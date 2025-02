Die besten 4 Herr-der-Ringe-Spiele 2025: Epische Abenteuer in Mittelerde

Ich liebe Mittelerde – die Welten von Tolkien stecken voller Magie, Abenteuer und unvergesslicher Charaktere, die seit Jahrzehnten die Fantasie von Menschen überall auf der Welt beflügeln. Hobbits, Orks und Elben verzaubern dabei nicht nur in Büchern und Filmen, sondern haben auch in der Gaming-Welt echte Perlen hervorgebracht.

Von genialen Actionkrachern bis hin zu strategischen Meisterwerken gibt es eine breite Fülle an Herr-der-Ringe-Spielen, welche die Essenz von Tolkiens Mittelerde einfangen und spielerisch in Szene setzen. Die für mich besten Games zu Herr der Ringe stelle ich euch in dieser knackigen Top-Liste vor.

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Release: 2003

Plattformen: PC, PS2, Xbox, GameCube

Entwickler: EA Redwood Shores

Schon als Kind war ich ein gigantischer Herr-der-Ringe-Fan. Ich habe die Filme mit Begeisterung geschaut, anschließend die Bücher gelesen und dann auch recht schnell einige Videospiele zum Franchise gespielt. Eines der ersten und zugleich besten Games war Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs.

Die Rückkehr des Königs ist ein Hack-and-Slash-Spiel, das die epischen Schlachten und großen Geschichten aus Peter Jacksons gleichnamigen Kinofilm aufgreift. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Aragorn, Gimli, Legolas, Gandalf oder Sam und kämpft euch durch die verschiedene Level, die Filmsequenzen und Szenarien aus dem Film nachbilden.

Das macht Die Rückkehr des Königs so besonders:

Filmauthentizität: Das Spiel verwendet viele Original-Szenen aus dem Film und lässt diese fast nahtlos ins Videospiel übergehen, was euch direkt ins Geschehen eintauchen lässt. Im Spiel kämpfen wir an bekannten Orten wie Minas Tirith, den Pfaden der Toten oder Kankras Lauer, die detailgetreu nachgestellt und ausgebaut wurden. Außerdem lässt sich Behind-the-Scenes-Material zum Film und Spiel freischalten – ein echtes Highlight für Fans.

Charakterwahl: Die Rückkehr des Königs bietet drei Pfade, welche euch die Abenteuer unterschiedlicher Helden nacherleben lässt. Aragorn stellt sich etwa mit Legolas und Gimli dem Totenkönig entgegen, Gandalf zieht nach Isengard und Sam schlägt sich durch das belagerte Osgiliath. Alle Charaktere verfügen über andere Spezialfähigkeiten, später lassen sich zudem weitere Helden für die Missionen freischalten.

Kooperatives Gameplay: Absolutes Highlight ist der Koop-Modus, der sich durch das Anschließen eines zusätzlichen Controllers (auch am PC) starten und zwei Spieler gemeinsam die Abenteuer erleben lässt. Gemeinsam schnetzelt man sich anschließend durch Saurons Horden und hat damals wie heute eine fantastische Zeit.

Leider ist die Installation des Klassikers auf modernen Betriebssystemen grausig. Falls ihr Die Rückkehr des Königs auf Windows 10 installieren wollt, müsst ihr etwas tricksen. Eine digitale Version zum Download gibt es nicht.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde

Release: 2004

Plattformen: PC

Entwickler: EA Los Angeles

Die Schlacht um Mittelerde ist ein Echtzeit-Strategiespiel und bietet sowohl Kampagnen der Guten als auch der Bösen, in denen ihr die legendären Schlachten des Herr-der-Ringe-Universum schlagen könnt. Den Ausgang der Geschichte bestimmt ihr dabei selbst und verhindert etwa den Tod von Boromir oder erobert mit den Uruk-hai erfolgreich Helms Klamm.

Das macht Schlacht um Mittelerde so besonders:

Mittelerde im Krieg: In Schlacht um Mittelerde werden zahlreiche bekannte Orte des Universums zu Schlachtfeldern, welche uns den Ausgang des Ringkriegs selbst schreiben lassen. Mit den Gefährten schlagen wir uns etwa durch die Minen von Moria oder holzen mit Saruman und seinen Orks die Wälder um Isengard ab.

