Gothic Remake: Release 2026 – Wann erscheint das Rollenspiel? Alle Infos zur Rückkehr ins Minental im Überblick

Mittlerweile ist klar: Das Gothic Remake soll erst 2026 erscheinen. Damit weicht THQ Nordic vom ursprünglichen Plan ab, die Neuauflage des Rollenspiels bereits im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Ich habe die wichtigsten Informationen zum Release-Termin im praktischen Überblick für euch.

Der Release-Zeitraum für das Gothic Remake ist bekannt

Das Gothic Remake soll Anfang 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Das hat THQ Nordic am 2. August 2025 im Rahmen des Xardas-Trailers bekannt gegeben. Somit erscheint das Rollenspiel also nicht wie ursprünglich angenommen im Jahr 2025, sondern etwas später im ersten Quartal 2026 – sofern nichts mehr dazwischen kommt.

Grundsätzlich deckt sich der Release-Termin in 2026 noch mit den Plänen, die THQ Nordic für das Gothic Remake vorgesehen hatte:

im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25: Das wäre bis zum 31. März 2025

im Geschäftsjahr 2025/26: Das wäre bis zum 31. März 2026

Jetzt ist klar, dass das Gothic Remake in das Geschäftsjahr 2025/26 gerutscht ist und erst 2026 erscheinen wird. Damit liegt der Release Anfang 2026 also noch im ursprünglich gesetzten Zeitrahmen. Dennoch scheint es so, dass die Entwickler von Alkimia Interactive mehr Zeit benötigen als zunächst angenommen.

Amazon zeigt einen Platzhalter-Termin zum Release

Lasst euch außerdem nicht von Amazon täuschen: Auf der Produktseite vom Gothic Remake wird hier als Release-Datum einfach der 31. Dezember 2025 genannt. Dabei handelt es sich schlicht um einen Platzhalter, der nichts mit dem echten Veröffentlichungstermin zu tun hat.

Solange kein offizieller Release-Termin veröffentlicht wurde, könnt ihr die Angaben auf Amazon also einfach ignorieren.

Open World – Das Minental soll noch größer werden

Obwohl das Minental nicht wirklich groß ausfällt, zählt es für viele Fans weiterhin zu den gelungensten Open Worlds aller Zeiten. Das liegt vor allem am rauen Charme, den vielen Details und der immersiven Atmosphäre der Gefängniskolonie.

Natürlich will das Gothic Remake diese Stimmung erneut einfangen und in modernisierter Form wiedergeben. Entsprechend gibt es wieder das Alte Lager, das Neue Lager sowie das Sumpflager und die Qual der Lagerwahl. Auch das Dorf der Orks, das alte Kastell und Xardas Turm dürfen nicht fehlen, während wir uns im Verlauf des Abenteuers in die tiefen Erzminen wagen und alte Tempel erkunden.

Dabei soll das Minental sogar erweitert werden – etwa 30 Prozent größer soll die Welt im Vergleich zum Original-Minental ausfallen. Neue Quests, Charaktere und ausgebaute Orte sollen sich organisch ins Gesamtbild einfügen und auch Veteranen eine aufgefrischte Erfahrung bieten. Das Gothic Remake ist nämlich keine HD-Version des Originals, sondern eine neue Interpretation des Klassikers – entsprechend groß sind die kreativen Freiräume der Entwickler.

Das ergibt auch Sinn, immerhin merkt man der Welt des Originals an, dass einige Details im Minental aus Zeitmangel dem Rotstift zum Opfer fielen. Hier sei etwa das Banditenlager in den Bergen genannt, welches zwar existiert, aber mit keiner Quest verknüpft ist.

Im Remake ist es wahrscheinlich, dass solche Fundamente ausgebaut und mit eigenen, neuen Geschichten versehen wurden. Außerdem sollen alte Handlungslücken oder Unstimmigkeiten in der Story behoben werden, um die Welt noch authentischer wirken zu lassen.

Modernisiertes Gameplay soll Neulinge und Veteranen abholen

Eine der größten Herausforderungen des Remakes ist die Umsetzung des Kampfsystems.

Das Original-Gothic hat ein grundsätzlich simples System aus Blocken, Ausweichen, Zuschlagen und leichten Schlagfolgen, welches allerdings sehr effektiv war und hervorragend funktionierte. Einmal verinnerlicht, konnte man selbst mit unterlegender Ausrüstung Kämpfe gewinnen, was sich enorm belohnend anfühlte.

