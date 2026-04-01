Gothic Remake: Systemanforderungen enthüllt – So gut muss euer PC für die Rückkehr ins Minental sein

Das Warten auf die Rückkehr in eine der spannendsten Welten der deutschen Rollenspiel-Geschichte neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Im Juni 2026 soll die Neuauflage des RPG-Klassikers endlich erscheinen. Jetzt wurden auch die Systemanforderungen für das Gothic Remake enthüllt.

Die offiziellen Anforderungen wurden auf der Steam-Seite vom Gothic Remake veröffentlicht. Dabei wird deutlich, dass die verbaute Unreal Engine 5 euren Rechner durchaus ins Schwitzen bringen wird. Hier ist der Überblick, ob eure Kiste überhaupt bereit für das neue Minental ist. Das sind die Gothic Remake: Systemanforderungen:

Gothic Remake: Mindestanforderungen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit

Prozessor: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT oder NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX compatible

Gothic Remake: Empfohlene Anforderungen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-7700K

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Grafik: 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX compatible

Im direkten Vergleich zu Nyras Demo lassen sich bei den Anforderungen zwei wichtige Unterschiede erkennen:

Der Gesamtspeicherplatz ist von 50 GB auf 60 GB gestiegen.

Bei den empfohlenen Anforderungen wurde bei den Grafikkarten die RTX 4070 entfernt.

Fürs Minental braucht ihr demnach zwar keinen High-End-PC, die empfohlenen Anforderungen fallen allerdings auch nicht niedrig aus.

Obwohl die Systemanforderungen bereits eine gute Vorstellung bieten, wie gut euer PC fürs Gothic Remake sein muss, wissen wir noch nicht, für welche Auflösungen die Anforderungen ausgelegt sind.

Zumindest ist bereits klar, dass FSR und DLSS unterstützt werden. Das hat Producer Reinhard Pollice nochmal im WoG-Forum bestätigt.

Ich weiß jetzt zumindest, dass meine Mühle die Rückkehr ins Minental noch stemmen wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Neuauflage aber auch gut optimiert wurde, damit es am Ende nicht trotz guter Hardware unter einer mieser Performance oder störender Bugs leidet.

Alle weiteren Infos zum Gothic Remake habe ich in einer praktischen Übersicht gesammelt. Außerdem verlinke ich euch noch Anleitungen, mit denen ihr Gothic 1 und 2 auf Windows 10 & 11 zum Laufen bekommt. Und wer sich die Zeit bis zum Remake noch mit Mods vertreiben will, sollte einen Blick in meine Top-Liste der besten Gothic-2-Mods werfen:

Wie geht es euch: Ist euer PC gut genug fürs Gothic Remake oder müsstet ihr zum Release aufrüsten? Schreibt es gerne in die Kommentare!