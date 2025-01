Hogwarts Legacy 2 kommt – Grund zur Sorge oder Freude? Die wichtigsten Infos zur Fortsetzung

Das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy war eins der meistverkauften Videospiele 2023. Es war also klar, dass früher oder später eine Fortsetzung angekündigt werden würde. Dass Hogwarts Legacy 2 kommen wird, habe ich bereits im Februar 2024 selbstsicher verkündet. Heute wissen wir auch offiziell, dass Avalanche Software an einem Nachfolger arbeitet.

Hogwarts Legacy 2 befindet sich in Entwicklung

Warner Bros. Games haben bestätigt, dass das Entwicklerstudio Avalanche Software bereits an einer Fortsetzung von Hogwarts Legacy arbeitet. Damit wissen wir nun auch offiziell, dass es mit Hogwarts Legacy weitergeht – auch wenn das neue Spiel noch keinen offiziellen Namen trägt und bislang auch wenig zum konkreten Inhalt bekannt ist. Auch ein Release-Termin ist weiterhin unbekannt.

Klar ist allerdings, dass ein „Hogwarts Legacy 2“ für Warner Bros. Games eine der größten Prioritäten in den nächsten Jahren einnimmt. Das bestätigte der WBD-Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels in einem Interview im September auf der 2024 Media, Communications & Entertainment Conference der Bank of America:

„Offensichtlich ist ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten in ein paar Jahren“

Das ist wenig überraschend, immerhin hat sich Hogwarts Legacy über 30 Millionen mal verkauft und war entsprechend auch ein finanzieller Erfolg. Zudem war es ein starkes Signal, dass die Potter-Lizenz auch in den nächsten Jahren erfolgversprechend ist.

Warner Bros. will das Potter-Universum wiederbeleben

Dieser finanzielle Erfolg hat ehrgeizige Ambitionen geschürt: Warner Bros. plant die Potter-Lizenz im großen Stil neu zu besetzen. Uns erwartet das volle Programm: Fernsehserien, Themenparks, Merchandising, Live-Erlebnisse und natürlich auch Videospiele.

Das größte Risiko geht das Studio sicherlich mit der TV-Serie „Harry Potter“ ein, die 2026 auf HBO starten soll und die Handlung der Bestseller-Romanreihe von J.K. Rowling erneut auf die Bildschirme zaubert. Diese TV-Serie hat auch Einfluss auf Hogwarts Legacy 2.

Neue Potter-Serie mit Hogwarts Legacy 2 verknüpft

Wir wissen bereits, dass einige der großen Story-Elemente der Fortsetzung von Hogwarts Legacy mit den Handlungssträngen der HBO-Potter-Serie „koordiniert“ werden. Das bestätigte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment gegenüber Variety.

Doch was bedeutet das konkret? Klar ist nur, dass sich Entwickler und Autoren der Show absprechen, um ein einheitliches Universum zu schaffen, indem keine offensichtlichen Widersprüche auftauchen. Darüber hinaus ist unklar, inwiefern Videospiel und TV-Serie aufeinander Einfluss nehmen werden.

Ob die HBO-Serie Einfluss auf das Setting von Hogwarts Legacy 2 nimmt, ist bislang allerdings unklar. Hogwarts Legacy spielt gut 100 Jahre vor den Abenteuern von Harry, Ron und Hermine, die in 1990er Jahren das Schloss unsicher machten.

Würde die Fortsetzung also diese Zeit aufgreifen, könnten die beliebten Figuren Teil des Spiels werden und eine Vermarktung parallel zur TV-Serie erleichtern. Zugleich müssten die Entwickler aber auch auf deutlich mehr Details achten und wären enger an die Lore gebunden.

Hier müssen wir schlicht auf weitere Infos warten. Es wird spannend, welchen Weg die neue Generation von Potter-Spielen nehmen wird und wie geschickt neue und alte Lore miteinander verwoben werden – als Potter-Fan bin ich zumindest super gespannt, was Hogwarts Legacy 2 uns bieten wird.