Helden und Einheiten: Im Kampf stehen sich die Mächte des Guten und Bösen unversöhnlich gegenüber. Isengard, Mordor, Rohan und Gondor verfügen über ihre eigenen Einheiten und Helden, die über besondere Fähigkeiten verfügen, die direkt aus den Büchern und Filmen entnommen sind. Auch die Ents, Adler, Trolle, Olifanten und selbst der Balrog werden zu spielbaren Einheiten und sorgen für authentische Herr-der-Ringe-Schlachten.

Echtzeit-Strategie: Helden, Soldaten, mächtige Kreaturen, Belagerungswaffen und Spezialfähigkeiten bieten ein breites Arsenal, um sich ins Schlachtgetümmel zu werfen. Allerdings muss meist auch eine Wirtschaft hochgezogen und verteidigt werden, um neue Krieger zu produzieren, während man dem Feind Stück für Stück die Kontrolle über die Karte entreißt.

Wem das noch nicht reicht, sollte einen Blick auf die Edain Mod für Schlacht um Mittelerde 2 werfen. Die große und seit vielen Jahren gewachsene Modifikation erweitert das Strategiespiel um neue Fraktionen, Einheiten, Gebäude, Maps und verbessert die Grafik als auch die Balance zwischen den Völkern.

Die Modifikation benötigt das Hauptspiel SuM2 sowie das Addon Der Aufstieg des Hexenkönigs mit den neusten Patches. Falls ihr von SuM2 samt Addon also noch eine alte Kopie habt, lohnt sich die Installation Dank der Eadain Mod auch 2025 noch.

Wie Die Rückkehr des Königs in der Lizenzhölle: Da EA unlängst die Verkaufsrechte für ihre Herr-der-Ringe-Spiele verloren hat, gibt es auch die Klassiker Schlacht um Mittelerde 1 und 2 nicht mehr im regulären Verkauf.

Der Herr der Ringe Online

Release: 2007

Plattformen: PC, Mac

Entwickler: erst Turbine Inc., jetzt Standing Stone Games

Wer Mittelerde wahrhaftig durchstreifen und auf eigene Faust erkunden möchte, der wird in Herr der Ringe Online (LOTRO) sein Glück finden. Das MMORPG hat zwar schon etliche Jahre auf dem Buckel, erweitert seine Mittelerde-Spielwelt aber weiterhin und versorgt Fans mit neuen Inhalten. Im Gegensatz zu Rückkehr des Königs und Schlacht um Mittelerde liegt Herr der Ringe Online nicht die Filmlizenz zugrunde, sondern die der Hobbit und Herr-der-Ringe-Bücher.

Dadurch unterscheidet sich das Aussehen einiger bekannter Charaktere zwar etwas, dafür dürfen wir Tom Bombadil besuchen und Gebiete durchstreifen, die in den Filmen nicht mal kurz erwähnt wurden. Mit eurem eigenen Charakter könnt ihr nun Mittelerde entdecken, Quests lösen und im Tänzelnden Pony ein Bier bei Butterblume bestellen.



Das macht Herr der Ringe Online so besonders:

Gigantische Open World: Herr der Ringe Online bildet Tolkiens Mittelerde reichhaltig ab. Das grüne Auenland, die verschneiten Erd Luin, das geschäftige Bree oder die gefährlichen Trollhöhen – in LOTRO kann man all diese Orte frei erkunden und bekannte Charaktere treffen. Durch zahlreiche Erweiterungen kamen zudem Gebiete wie Moria, Rohan, Gondor oder sogar das exotische Umbar.

Liebe zum Detail: LOTRO ist nicht nur groß, sondern auch detailverliebt. Kenner der Lore können sich über zahllose kleine Anspielungen und Details freuen, die an jeder Ecke auf euch warten. Die Spielwelt versprüht trotz des hohen Alters überall Atmosphäre und lässt Herr-der-Ringe-Fans völlig in Tolkiens-Universum abtauchen und die Geschichte auf völlig neue Art erleben.

