbuch: Tomohiro Suzuki (One Punch Man)

Charakterdesign: Akiko Takase (Violet Evergarden), Keisuke Kojima (Evangelion: 3.0+1.0), Yuri Fujinaka (Your Name.)

Musikkomposition: Evan Call (Violet Evergarden)

Wo kann ich Frieren Staffel 1 streamen?

Staffel 1 von Frieren könnt ihr auf Crunchyroll oder Netflix streamen. Die erste Staffel besteht aus 28 Episoden, die ihr mit deutscher Synchro oder im japanischen Originalton mit Untertiteln schauen könnt.

Die neuen Folgen von Staffel 2 findet ihr ab Januar 2026 exklusiv auf Crunchyroll. Dort wird es voraussichtlich auch eine deutsche Vertonung geben, die aber vermutlich nicht direkt zum Staffelstart bereitsteht und später nachgereicht wird.

Frieren Staffel 2 – ich freue mich auf den Start der neuen Season

Frieren – Nach dem Ende der Reise zählt für mich zu den besten Animes der letzten Jahre. Die ruhige und doch emotionale Erzählweise schafft eine sanfte, melancholische Stimmung, die mich völlig in ihren Bann gezogen hat.

Die unkonventionelle Darstellung einer Fantasy-Welt voller Dämonen, Krieger und Magie rückt keine rasanten Kämpfe in den Mittelpunkt, sondern lässt viel Luft für zwischenmenschliche Beziehungen und philosophische Ansätze.

Spielerisch gelingt es dem Anime hochemotionale Themen wie Vergänglichkeit und Verlust in wunderschönen Bildern zu zeichnen, ohne dabei auf die Tränendrüse zu drücken. Stattdessen erschafft Frieren eine warme und geradezu nachdenkliche Stimmung, die ans Herz geht.

Darum bin ich extrem gespannt, wie Staffel 2 und somit Frierens (emotionale) Reise weitergeht. Auf kaum eine Fortsetzung freue ich mich daher so sehr, wie auf die des für mich besten Animes aus 2024.

Ich kann nur hoffen, dass es den Schöpfern des Mangas bald wieder besser geht. Auch wenn ich mir eine baldige Fortsetzung des Mangas wünsche, steht die Gesundheit der beiden Schöpfer natürlich an erster Stelle. Notfalls könnte der Anime in Staffel 3 eine eigene Nebenhandlung eröffnen, die die Lücke füllt, bis es im Manga weitergeht. Oder wir üben uns einfach in Geduld – die Zeit vergeht ohnehin wie im Fluge.

Jetzt seid ihr dran: Wie hat euch die erste Staffel von Frieren gefallen? Freut ihr euch auch schon auf Staffel 2 und was denkt ihr zur Pause des Mangas? Schreibt es gerne in die Kommentare!