Wird Hogwarts Legacy 2 ein Live-Service-Spiel?

Hogwarts Legacy 2 wurde noch nicht offiziell enthüllt, weshalb wir nicht wissen, was uns in der Fortsetzung alles erwartet. Allerdings gibt es schon einige Ängste und Wünsche der Community.

Eine besonders große Sorge ist ein Live-Service-Ansatz für das neue Hogwarts Legacy. Ursache für diese Ängste sind die im März 2024 angekündigten Pläne, dass Warner Bros. in den kommenden Jahren stärker auf Live-Service, Mobile-Gaming und Free2Play setzen möchte. Und das trotz des großen Misserfolgs des Live-Service-Game Suicide Squad.

Hogwarts Legacy ist ein reines Singleplayer-Spiel, welches gänzlich auf Live-Service, Mikrotransaktionen und sogar weitestgehend auf DLCs verzichtete. Ob der Nachfolger nun wirklich auf Live-Service setzen wird, ist aktuell nicht bestätigt.

Zumindest die jüngsten Stellenausschreibungen des Entwicklers geben keine Hinweise auf eine krasse Neuausrichtung des Nachfolgers. Außerdem dürfte der große Erfolg von Hogwarts Legacy den Entwicklern einige Rückendeckung bei der kreativen Ausrichtung des Spiels bieten.

Meine Vermutungen zu Multiplayer, DLCs und Quidditch

Ich spekuliere, dass man bei Hogwarts Legacy 2 auf ein klassisches DLC-Konzept setzen wird. Bei Hogwarts Legacy verzichtete Avalanche Software auf große DLCs – das könnte sich beim Nachfolger ändern, um Spieler länger mit frischen Inhalten versorgen zu können. Auch Mikrotransaktionen sind denkbar, auch wenn ich auf diese gerne verzichten würde.

Auf eine Multiplayer-Anbindung würde ich aktuell weniger setzen. Zwar ist besonders ein Koop spannend, wäre aber auch mit großen technischen Hürden und einer grundsätzlich anderen Ausrichtung der Spielmechaniken verbunden. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass Avalanche Software diesen Weg beschreiten wird. Ich vermute eher, dass der klassische Live-Service-Ansatz mit neuen Mobile-Games im Stil eines Hogwarts Mystery bestritten wird, die ebenfalls in den nächsten Jahren aufschlagen sollen.

Hogwarts Legacy 2 wird voraussichtlich weiterhin auf seine eindrucksvolle Grafik setzen und eine klassische AAA-Produktion sein. Allerdings nehme ich an, dass die Grafik grundsätzlich auf einem ähnlichen Niveau bleibt. Das Schloss besteht schon und es würde viele Ressourcen sparen, diese Grundlagen weiter zu nutzen.

Außerdem erschien Hogwarts Legacy sogar auf der Switch – auch der Nachfolger wird voraussichtlich auf so vielen Plattformen wie möglich erscheinen, was zu starke Grafikverbesserungen eher ausschließt. Bei wem der Vorgänger also auf hohen Einstellungen reibungslos lief, kommt vermutlich ohne Hardware-Upgrade aus, immerhin will Warner Bros. ja einen möglichst großen Markt bedienen und viele Spieler erreichen.

Dafür glaube ich, dass Quidditch endlich seinen verdienten Platz im Spiel finden könnte. Hogwarts Legacy verzichtete auf den Besensport, obwohl das Fliegen mit dem Besen fester Bestandteil des Spiels war. Ein Grund für die Ausklammerung war sicherlich Quidditch Champions, welches nach Hogwarts Legacy erschien, aber hinter den Erwartungen zurückblieb.

Darum kann ich mir gut vorstellen, dass in einem Hogwarts Legacy 2 Quidditch endlich eine Rolle spielt – wünschenswert wäre es zumindest.