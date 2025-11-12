Gothic Remake: Die deutsche Sprachausgabe steht vor einer gewaltigen Herausforderung und setzt auf Fan-Favoriten sowie neue Sprecher – alle Infos zur Vertonung im Überblick

„Hallo, ich bin …“ „Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen.“

Achja, Gothic und seine ikonische Sprachausgabe gibt mir immer noch volles Pfund mit der Nostalgiekeule. Kein anderes Spiel verbinde ich so stark mit seinen fantastischen Sprechern, wie die Rollenspielperle aus Deutschland.

Für das Remake ist das natürlich eine gewaltige Herausforderung. Immerhin stehen knapp 25 Jahren nach Release von Gothic 1 nicht mehr alle Originalsprecher zur Verfügung, weshalb die Entwickler eine clevere Mischung aus alten und neuen Stimmen finden mussten. Ich fasse euch die wichtigsten Infos zur deutschen Vertonung vom Gothic Remake zusammen.

Das Gothic Remake erhält eine neue Vertonung

Das Gothic Remake, das für Anfang 2026 angekündigt ist, verspricht nicht nur technische Verbesserungen und eine leicht erweiterte Open World, sondern auch eine Rückkehr zu den Wurzeln – inklusive einer neuen deutschen Synchronisation. Nach vielen Jahren kehren ikonische Stimmen zurück, während neue Talente in legendäre Rollen schlüpfen.

Schon länger ist klar: Das Gothic Remake bekommt eine eigene Vertonung. Obwohl in der frühen Planungsphase mit dem Gedanken gespielt wurde, die Originalvertonung zu nutzen und mit einigen Stimmen zu erweitern, wurde schnell klar, dass eine eigenständige Vertonung aufgenommen werden muss.

Das hat ganz unterschiedliche Gründe:

Die Sprachaufnahmen des Originals sind 25 Jahre alt und entsprechen nicht modernen Qualitätsstandards. Die Erweiterung des Spiels sorgt unweigerlich für neue Dialogstränge, die neu eingesprochen werden müssen. Nicht alle Originalsprecher stehen zur Verfügung, weshalb das Remake auf Stimmen verzichten muss. Einige Sprecher sind leider bereits verstorben, andere sind wiederum nicht mehr aktiv.

Das Remake setzt auf alte und neue Sprecher

Alkimia Interactive und THQ Nordic setzen bei der neuen Vertonung auf eine clevere Mischung aus alten und neuen Sprechern. Wir werden also sowohl Originalstimmen als auch neue Interpretationen im Minental hören. Hier eine Übersicht aller bekannten Sprecher vom Gothic Remake:

Die Mischung ist so clever, weil sie durch wichtige Rollen wie dem Namenlosen Helden und Schwarzmagier Xardas die nostalgische Magie des Originals einfängt. Zugleich wird den neuen Sprechern genug Luft gelassen, um ihre Interpretationen der Charaktere zu liefern.

Im Remake sollen nämlich auch mehr Sprecher als im Original verpflichtet werden. Das soll dafür sorgen, dass die Sprecher der Hauptcharaktere nicht noch zahlreiche NPCs vertonen müssen und sich voll auf ihre Rollen einstellen zu können. Das haben die Entwickler gegenüber PC Games bestätigt

Außerdem hat man bei der Wahl der neuen Sprecher die Community eingebunden. Via Abstimmung haben die Fans bei der Auswahl wichtiger neuer Sprecher mitgewirkt. In meinen Augen eine wirklich schlaue Herangehensweise, um so schwierige Neubesetzungen umzusetzen.

Die deutsche Version hat einen besonderen Stellenwert

Obwohl das spanische Studio Alkimia Interactive das Gothic Remake in englischer Sprache produziert, war man sich der besonderen Bedeutung der deutschen Version bewusst und betreibt entsprechenden Aufwand.

Die deutschen Texte werden nicht einfach aus dem Englischen übersetzt, sondern extra in deutscher Sprache geschrieben. Das soll den rauen und authentischen Ton des Originals von 2001 bewahren. Der sogenannte „Ruhrpott-Charme“ ist immerhin zum Markenzeichen der Rollenspielreihe geworden.

Mit Mattias Filler wurde für die Texte ein Veteran des Originals verpflichtet. Filler war für Gothic 1 an Story, Dialogen und Missions-Designs beteiligt. Darüber hinaus schrieb er auch für Gothic 2, Gothic 3 und die gesamte Risen-Reihe. Fürs Remake kehrt auch er ins raue Minental zurück.

Mein Eindruck: So kann die Herausforderung gemeistert werden

Die Magie der Gothic-Reihe ist auch eng mit seinen markanten Sprechern und Dialogen verwoben. Das macht die neue deutsche Vertonung zu einer wichtigen Stellschraube, um der großen Vorlage auch wirklich gerecht zu werden.

Mit Christian Wewerka als Namenlosen Helden und Bodo Henkel in der Rolle des Schwarzmagiers Xardas konnte man die wichtigsten Figuren sogar mit ihren Original-Sprechern besetzen – was großartig ist.

Besonders Bode Henkels tiefe und raue Stimme passt auch heute noch perfekt zum düsteren Magier, der in der Abgeschiedenheit seines Turms Pläne schmiedet. Seine Stimme ist für mich die Verkörperung des Schwarzmagiers.

Zugleich muss man aber auch festhalten, dass sich die Stimme von Christian Wewerka in den letzten Jahren hörbar verändert hat. Im Remake wird der Namenlose definitiv anders klingen, als in Wewerkas Version von damals. Das ist nichts schlechtes, aber darauf sollten wir uns ebenfalls einstellen.

Die neuen Sprecher stehen wiederum vor der großen Herausforderung, etablierte Rollen neu zu interpretieren. Besonders die vier Freunde (Gorn, Lester, Milten und Diego) sind für viele Fans wie mich zu langjährigen Begleitern geworden.

Aber auch hier habe ich mittlerweile ich gutes Gefühl.

Die neuen Sprecher und das Team sind sich der großen Herausforderung offensichtlich bewusst, weshalb man mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an die Synchronisation herangeht. Zumindest die ersten Eindrücke der deutschen Vertonung machen Lust auf mehr und ich freue mich einfach, eines meiner liebsten Rollenspiele aller Zeiten bald neu erleben zu können.

Ihr wollte vorm Gothic Remake nochmal die Original-Reihe genießen oder eine der legendären Mods ausprobieren? Ich habe die passenden Anleitungen und Empfehlungen für euch:

Jetzt seid ihr dran: Was sind eure Gedanken zur deutschen Vertonung des Gothic Remakes? Gefällt euch die Mischung aus neuen und alten Sprechern? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!