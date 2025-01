Gothic Remake: Diego bekommt neue Stimme – Community wählt neuen Sprecher

Für Gothic-Fans bricht eine wirklich spannende Zeit herein: Das Gothic 1 Remake rückt immer näher und wird schon bald darüber entscheiden, ob und wie Gothic als Videospielmarke in Zukunft existieren wird. Zwar ist auch weiterhin kein konkreter Release-Termin bekannt, allerdings scheint die Entwicklung bereits weit vorangeschritten zu sein, immerhin werden aktuell schon die ersten Sprachaufnahmen für die Vertonung der Charaktere erstellt – und für einen der wichtigsten Figuren haben die Fans nun selbst über die neue Stimme abgestimmt – wie stimmungsvoll!

Remake muss auf Originalsprecher verzichten

Wenn ein neuer Sprecher gesucht wird, ist klar, dass der Originalsprecher nicht zur Verfügung steht. In den Gothic-Spielen lieh Uwe Koschel dem alten Schlitzohr Diego seine Stimme. Besonders die markanten Sprecher von Diego, Xardas, Lester, Milten, Gorn sowie dem Helden tragen für die meisten Fans wie mich viel zur unverwechselbaren Magie der Rollenspiele bei.

Doch das Remake muss aus verschiedenen Gründen auf viele Originalstimmen verzichten. Einige Sprecher sind leider verstorben, andere mittlerweile schon recht alt und mit anderen kann vielleicht schlicht keine Einigung erzielt werden.

Bei Uwe Koschel wird es wahrscheinlich am hohen Alter gelegen haben, sodass die Stimme nicht mehr so recht zum deutlich jüngeren Diego passt. Das deutete Gothic-Producer Reinhard Pollice im Interview im Rahmen der Streaming-Reihe „Find your next Game“ von GameStar an (ab Minute 30:00). Auch die Rolle des Helden könnte demnach einen neuen Sprecher erhalten, obwohl Originalsprecher Christian Wewerka im Interview mit World of Gothic bereits 2021 seine Bereitschaft als Sprecher anbot.

Die neue Stimme von Diego im Gothic 1 Remake

Diego wird eine neue Stimme erhalten. Auf dem offiziellen Discord zum Gothic-Remake lief vom 10. bis zum 13. Januar die wichtige Abstimmung, bei der die Community den neuen Sprecher bestimmen konnten.

Drei Sprecher wurde in kurzen Audiospuren vorgestellt, sodass die Fans einfach wählen konnten, wen sie im Remake als neuen Diego hören wollten. Die Umfrage wurde mit folgenden Worten eingeleitet:

Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die einzigartige Atmosphäre von Gothic wiederherzustellen – die, die ihr gespürt habt, als ihr zum ersten Mal im Minental wart. Dieses Mal brauchen wir eure Hilfe mehr denn je! Uwe Koschel ist ein herausragender Schauspieler, der Diego in allen Teilen von Gothic seine deutsche Stimme geliehen hat. Er ist ein unverzichtbarer Teil unserer Erinnerungen, Kindheit und Jugend, und wir sind ihm dafür unendlich dankbar. Bei der Vertonung des Gothic 1 Remakes bemühen wir uns, die Schauspieler einzubeziehen, die unseren geliebten Charakteren in der Originalserie ihre Stimmen verliehen haben. Leider ist das aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich.

Am 13. Januar um 16 Uhr wurde die Abstimmung offiziell beendet: Die meisten Stimmen erhielt Sprecher 2, der sich mit gut 52 Prozent aller Stimmen weit absetzen konnte. Sprecher 1 erhielt 12 Prozent und Sprecher 3 immerhin 35 Prozent. Insgesamt haben sich 4278 Fans an der Umfrage beteiligt. Die Sprecherproben könnt ihr euch weiterhin auf Discord anhören.

Damit hat die Community den neuen Sprecher von Diego bestimmt, der vermutlich in den nächsten Wochen mit den ersten Sprachaufnahmen beginnen wird. Die Beteiligung der Community ist eine geschickte Methode von Alkimia Interactive und THQ Nordic, um neue Synchronsprecher zu wählen. Natürlich würden viele Fans sicherlich am liebsten die Originalsprecher hören, allerdings ist das zumindest eine gute Notlösung.

Aktuell ist noch unklar, welche Figuren ebenfalls neue Sprecher erhalten. Bislang halten sich Alkimia Interactive und THQ Nordic diesbezüglich zurück, selbst Bodo Henkel steht offiziell noch nicht als Stimme von Xardas fest.

Doch nach der Abstimmung zur neuen Stimme von Diego, werden wir vermutlich bald deutlich mehr über die Besetzung der deutschen Vertonung erfahren – ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es möglichst viele Originalstimmen ins Remake schaffen und falls das nicht möglich ist, die neuen Sprecher die Essenz der Figuren einzufangen vermögen.

Falls ihr nichts von neuen Sprechern wissen wollt oder die Originalserie vor dem Remake nochmal nachholen möchtet, habe ich hier praktische Anleitungen, wie ihr Gothic 1, 2 und 3 auch auf Windows 10 und 11 installieren und spielen könnt:

Wie wichtig sind euch die Originalsprecher von Gothic? Seid ihr mit der Wahl der Community zufrieden, oder hättet ihr einen anderen Sprecher gewählt? Welche Sprecher dürften in euren Augen keinesfalls ausgetauscht werden? Schreibt es in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt!