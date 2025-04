Gothic Remake: Im Minental gibt es drei Lager, aber welchem schließe ich mich zuerst an?

Gothic kehrt zurück! Zwar ist weiterhin nicht bekannt, wann genau das Gothic Remake erscheint, allerdings ist klar, dass wir ins Minental zurückkehren. Als frischgebackener Sträfling müssen wir uns in der Ellenbogengesellschaft der Kolonie unterordnen und früher oder später ein Lager wählen. Doch welcher Truppe schließe ich mich im ersten Durchgang an?

Die drei Lager im Minental

Im Minental gibt es drei wichtige Lager. Das konservative Alte Lager, welches die Festung im Zentrum des Tals übernommen hat und den Austausch von Erz gegen Waren in die Kolonie regelt. Dann das Neue Lager, ein wilder Haufen, der seine eigenen Ziele verfolgt und die Knute des Alten Lagers entschieden ablehnt. Und zuletzt die Bruderschaft, eine spirituelle Gemeinschaft, die im Sumpf einen neuen Gott anbetet und Sumpfkraut raucht.

Das Alte Lager: Macht und Ordnung

Im Alten Lager regiert Gomez mit eiserner Hand. Der selbsternannte Erzbaron residiert in der Festung, hat seine Schlägertruppe mit der Ausrüstung der ehemaligen Wächter ausgestattet und lässt Buddler in der Alten Minen schuften, um den König mit Erz zu versorgen.

Das Alte Lager hat strikte Hierarchien und Regeln. Das sorgt für eine Gewisse Ordnung, die zwar auf Brutalität, Schutzgeldern und Unterdrückung basiert, allerdings auch gewisse Sicherheit, klare Aufgaben und sogar Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Wer sich dem System unterordnet und als nützlich erweist, kann hier schnell Karriere machen.

Das Alte Lager ist nicht nur das älteste, sondern auch das reichste Lager. Die Anbindung an die Außenwelt gibt der Gemeinschaft direkten Zugang zu Ressourcen, die keiner anderen Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Dadurch kann das Alte Lager den Handel innerhalb der Kolonie bestimmen und seine Mitglieder hervorragend ausstatten.

Das Alte Lager verspricht also bereits frühzeitig im Spiel Sicherheit und Einfluss. Ideal für alle, die schnellstmöglich Fuß in der Sträflingskolonie fassen wollen.

Das Neue Lager: Chaos und Unabhängigkeit

Das Neue Lager ist ein Sammelbecken für alle jene, die sich der brutalen Ordnung des Alten Lagers verweigern. Gegründet wurde das Neue Lager vom ehemaligen General Lee, der sich der Herrschaft von Gomez verweigerte.

Das Neue Lager verspricht Freiheit, die allerdings ebenfalls ihren Preis hat. Hier gibt es keine klaren Hierarchien. Der lose Verbund aus Banditen beugt sich keiner Herrschaft, während der Reislord die Schwächsten auf seinen Feldern schuften lässt. Hier herrscht Anarchie, in der jeder irgendwie sein eigenes Süppchen zu kochen scheint – Verbrecher ganz unter sich.

Eine Ausnahme bildet Lee mit seinen Söldnern. Gemeinsam mit den Wassermagiern bilden sie das Machtzentrum des Neuen Lagers. Die Söldner garantieren die Sicherheit der Magier, während die Magier die magischen Barriere erforschen.

Das Neue Lager ist chaotisch, unabhängig und rau. Hier müssen sich Neue durchboxen, um sich Respekt und einen warmen Schlafplatz zu erkämpfen. Wer sich nicht gerne unterordnet und lieber seinen eigenen Pfad beschreiten möchte, könnte sich unter diesen zwielichtigen Gestalten wohlfühlen.

Das Sumpflager: Spiritualität trifft Sumpf

Das Sumpflager ist das jüngste der drei Gemeinschaften. Die Mitglieder errichteten im lebensfeindlichen Sumpf Hütten, bauen Sumpfkraut an und huldigen ihrem neuen Gott. Gegründet wurde das Lager von Y’Berion, der nach einer Vision Anhänger versammelte und die Bruderschaft aufbaute.

Aus der religiösen Gemeinschaft erwuchs in kurzer Zeit ein echtes Lager, welches mit dem Alten und Neuen konkurrieren konnte. Die Gurus sind die religiösen Führer, während die Templer für Sicherheit sorgen. Innerhalb der Gemeinschaft entscheiden die Fähigkeiten des Einzelnen darüber, welche Position er einnimmt.

