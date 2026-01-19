Frieren Staffel 2: Wann erscheint Folge 2? Alle Release-Termine & Uhrzeiten der neuen Episoden auf Crunchyroll

Frieren kehrt 2026 endlich mit Staffel 2 auf Chrunchyroll zurück. Hier findet ihr alle Release-Termine, genauen Uhrzeiten und den wöchentlichen Rhythmus von Frieren Staffel 2 im praktischen Überblick, damit ihr keine Episode der melancholisch-schönen Reise verpasst.

Frieren Staffel 2 – immer Freitags kommt eine neue Folge

Die neuen Folgen von Frieren Staffel 2 erscheinen Freitags gegen 16 Uhr auf Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Folge 2 könnt ihr demnach am 23. Januar 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit streamen. Hier findet ihr zudem die genauen Release-Termine von allen 10 Episoden von Frieren Staffel 2:

Folge 1: 16. Januar 2026

Folge 2: 23. Januar 2026

Folge 3: 30. Januar 2026

Folge 4: 06. Februar 2026

Folge 5: 13. Februar 2026

Folge 6: 20. Februar 2026

Folge 7: 27. Februar 2026

Folge 8: 06. März 2026

Folge 9: 13. März 2026

Folge 10: 20. März 2026

Eine deutsche Synchro wird erwartet, hat allerdings noch keinen festen Termin erhalten. Ich gehe davon aus, dass wir noch einige Wochen auf die deutschsprachige Vertonung warten müsse. Alle Infos zu Frieren Stafel 2 findet ihr in der großen Übersicht.

Hat Staffel 2 wirklich nur 10 Folgen?

Bislang werden offiziell nur 10 Episoden für Frieren Staffel 2 gelistet. Das deckt sich mit Gerüchten im Vorfeld, die bereits von 10 Folgen ausgingen. Damit ist es wahrscheinlich, dass Staffel 2 wirklich nur 10 Episoden umfasst und somit deutlich kürzer als Staffel 1 ausfällt.

Zum Vergleich: Frieren Staffel 1 hatte noch 28 Episoden.

Der Frieren-Manga, auf dem der Anime basiert, ist aktuell übrigens auf unbestimmte Zeit pausiert. Das könnte langfristig ebenfalls zu Verzögerungen führen. Auf die aktuelle Staffel hat der Hiatus allerdings keinen Einfluss.

Worum geht’s in Staffel 2 eigentlich?

Frieren Staffel 2 knüpft direkt an den Ereignissen der ersten Staffel an. Nach der Magierprüfung verlassen Frieren, Fern und Stark die Stadt Äußerst und setzen ihre lange Reise nach Norden fort. Sie wollen Aureole erreichen, einen wundersamen Ort am nördlichsten Ende des Kontinents, wo die Seelen der Verstorbenen Ruhen. Dort möchte Frieren sich gebührend von Himmel verabschieden.

Die Geschichte wird erneut emotionale Themen wie Verlust und Vergänglichkeit thematisieren. Frieren wächst dabei emotional und lernt langsam, die Welt ihrer Gefährten besser zu verstehen.

Wie geht’s euch: Freut ihr euch auch schon auf die neuen Folgen von Staffel 2 und werdet ihr sie direkt schauen, oder wartet ihr auf die deutsche Synchro? Und wie gefällt euch die neues Season bisher? Schreibt es gerne in die Kommentare!