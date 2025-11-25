Gothic Remake: Das Kampfsystem wurde massiv überarbeitet – aber reicht das für echtes Gothic-Feeling?

Das Gothic Remake soll Anfang 2026 endlich erscheinen und nach anfänglicher Skepsis bin ich mittlerweile vor allem neugierig, wie gut die Neuauflage des Kult-Rollenspiels gelingen wird.

Einer der wichtigsten Gameplay-Faktoren ist das Kampfsystem, welches seit der letzten Demo umfangreich verbessert wurde. Doch ist das wirklich genug, um alte Gothic-Fans wie mich zu überzeugen? Ich bespreche alle Änderungen und gebe einen persönliche Einschätzung ab.

Das Kampfsystem vom Remake soll sich besser anfühlen

Das Minental ist ein verdammt hartes Pflaster. Nicht nur, dass zahlreiche Schwerverbrecher in Eigenverwaltung samt Waffen in der magischen Barriere gefangen sind. Auch wilde Tiere, gefährliche Monster und sogar blutrünstige Orks leben unter der Kuppel … und das nicht unbedingt in Harmonie.

In Gothic wird also SEHR viel gekämpft. Dabei geht es oft ums nackte Überleben. Umso wichtiger ist es, dass die Kämpfe sich gut anfühlen und Spaß machen. Dafür hat Entwickler Alkimia Interactive auf das Feedback der Community gehört und zahlreiche Verbesserungen auf den Weg gebracht.

Das Kampfsystem im Gothic Remake:

Verbesserte Animationen: Animationen in den Kämpfen sollen flüssiger ablaufen und besser ineinander übergehen. So kann auch flüssig aus der Bewegung angegriffen werden und es gibt keinen „Slide“ der Füße mehr.

Unterschiedliche Waffen-Skills: Es wird wieder verschiedene Trainings-Stufen der Waffen geben. Das hat Einfluss auf die Haltung der Waffen, Animationen, Blocken, Ausweichen und Stärke der Angriffe.

Richtungs-Schläge: Attacken können wieder aus verschiedenen Richtungen ausgehen, um Gegner präzise anzugreifen und Schläge zu kombinieren.

Präzisere Kombos: Angriff-Kombos werden jetzt nur durch Reihung von korrekten Angriffen ausgelöst und nicht durch beliebige Angriffe. Taktisches Angreifen und präzises Schläge werden so belohnt.

Neuer Finisher: Am Ende einer erfolgreichen Kombo-Kettte steht jetzt ein finaler Schlag, der Gegner umwerfen kann. Auch Gegner können Kombos einsetzen und den Namenlos umwerfen.

Blocken und Ausweichen: Ab bestimmten Trainings-Stufen kann während Angriffen nahtlos ausgewichen und/oder geblockt werden. So kann man schnell auf Angriffe des Gegners reagieren.

Das Kampfsystem bleibt eine Baustelle

Die Verbesserungen des Kampfsystem präsentieren die Entwickler in den jeweiligen Video-Schnipseln. Hier ein Beispiel, wie etwa das Ausweich- und Block-System aktuell aussieht:

Allerdings bin ich vom Kampfsystem noch nicht überzeugt.

Ja, hier wurde bereits viel verbessert.

Die verbesserten Animationen lassen die Kämpfe dynamischer wirken. Der Fokus auf Richtungsangriffe, Kombos und unterschiedliche Trainings-Stufen ist eine gute Aufarbeitung des Original-Systems, was ich zu schätzen weiß.

Aber die Kämpfe wirken weiterhin zu steif.

Besonders gegen wilde Tiere und Monster wirkt alles zu langsam und losgelöst. Ein Wolf tippelt gemütlich in Richtung des Namenlosen, greift an und scheint dann auf die Aktion des Helden zu warten.

Die Angriffe eines Schattenläufers werden geblockt, ohne dass die Kraft der Attacke sichtbar wäre. Die Kämpfe gegen Monster bleiben so sehr blass.

Für mich fehlt es hier besonders an Tempo und Impact. Wölfe waren in Gothic 1 und Gothic 2 so gefährlich, weil sie im Rudel schnell und aggressiv angriffen. Ein Schattenläufer war tödlich, weil seine Angriffe selbst erfahrene Kämpfer schnell aus den Latschen hauen konnten. Davon spüre ich im Remake viel zu wenig.

Auch die Kämpfe zwischen Menschen überzeugen noch nicht. Hier fallen die trägeren Animationen und Leerläufe im Kampf weniger schnell auf. Aber dennoch läuft auch hier alles zu langsam ab.

Zudem wirkt das Treffer-Feedback unausgereift. Schläge und Angriffe schweben zu oft im leeren Raum und erzeugen keinen echten Eindruck.

Es scheint so, als ob die NPCs weniger aktiv auf uns als Spieler reagieren, sondern einfach ihre Angriffe und Animationen abspulen. Das ist allerdings zu wenig, wenn das Kampfsystem wirklich begeistern will.

Schlussendlich müssen wir wohl alle auf eine spielbare Version warten, um das Gameplay wirklich einschätzen zu können. Aber bis dahin bleibe ich skeptisch, denn das Gezeigte hat mich noch nicht überzeugt.

Trotz aller Kritik: Die Neugier überwiegt

Das Kampfsystem ist aktuell mein größtes Sorgenkind beim Gothic Remake.

Während ich das Gefühl habe, dass Story, Welt und Atmosphäre auf einem guten Weg sind, wirken die Kämpfe aktuell weiterhin zu unausgereift.

Ich bin allerdings froh, dass sie das System seit der letzten Demo massiv weiterentwickelt und sich dabei stärker am Original orientiert haben.

Die Grundlagen wirken solide genug, um bis zum Release ein dynamisches Kampfsystem mit mehr Tempo zu erschaffen. Aber ob das wirklich gelingt, wird sich noch zeigen müssen.

Grundsätzlich freue ich mich aber schon, das neue Kampfsystem auszuprobieren. Und das ist – bei aller Kritik – bereits ein sehr gutes Vorzeichen für das Gothic Remake.

Das Gothic Remake soll bereits Anfang 2026 erscheinen. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, aber ich bin froh, dass die Entwickler noch etwas Zeit haben, das Kampfsystem weiter zu polieren – etwas Feinschliff ist auf jeden Fall noch nötig.

Wollt ihr vor dem Remake noch die Original-Spiele nachholen? Dann habe ich noch spannende Artikel-Empfehlungen für euch:

Was denkt ihr: Gefallen euch die gezeigten Verbesserungen? Überzeugt euch das Kampfsystem vom Gothic Remake bisher oder seid ihr wie ich eher skeptisch? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare!