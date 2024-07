Gothic 3 installieren: Das Rollenspiel auf Windows 10 und 11 spielen

Obwohl Gothic 3 zum Release für viele (inklusive meiner Wenigkeit) eine große Enttäuschung war, installiere ich das Rollenspiel auch 2024 noch auf jedem neuen PC. Dank Community-Patches und Performance-Mods ist Gothic 3 ein wirklich fantastisches Spiel geworden, dass euch für viele Stunden begeistern wird.

Welche Patches und Mods ihr installieren müsst, damit Gothic 3 auch auf modernen Betriebssystemen ohne ständige Abstürze und mit besseren Ladezeiten läuft, zeigt euch diese kleine Anleitung.

So installiert ihr Gothic 3 auf Win 10 und Win 11

Diese Anleitung zeigt euch Schritt für Schritt, welche Patches und Mods für Gothic 3 ihr braucht, damit ihr das Rollenspiel auf Windows 10 und Windows 11 spielen könnt. Hier alle Schritte im Überblick:

Schritt 1: Gothic 3 installieren

Zunächst müsst ihr Gothic 3 ganz normal installieren. Es ist dabei egal, ob ihr das Rollenspiel auf Steam, GOG oder via CD installiert. Wichtig ist nur, dass ihr Gothic 3 neu installiert. Nutzt also keine Installation, die ihr bereits gemoddet habt, um Komplikationen zu vermeiden.

Es ist hilfreich (aber kein MUSS!), wenn ihr Gothic 3 direkt auf eine SSD installiert, da es die Performance deutlich verbessert. Falls ihr also eine SSD zur Verfügung habt, installiert Gothic 3 am besten auf dieser, statt eine HDD zu nutzen. Falls ihr keine SSD habt, könnt ihr Gothic 3 aber natürlich trotzdem installieren.

Vermeidet es, Gothic 3 im Pfad „C:\Programme\Gothic 3“ zu installieren. Nutzt lieber ein anderes Verzeichnis wie „C:\Spiele\Gothic 3“. Wer Steam oder GOG nutzt, muss sich hier in der Regel keine Gedanken machen. Ladet Gothic 3 einfach herunter.

Prüft nun kurz, welche Version ihr installiert habt. Das könnt ihr, wenn ihr Gothic 3 kurz startet und im Menü schaut, welche Version angezeigt wird. Sollte bereits 1.75.14 installiert sein (ist bei GOG automatisch enthalten), könnt ihr Schritt 2 überspringen).

Schritt 2: Community Patch v.175.14

Habt ihr Gothic 3 installiert, müsst ihr zunächst den berühmten Community Patch installieren. Dieser Patch behebt zahlreiche Probleme und macht Gothic 3 besser spielbar.

Ladet die Datei „Gothic_3_EE_Patch_v1.75.14_Int_Full.exe“ herunter. Danach öffnet ihr die Anwendung, was die Installation des Community Patches startet.

Falls Gothic 3 nicht gefunden wird, müsst ihr den Pfad zum Spiel manuell angeben. Navigiert dazu zu dem Ordner, in dem ihr Gothic 3 installiert habt. Ich habe Gothic 3 via Steam installiert, weshalb der Pfad bei mir folgend aussieht:



EUER PC/Festplatte/Steam/steamapps/common/Gothic 3

Habt ihr den richtigen Pfad angegeben, startet die Installation der „Gothic 3 Enhanced Edition Patch“ (aka des Community Patches). Folgt den Anweisungen und installiert den Patch.

Ist der Community Patch installiert, müsst ihr diesen nun nochmal updaten. Das inoffizielle Update Pack behebt viele Fehler, die der normale Community Patch nicht gelöst hat. Außerdem wurde das Spiel weiter optimiert und stabilisiert.

Ladet die Datei „Gothic_3_EE_v1.75_Int_Update_Pack_v1.04.11“ herunter und startet die Anwendung.

Schritt 4: Parallel Universe Patch 1.0.5

Dieser Patch verbessert die Engine von Gothic 3, sodass die Ladezeiten und Ruckler DEUTLICH reduziert werden. Ihr solltet den Patch unbedingt installieren!

Ladet die Datei „Gothic_3_Parallel_Universe_Patch_v1.0.5“ herunter und startet die Anwendung.

Falls der Installer Gothic 3 nicht direkt findet, navigiert ihr auch hier manuell zum Installationspfad. Klickt auf „Weiter“ und startet die Installation des Parallel Universe Patch.

Ist alles installiert, habt ihr es bereits geschafft! Ihr habt Gothic 3 erfolgreich installiert und könnt das Rollenspiel auf Windows 10 und 11 spielen. Das Spiel sollte nun deutlich stabiler laufen und schneller laden. Dennoch kann es gelegentlich zu Abstürzen kommen, speichert also oft ab, damit ihr keinen Fortschritt verliert.

Wer will, kann jetzt noch weitere Mods installieren. Achtet nur darauf, ob die Modifikationen mit dem Community Patch kompatibel ist, was auch meist der Fall ist. Wer Gothic 3 weitestgehend in seiner ursprünglichen Form (also Vanilla) spielen will, ist allerdings fertig und kann einfach los spielen! Viel Spaß mit Gothic 3!

Habt ihr jetzt Lust auf Gothic 1 und Gothic 2 bekommen? Kein Problem! Auch diese Rollenspiel-Klassiker können auf modernen Betriebssystemen bequem gespielt werden:

Ich bin froh, dass ich auch Gothic 3 wieder entspannt spielen und genießen kann. Obwohl das Rollenspiel sicherlich nicht das beste Gothic der Reihe ist, ist Gothic 3 dennoch ein fantastisches RPG, dass ich immer wieder gerne spiele.



Wie geht es euch: Hat euch die Anleitung geholfen, Gothic 3 auf Windows 10 oder 11 zum Laufen zu bekommen? Falls nicht, schreibt doch gerne einen Kommentar, vielleicht kann ich euch weiterhelfen! Spielt ihr die Gothic 3 auch 2024 noch, oder wartet ihr lieber auf das Gothic Remake?