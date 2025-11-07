Gothic Remake: Die Stimme des Namenlosen übernimmt Christian Wewerka – Fans können sich auf den legendären Sprecher von damals freuen

Das Gothic Remake erscheint Anfang 2026 – der Release-Termin rückt also immer näher. Entsprechend befindet sich die Entwicklung der Rollenspiel-Neuauflage auf der Zielgeraden. Jetzt gibt es für Fans einen weiteren Grund zur Freude: Der Sprecher des Namenlosen Helden steht fest und wir können uns auf einen alten Bekannten freuen!

Christian Wewerka spricht den Namenlosen

Mit Christian Wewerka wird der Namenlose Held von seinem Originalsprecher gesprochen. Gut 25 Jahre nach Gothic 1 (2001) vertont Wewerka den Namenlosen somit erneut. Das wurde jetzt im Makin-Of-Speical zur deutschen Vertonung bekannt gegeben.

Zuvor kursierten allerdings schon einige Gerüchte und Hinweise, dass Wewerka zurückkehrt. Jetzt ist das endlich offiziell.

Im Video erzählt Wewerka unter anderem, dass er nicht damit gerechnet habe, dass es ein Neuauflage von Gothic geben würde. Als sich allerdings Kai Rosenkranz wegen des Gothic Remakes bei ihm gemeldet hatte, war er sofort an Bord.

Wewerka ist in bester Gesellschaft. Neben ihm kehren auch andere legendäre Sprecher ins Minental zurück. Gleichzeitig warten auch neue Stimmen darauf, erstmals in der rauen Kolonie gehört zu werden. Hier eine kurze Übersicht der alten und neuen Sprecher:

Somit kehren einige legendäre Sprecher von damals zurück, aber wir werden auch einige neuen Stimmen im Gothic Remake hören.

Mit dem Namenlosen und Xardas sind für mich allerdings die wichtigsten Original-Stimmen von 2001 erhalten geblieben. Und auch bei der Wahl der neuen Stimmen, hat man gute Arbeit geleistet und passenden Sprecher gefunden. Besonders Matthias Keller, die neue Stimme von Diego, geht mit viel Respekt an die Rolle heran und macht dabei eine richtig gute Figur.

Die wichtigsten Infos zum Release des Gothic Remakes habe ich in einer praktischen Übersicht gesammelt.

Ihr wollt vor dem Gothic Remake noch mal die Originalserie nachholen? Kein Problem! Ich habe praktische Anleitungen, wie ihr Gothic 1, 2 und 3 auf Windows 10 und 11 zum Laufen bekommt:

Wie geht es euch: Freut ihr euch, dass Wewerka und Bodo Henkel in ihren alten Rollen zurückkehren? Und wie gefallen euch die neuen Sprecher? Schreibt es gerne in die Kommentare!