Erwachsenes MMORPG: Herr der Ringe Online bietet entschleunigtes und somit auch wirklich entspanntes Gameplay. Hier könnt ihr in eurem eigenen Tempo die Welt erkunden und müsst nicht von einer Aufgabe zur nächsten hetzen. Die Community ist hilfsbereit und erwachsen, sodass schnell Anschluss gefunden werden kann. Empfehlenswert sind die RP-Server, in denen ihr sogar echtes Rollenspiel betreiben könnt.

Das Free2Play-Konzept ist fair und bietet dir hunderte Stunden kostenlosen Spielspaß, bevor ihr euch für zusätzliche Welten und Quests eine der vielen Erweiterungen kaufen könnt.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Release: 2017

Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Entwickler: Monolith Productions

Schatten des Krieges ist ein Action-Adventure, welches zwar in Tolkiens Universum angesiedelt ist, allerdings eine eigene Geschichte erzählt. Zeitlich spielt es zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Schatten des Krieges erzählt die Story von Talion und Celebrimbor fort, die gemeinsam gegen Saurons Streitkräfte kämpfen.

Als Tolkien-Fan muss man hier schon beide Augen zudrücken, denn wenn sich ein untoter Waldläufer mit Geistermagie durch Mordor schnetzelt und eine eigene Orkarmee aufstellt, verstößt das doch recht eindeutig gegen die Lore. Allerdings trumpft das knackige Kampfsystem ordentlich auf und lässt euch unaufhaltsam durch die Reihen der Orks wirbeln, während ihr euch selbst eine Armee der finsteren Kreaturen aufbaut, was einfach nur verflucht cool ist!

Das macht Schatten des Krieges so besonders:

Nemesis-System: Die Ork-Kommandanten besitzen individuelle Persönlichkeiten, Erinnerungen und reagieren unterschiedlich auf eure Aktionen. Habt ihr einen Boss nämlich in der Vergangenheit verletzt, wird es sich zweifellos an euch erinnern. Das kann zu unerbittlichen Feindschaften oder gar Allianzen führen.

Belagerungen: Ein zentrales Element des Spiels ist die Eroberung und Verteidigung von Ork-Festungen. Da man als Spieler eine eigene Ork-Armee aufbaut, können sich so gewaltige Belagerungsschlachten entfalten.

Bombastische Action: Als ruheloser Racheengel schlagt ihr euch durch ganz Mordor und bezwingt nicht nur Orks, sondern auch deutlich gefährlichere Diener Saurons. Spätestens im Kampf gegen einen waschechten Balrog, fühlt man sich so mächtig wie in keinem anderen Herr-der-Ringe-Spiel.

Zum Release hatte Schatten des Krieges noch unsägliche Mikrotransaktionen und Lootboxen, die das Spiel spürbar entschleunigt und mit unnötigen Grind gestreckt hatten. Zum Glück wurden jegliche Mikrotransaktionen mittlerweile entfernt, sodass ihr Schatten des Krieges heute bedenkenlos spielen könnt.

Was die Zukunft wohl bringt

Das war also meine Top 4 der besten Herr-der-Ringe-Spiele. Natürlich gibt es noch einen Haufen weiterer Mittelerde-Games, aber keine haben mich so begeistert, wie die vorgestellten Titel. Und da das geplante MMORPG zu Herr der Ringe von Amazon weiterhin auf sich warten lässt, bleibt mir nichts anderes übrig, als auch 2025 noch in Herr der Ringe Online das grüne Auenland zu durchstreifen.

Mit Tales of the Shire erscheint am 25. März 2025 außerdem ein Cozy Mittelerde-Spiel, welches uns als Hobbit im Auenland leben lässt. Ich bin gespannt, ob es dieser neuer Herr-der-Ringe-Ableger in meine Top-Liste schafft.

Wie geht es euch: Was sind eure liebsten Herr-der-Ringe-Games und welche Titel sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Ich muss zum Beispiel oft an Der Herr der Ringe: Die Gefährten von Pocket Studios aus dem Jahr 2002 denken, was zwar nicht überragend war, allerdings ein paar gute Ideen hatte.