Die Bruderschaft fungiert so auch als Auffangbecken für alle, die in der Kolonie keinen Anschluss finden. Es gibt keine strengen Richtlinien für die Aufnahme oder die Gefahr, jederzeit ausgeraubt zu werden. Wer bereit ist, sich dem Glauben des Lagers anzuschließen, wird ein Mitglied der Gemeinschaft.

Das Sumpflager – innerhalb der Barriere auch oft Sektenlager genannt – verspricht also einen spirituellen Platz in der Kolonie. Im Sumpf gilt das Wort der Gurus, die im Dunst des Sumpfkrauts predigen. Wen es in den Sumpf zieht, braucht zunächst etwas Neugier und Geduld – es braucht Zeit, der Gemeinschaft seinen Wert zu beweisen und aufzusteigen. Dafür versprüht das Sumpflager eine Mystik, die es einmalig macht.

Die Qual der Lagerwahl

Das Minental im Gothic Remake verspricht mir also nicht nur eine nostalgische Rückkehr – es erlegt mir einen harten Entscheidungskampf auf: Welchem Lager soll ich mich nur anschließen?

Gothic 1 schaffte es schon damals, mir diese Entscheidung nicht leicht zu machen. Jedes der Lager hat seinen ganz eigenen Charme, seine Vor- und Nachteile und seine einprägsamen Gesichter.

Traditionell müsste ich das Alte Lager wählen. Zwar war ich nach der Taufe nicht gut auf die Jungs zu sprechen, allerdings leistet Diego ganze Arbeit, den Neuen das Alte Lager schmackhaft zu machen.

Vom Austauschplatz kann das Alte Lager schnell erreicht werden und wer sich unterordnet, hat dort auch keine großen Probleme … solange man ausreichend Erz abdrücken kann.

Außerdem können Neue schnell aufsteigen, sofern sie sich im Lager einen Namen machen. Es ist und bleibt der Weg des geringsten Widerstands.

Das Neue Lager ist attraktiv, weil es sich nicht mit dem Status quo abfindet. Während die Banditen Chaos verbreiten, wollen Lees Söldner der Barriere entkommen. Dieser Freiheitswunsch spricht mich am persönlich am ehesten an – diese Jungs haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Allerdings haben es Neue hier besonders schwer. Da jeder sein eigenes Süppchen kocht und die Gemeinschaft nur Lose von Größen wie Lee und Lares zusammengehalten wird, muss man hier besonders aufpassen und schnellstmöglich Kontakte knüpfen.

Das Sumpflager hat eine mystische Aura, die mich besonders anzieht. Die Magie der Gurus ist grundsätzlich die spannendste, weshalb ich hoffe, dass sie im Remake deutlich präsenter ist und wir den Pfad eines Gurus selbst beschreiten können. Hier sehe ich auch für Quests das größte Potenzial für neue spannende Handlungsstränge.

Auch optisch war es immer eines der spannendsten Lager und ich bin extrem gespannt, wie der Sumpf im Remake umgesetzt wird. Für mich könnte das Sumpflager am meisten von der neuen Grafik des Remakes profitieren.

Ich hoffe allerdings, dass das Remake am Ende besser optimiert ist, als die Nyras Demo. Die lief bei mir auf den höchsten Einstellungen leider nicht mehr stabil … vielleicht sollte ich vorsorglich schon mal einen neuen Gaming-PC konfigurieren, nur zur Sicherheit.

Vermutlich werde ich die Wahl des Lagers erst beim Spielen selbst treffen … also genauso wie damals. Ich bin gespannt, wie sich die Lager im Vergleich zum Original verändert haben und welches mich wohl am meisten ansprechen wird.

Wie bereits erwähnt, sehe ich im Sumpflager das größte Potenzial. Sowohl optisch als auch auf neue Quests bezogen könnte diese Gemeinschaft am meisten vom Remake profitieren und mich als Veteranen so am ehesten anziehen. Am Ende werde ich sowieso alle Lager ausprobieren … nur die Reihenfolge werde ich dann wohl erst im Minental herausfinden.

Noch mehr Gothic gefällig? Kein Problem, hier ein paar Artikel, die euch interessieren könnten:

Welchem Lager wollt ihr euch beim ersten Durchgang anschließen? Bleibt ihr eurem Favoriten treu, oder wollt ihr euch im Remake bewusst einer anderen Gruppe anschließen? Oder seid ihr wie ich und lasst diese Entscheidung langsam auf euch zukommen und entscheidet erst in der Kolonie, für welche Truppe euer Herz schlägt? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt!