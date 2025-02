Gothic Remake: Release 2025 – Wann genau startet die Rückkehr ins Minental?

Wir wissen bereits: Das Gothic Remake soll 2025 erscheinen. Allerdings hat THQ Nordic bislang keinen konkreten Release-Termin bekannt gegeben. Doch zumindest gibt es einige Hinweise, die Rückschlüsse auf ein Veröffentlichungsdatum zulassen. Ich habe alle Informationen zum Release-Termin zusammengetragen und wage eine Prognose.

Der Release-Zeitraum für das Gothic Remake ist bekannt

2025 wird das Schlüsseljahr für das Remake von Gothic 1. Das hat Entwickler Alkimia Interactive zuletzt in ihrem Neujahrsgruß auf Steam hervorgehoben. Doch ein Release-Datum wurde weiterhin nicht festgelegt:

„Für uns wird 2025 ein wirklich entscheidendes Jahr sein. Wir arbeiten unermüdlich daran, den Traum von der Rückkehr ins Minental, einem Ort, der vielen von euch so am Herzen liegt, zum Leben zu erwecken.“

In einem Geschäftsbericht der Embracer Group, dem Mutterkonzern hinter Publisher THQ Nordic, nennt der Konzern zwei Release-Zeiträume für das Gothic Remake:

im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25: Das wäre bis zum 31. März 2025

im Geschäftsjahr 2025/26: Das wäre bis zum 31. März 2026

Die Angabe beider Zeiträume zeigt recht deutlich, dass das Gothic Remake durchaus noch etwa auf sich warten lassen könnte und vermutlich zu den Spielen gehört, die in das Geschäftsjahr 2025/26 rutschen.

Das ergibt insofern Sinn, als dass so auch ein zeitlicher Abstand zu Kingdom Come 2 geschaffen wird, was am 4. Februar erscheint und den Markt für Rollenspiel-Fans einige Wochen einnehmen wird. Zusätzlich wäre eine Ankündigung für ein Release im März mittlerweile recht kurzfristig.

Amazon und der Release-Termin vom Gothic Remake

Aber Moment mal! Das Remake zu Gothic lässt sich bereits auf Amazon vorbestellen und die Produktseite benennt auch einen konkreten Erscheinungstag: Am 31. Dezember 2025 soll es laut Amazon soweit sein.

Allerdings wird es sich dabei schlicht um einen Platzhalter handeln. Das ist eine gängige Praxis, wenn Online-Händler ein Artikel mit noch ungeklärten Veröffentlichungsdatum im Angebot haben. Dann wird oft schlicht der letzte mögliche Termin des aktuellen Jahres gewählt und aktualisiert, sobald der echte Termin bekannt ist.

Solange also kein offizieller Release-Termin veröffentlicht wurde, könnt ihr die Angaben auf Amazon getrost ignorieren.

Meine Prognose: Das Gothic Remake erscheint nicht im Frühjahr 2025

Da Alkimia Interactive 2025 als entscheidendes Jahr betitelt und die Vertonung für das Rollenspiel bereits eingeleitet wurde, rechne ich fest damit, dass 2025 als Release-Jahr bestehen bleibt. Demnach würde die Veröffentlichung ins Geschäftsjahr 2025/26 rutschen, womit das Remake irgendwann zwischen April und Dezember 2025 erscheinen könnte.

Diese Indizien sprechen dafür, dass das Remake nicht im Frühjahr erscheint, sondern erst in den darauffolgenden Monaten veröffentlicht wird:

Dass die Arbeiten an der Vertonung bereits anlaufen, spricht für einen fortgeschrittenen Entwicklungsstand. Würde das Studio im starken Rückstand sein, hätte man noch nicht mit den Arbeiten der Vertonung beginnen können. Darum halte ich eine Release 2025 für wahrscheinlich. Allerdings wird das auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen – über den neuen Sprecher von Diego wurde erst im Januar 2025 abgestimmt. Das lässt darauf schließen, dass noch einige Sprechrollen besetzt werden müssen – ob etwa der Namenlose wieder von Originalsprecher Christian Wewerka vertont wird, scheint aktuell nicht festzustehen. Die Systemanforderungen sind noch nicht veröffentlicht. Producer Reinhard Pollice gab im Dezember 2024 gegenüber GameStar an, dass man vor allem an der Performance arbeite. Das Gothic Remake macht im Vergleich zum Original einen gewaltigen Grafiksprung und setzt auf die Unreal Engine 5. Ich hoffe inständig, dass das Remake gut optimiert wird, dann könnte ich noch damit warten, meinen PC aufzurüsten. Auch hält man sich bisher mit Material zum Remake zurück. Bislang haben die Entwickler zwar schon einiges vom Minental präsentiert, allerdings blieb ein wirklich großer Einblick, der über kurze Kamerafahrten und Gameplay-Schnipsel hinausgeht, weiterhin aus.

Realistisch erscheint mir daher ein Termin irgendwann im Sommer oder Herbst 2025. Das würde etwas Abstand zu aktuellen Releases gewährleisten, dem Team ausreichend Zeit für den letzten Feinschliff spendieren und dem Publisher Zeit fürs Marketing verschaffen. Ein gequetschtes Release im Frühjahr halte ich aktuell für ausgeschlossen.

Über ein späteren Release-Termin bin ich übrigens nicht traurig. Am Erfolg des Remakes hängt die Zukunft der Marke Gothic – und diese ist mir in all den Jahren ans Herz gewachsen.

Je mehr Zeit sich Alkimia Interactive nehmen und je geschickter THQ Nordic einen Veröffentlichungstermin setzen kann, desto besser sind die Aussichten, dass das Remake ein Erfolg wird – und das wünsche ich mir von ganzem Herzen! Die Rückkehr ins Minental soll immerhin ein Fest der Freude werden … und den Weg für weitere Remakes ebnen.

Ihr wollt vor Release nochmal die Original-Trilogie spielen und das Minental, Khorinis und Myrtana besuchen? Dann habe ich ein paar Empfehlungen für euch:

Wie geht es euch? Freut ihr euch schon aufs Gothic Remake oder seid ihr eher skeptisch, ob die Neuauflage den Charme des Minentals wirklich einfangen kann? Und könnt ihr euch noch gedulden oder würdet ihr den Entwicklern am liebsten etwas Erz zustecken, damit das Remake schneller erscheint? Schreibt es gerne in die Kommentare!