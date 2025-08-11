Gothic 1 Remake: Sprecher von Xardas enthüllt – Bodo Henkel spricht erneut den düsteren Magier im Minental

Das Gothic Remake von Alkimia Interactive soll erst Anfang 2026 erscheinen. Es bleibt also noch etwas Wartezeit, bevor wir uns erneut ins Minental begeben und uns einem der drei Lager anschließen werden. Doch zumindest für die deutsche Vertonung gibt es ein paar erfreuliche Neuigkeiten.

Bodo Henkel spricht Xardas auch im Remake

Am 7. August veröffentlichte THQ Nordic die deutsche Version des Xaradas-Trailers, der zuvor in der englischen Variante erschien. Und dabei dürften Gothic-Veteranen eine erfreuliche Entdeckung gemacht haben: Die Stimme von Schwarzmagier Xardas übernimmt nämlich Bodo Henkel, der ikonische Sprecher des Originals.

Bislang war unklar, ob Bodo Henkel erneut als Xarads im Remake auftauchen wird. Da er nun im Trailer die eindringliche Stimme des Magiers in seinem Turm übernimmt, scheint seine Besetzung in der Neuauflage festzustehen.

Das dürfte viele Fans begeistern, da sich die deutsche Sprachausgabe von Gothic 1, Gothic 2 und Gothic 3 größter Beliebtheit erfreut und sicherlich auch viel Nostalgie zur Rollenspielreihe an ihre markanten Sprecher geknüpft ist. Bodo Henkel sprach Xardas sogar in der gigantischen Gothic-2-Mod Odyssee – Im Auftrag des Königs.

Die vier Freunde erhalten neue Sprecher

Fan-Liebling Bodo Henkel kehrt also als Xardas zurück. Fest steht aber auch, dass einige Sprecher neu besetzt werden müssen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, etwa wenn Sprecher bereits verstorben sind, ein zu hohes Alter besitzen oder keine Einigung mit ihnen gefunden werden konnte.

Es ist bereits klar, dass die vier Freunde des Helden neue Sprecher erhalten, die mittlerweile auch gefunden wurden. In Abstimmungen konnten die Fans dabei selbst entscheiden, welche Sprecher sie in den Rollen der Figuren hören wollen. Dennoch ist es erfreulich, dass einige altbekannte Sprecher wie der von Xardas im Remake zurückkehren.

Hier die wichtigsten Figuren und ihre Sprecher im kurzen Überblick:

Xardas: Bodo Henkel (alter Sprecher)

Gorn: Stephane Bittoun (neuer Sprecher)

Lester: Felix Mayer (neuer Sprecher)

Milten: Toni Sattler (neuer Sprecher)

Diego: Matthias Keller (neuer Sprecher)

Hörproben der Sprecher findet ihr auf der Fan-Website World of Gothic (ohne Anmeldung) oder im offiziellen Discord des Remakes.

Wer spricht den Namenlosen?

Bislang ist nicht offiziell bekannt, wer den namenlosen in Gothic Remake Helden sprechen wird. Allerdings gibt es Gerüchte, die Originalsprecher Christian Wewerka in der Rolle des Helden bekräftigen.

Am 10. Mai veröffentlichte Matthias Keller (der neue Diego-Sprecher) einen Instagram-Post, in dem er sich bei seiner Arbeit für das Gothic Remake präsentiert.

Am 15. Mai veröffentlicht Christian Wewerka ebenfalls einen Beitrag auf Instagram, der ihn bei Sprachaufnahmen zeigt.

Neben der zeitlichen Nähe der Posts, ist auch die Ähnlichkeit des Tonstudios auffällig. Das ist zumindest ein Indiz, dass beide Sprecher aktuell im gleichen Tonstudio arbeiten. Ob das wirklich stimmt und Wewerka ebenfalls für das Remake einspricht, ist natürlich noch völlig unklar.

Wünschenswert wäre es allemal, verbinde ich die Gothic-Reihe auch unweigerlich mit der ikonischen Stimme des Namenlosen.

Falls ihr vor dem Remake nochmal die Originalserie nachholen wollt, habe ich praktische Anleitungen, wie ihr Gothic 1, 2 und 3 auf Windows 10 und 11 installieren und spielen könnt:

Wie wichtig sind euch die Originalsprecher von Gothic? Schreibt es gerne in die Kommentare!