Zugleich hatte das alte Kampfsystem aber auch zahlreiche Schwächen, etwa den etwas langweilige Einsatz von Zaubern und Fernkampfwaffen oder den Kampf gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Eine Modernisierung war also sowieso unausweichlich.

Für das Gothic Remake soll das Kampfsystem Veteranen zwar vertraut vorkommen, wird aber ganz neu aufbereitet und dürfte sich entsprechend recht anders spielen bzw. anfühlen.

In der Nyras Demo erhalten wir einen frühen Vorgeschmack des neuen Kampfsystems , der mich persönlich allerdings noch nicht überzeugen konnte. Irgendwie zu schwerfällig und verzögert haut der Namenlose in der Demo zu – das muss zum Release besser sein.

Dafür macht die Magie in den Trailern bislang eine wirklich gute Figur! Da schwirren die Runen plötzlich dynamisch umher und fantastische Effekte lassen die Zauber so wirken, wie ich sie mir vor vielen Jahren im Original vorgestellt habe – das geht schon in eine wirklich gute Richtung.

Die Magie und die dazugehörigen Zaubersprüche sollen sich außerdem stärker an den drei Gottheiten des Universums orientieren – also Innos, Adanos und Beliar. Auch Teleportrunen werden dem Namenlosen früher oder später in die Hände fallen, sodass er sich lange Laufwege sparen kann.

Zum Kampf mit Bogen und Armbrust gibt es bisher nur wenige Details.

Außerdem sind auch diese Gameplay-Mechaniken geplant, etwa:

besseres Klettern direkt an Wänden und nicht nur an Vorsprüngen und Kanten

verbessertes Tauchen

Crafting, voraussichtlich in leicht erweiterter Form im Vergleich zum Original

Verwandlung in Tiere

Sprecher – Diese Stimmen gibt es im Minental zu hören

Gothic ist ein nostalgischer Koloss, der Fans bis heute fasziniert und begeistert. Das liegt zu einem großen Teil auch an den unverkennbaren Stimmen der Charaktere und dem fantastischen Soundtrack des Originals. Aber was erwartet uns im Remake?

Wir wissen bereits, dass viele Sprecher neu besetzt werden müssen. Hier ein Überblick über die bisher bekannten Stimmen im Gothic Remake:

Ob etwa die Stimme des Namenlosen neu besetzt wird oder vielleicht der Originalsprecher Christian Wewerka auch im Remake antritt, ist aktuell, trotz einiger Gerüchte, noch unklar.

Musik – Kai Rosenkranz ist mit an Bord

Gothic-Legende Kai Rosenkranz wird auch für das Gothic Remake den Soundtrack verantworten. Für Fans eine fantastische Nachricht: Immerhin hat Rosenkranz bereits für Gothic 1-3 den jeweiligen Soundtrack geschaffen und damit erheblich zur dichten Atmosphäre der Rollenspiele beigetragen – bis heute höre ich mir seine Stücke gerne an.

Für das Gothic Remake wird Rosenkranz die alten Original-Titel des Soundtracks überarbeiten und auch einige neue Stücke schreiben, die das musikalische Fundament erweitern.

Gothic Remake – ich freue mich auf den Release 2026

Dass das Gothic Remake nicht mehr 2025 erscheint, macht mich nicht traurig. Je mehr Zeit Alkimia Interactive für die Entwicklung erhält, desto besser – immerhin hängt am Erfolg des Remakes auch die Zukunft der gesamten Gothic-Marke.

Wird das Gothic 1 Remake ein finanzieller Erfolg, sind plötzlich auch Remakes für Gothic 2 und vielleicht sogar irgendwann von Gothic 3 denkbar – und daran wäre ich ebenfalls enorm interessiert.

Doch dafür muss das Team hinter Alkimia Interactive fast Unmögliches leisten – die Magie der Original-Spiele in moderner Form neu zu interpretieren. Aktuell glaube ich, dass das nicht unmöglich ist – zugleich bin ich extrem unsicher, ob das Remake am Ende wirklich gut wird.

Zumindest hoffe ich, dass wir Anfang 2026 ein gelungenes Gothic Remake erhalten, welches den Weg für weitere Gothic-Spiele ebnet und diese altehrwürdige Marke zu neuem Glanz führt.

Ihr habt jetzt Blut geleckt und wollt die Original-Spiele bis zum Release des Remakes nachholen? Dann habe ich noch ein paar spannende Artikel-Empfehlungen für euch:

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die Veröffentlichung des Gothic Remakes Anfang 2026 oder seid ihr skeptisch, ob die Neuauflage den Zauber des Originals überhaupt einfangen kann? Schreibt es gerne in die Kommentare!