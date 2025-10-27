Gothic Remake: Mod-Support zum Release? Die Community kann die Rollenspiel-Neuauflage direkt zum Launch umkrempeln

Das Gothic Remake erscheint im ersten Quartal 2026 und wird das altbekannte Minental in völlig neuem Glanz erstrahlen lassen. So zumindest der Plan der ambitionierten Entwickler von Alkimia Interactive. Doch zum Launch der Rollenspiel-Neuauflage sollen die Fans sogar noch mehr bekommen: Mod-Support ab dem ersten Tag!

Gothic Remake unterstützt Mods zum Launch

Bereits zum Release wird das Gothic Remake Mod-Support bieten. Das hat Reinhard Pollice, Game Director und Leiter von Alkimia Interactive, in einem Interview mit Gothic Up bestätigt.

Das ist eine wichtige Nachricht, immerhin basiert das Gothic Remake auf der Unreal Engine, die fürs Modding nicht ideal ist.

Die Entwickler nutzen Angelscript, mit dessen Hilfe sie die Spielmechaniken des Rollenspiels in der Unreal Engine umsetzen. Diese Scriptsprache soll dann auch der Community dabei helfen, eigene Mods für die Neuauflage zu kreieren.

Die Scriptsprache wird Moddern direkt zum Release zur Verfügung stehen. Später sollen passende Modding-Tools und Dokumentationen nachgereicht werden, um die Arbeiten an Mods weiter zu erleichtern. Zum Release bleibt allerdings nicht ausreichend Zeit, um diese direkt mitzuliefern, weshalb zunächst nur Angelscript genutzt werden kann.

Dennoch dürfte Zugriff auf die Scriptsprache bereits tiefe Eingriffe ins Spiel erlauben, was die Basis für umfangreiche Mods mit neuen Charakteren, Gegenständen und Quests bilden kann.

Im Interview wird zudem bestätigt, dass sich die Entwicklung des Remakes ihrem Ende nähert. Der Release-Zeitraum im ersten Quartal 2026 scheint also eingehalten zu werden.

Fantastische Nachrichten für die Community

Mods spielen für die Gothic-Reihe eine gewaltige Rolle. Sie haben einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass das Franchise heute noch eine so starke und tief verwurzelte Community besitzt.

Die Inhalte der Community wirkten seit vielen Jahren wie ein mächtiges Lebenselixier, ohne das es sicherlich auch kein Remake gegeben hätte. Für Gothic 1 und besonders Gothic 2 erscheinen bis heute gigantische Projekte, welche die Basisspiele erweitern, neue Welten erschaffen und sogar eigene Geschichten erzählen. Eine Auswahl der besten Mods für Gothic 2 findet ihr hier.

Dass das Gothic Remake direkt zum Release Mod-Support erhält, ist eine wundervolle Nachricht. Dadurch müssen Modder nicht Umwege finden, um das Spiel nach Release anzupassen, sondern können direkt auf die offizielle Scriptsprache zurückgreifen.

Werden später noch passende Tools ergänzt, könnte wie beim Original eine mächtige Modding-Community entstehen – und das könnte uns noch über Jahrzehnte mit fantastischen Projekten versorgen.

Wie geht es euch: Freut ihr euch schon auf Mods für das Gothic Remake? Oder reicht euch erst mal die Neuauflage, bevor ihr euch frische Community-Inhalte wünscht?