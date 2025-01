Gothic als Brettspiel: Das steckt hinter A Shadow’s Quest

Gothic lebt und ist lebendiger als jemals zuvor. Während wir vermutlich alle gespannt auf das Gothic Remake warten, wurde mittlerweile ein weiterer Ableger von THQ Nordic angekündigt – jetzt allerdings als Brettspiel. Mit dem Titel „A Shadow’s Quest“ stellt sich das Projekt jetzt auf einer Crowdfunding-Plattform vor.



Neue Abenteuer im Minental erleben

Das Gothic-Brettspiel wird auf gamefound vorgestellt. Die wichtigsten Features von A Shadow’s Quest im Überblick:

1-4 Spieler als Schatten

ein optionaler Spielleiter

8 Charakterklassen und 8 Hintergründe

Quests lösen und Fertigkeiten erlernen

Das Minental erkunden und Hinweise sammeln

Handeln (natürlich mit magischem Erz)

Spielzeit 120 Minuten (und mehr)

Deutsche Version wurde mittlerweile bestätigt

A Shadow’s Quest spielt im Minental, bevor der Namenlose in die Kolonie geworfen wurde. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Schatten, also Mitgliedern des Alten Lagers. Um im Lager aufzusteigen, müssen sich die Schatten allerdings noch beweisen, indem sie riskante Aufgaben übernehmen und tödliche Gegner besiegen.

Das Spiel kann alleine oder mit bis zu drei Freunden gemeinsam gespielt werden. Außerdem kann ein weiterer Spieler die optionale Rolle des Spielleiters übernehmen. Im Spiel gilt es dann Aufträge zu erfüllen, Hinweise zu entdecken und natürlich Monster wie Scavenger, Minecrawler oder Orks zu besiegen.

Einen eigenen Charakter wählen

Zu Beginn des Spiels wählen die Spieler ihren Charakter und Hintergrund. Es sind acht Charaktere geplant, die grob den Archetypen eurer Figur bestimmen. Als Beispiele werden Schwertkämpfer, Bogenschütze und Magier genannt. Zusätzlich gibt es noch acht Hintergrundkarten, die wiederum besondere Fähigkeiten und zusätzliche Ausrüstung verleihen. Daraus lassen sich zahlreiche Kombinationen erstellen, die wiederum unterschiedliche spielerische Möglichkeiten eröffnen.

Ein Rollenspiel-System



A Shadow’s Quest bietet dynamische Herausforderungen in Form unterschiedlicher Quests. Die Spieler entscheiden dabei selbst, welche Quests sie wann annehmen wollen. Ziel einer Partie ist der erfolgreiche Abschluss einer besonders schweren „Elite-Quest“.

Der Erfolg eurer Aktionen wird durch Talentproben mit dem Würfel bestimmt. Ihr werft dabei eine achtseitigen Würfen (W8) um zu prüfen, ob euer Schlag trifft, ihr ein Schloss knackt oder ein Hindernis überwindet.

Zusätzlich kann ein Spieler als Spielleiter fungieren und etwa als Erzähler durch das Spiel führen. Außerdem kann er zusätzliche Herausforderungen bieten und so für noch abwechslungsreichere Runden sorgen. Das Ganze erinnert dabei ganz klar an klassische Pen&Paper-Systeme, dürfte aber deutlich einsteigerfreundlicher sein.

Wann erscheint A Shadow’s Quest?

A Shadow’s Quest soll über die Crowdfunding-Plattform Gamefound finanziert werden. Noch ist die zugehörige Kampagne aber noch nicht gestartet und auch ein Starttermin ist bislang nicht bekannt. Ihr könnt dem Gothic-Brettspiel allerdings schon folgen, damit ihr zum Start der Kampagne informiert werdet.

Im Rahmen der Finanzierungsrunde könnt ihr das Brettspiel dann auch kaufen – der Preis steht allerdings ebenfalls noch nicht fest. Wer dem Projekt jetzt schon auf gamefound folgt, erhält bei einer späteren Bestellung des Spiels noch zwei sechsseitige Würfel im Gothic-Stil kostenlos dazu.

Dafür ist mittlerweile zumindest auch eine deutsche Version bestätigt. Nachdem ursprünglich nur eine englische sowie polnische Version geplant waren, kündigten die Macher in einem Update auch eine deutschsprachige Variante an, was mir persönlich sehr gut gefällt.

Das Projekt sieht vielversprechend aus. Als Pen&Paper-Spieler und gigantischer Gothic-Fan gehöre ich aber auch zur absoluten Zielgruppe. Dass nun auch eine deutschsprachige Version bestätigt wurde, macht das Gothic-Brettspiel für mich allerdings erst wirklich interessant. Ich bin gespannt, ob das Projekt später sein Finanzierungsziel erreichen kann.

Es ist spannend, wie lebendig die altehrwürdige Gothic Marke ist. Während die Gothic-Schöpfer Piranha Bytes mittlerweile ein eher trauriges Ende gefunden haben, ist Gothic als Marke quicklebendig. Das Gothic Remake wird heiß erwartet, während gigantische Mods besonders Gothic 2 am Leben halten. Fans haben unlängst ein eigenes Gothic als Pen&Paper erstellt und in Projekten wie Eskalon Online kann man Gothic sogar als MMORPG spielen:

Wie gefällt euch Gothic als Brettspiel? Kann euch das Konzept von A Shadow’s Quest überzeugen, oder treibt ihr euch lieber in virtuellen Rollenspiel-Welten herum? Schreibt es gerne in die Kommentare!