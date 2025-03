Kingdom Come 2: Anna von Waldstein retten? Ihr Schicksal beim Fest in Raborsch

In Kingdom Come: Deliverance 2 reitet Heinrich nicht nur durch eine wunderschöne Mittelalter-Sandbox, sondern erlebt zugleich auch eine mitreißende Story. Es wird gelacht, getrunken und natürlich auch viel gekämpft. An einigen Stellen können wir uns zum echten Helden aufschwingen, an anderen müssen wir herbe Niederlagen einstecken.

Vorsicht: Es folgen leichte Spoiler zur Story von Kingdom Come 2! Falls ihr also alles selbst erleben wollt, lest nicht weiter.

Anna von Waldstein: Ist eine Rettung möglich?

Im Verlauf der Story kommt es in Raborsch zu einem Treffen der Getreuen Wenzels. Es wird verhandelt ob und wie man sich gegen Sigismund aufstellt. Hier trifft man auch auf Anna von Waldstein, eine junge Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes die Verwaltung seines Besitzes übernommen hat und so ebenfalls zu den wichtigsten Verbündeten zählt.

Vorsicht: Es folgen Spoiler!

Nachdem man einige kleine Aufträge absolviert hat, wird das Übereinkommen der Verbündeten gefeiert. Allerdings wird das Fest in Raborsch nach einigen Stunden blutig unterbrochen. Sigismunds Häscher überfallen die Festung, entführen einige Adlige und trachten danach, die übrigen abzuschlachten.

Zu den Opfern gehört am Ende auch Anna von Waldstein. Ihre Leiche ist an eine Wand gelehnt. Mir stellte sich umgehend die Frage: Kann die junge Adlige gerettet werden?

Die Antwort: Nein, Anna von Waldstein kann nicht gerettet werden. Egal wie schnell ihr euch zum Start der Mission zu ihr begebt, wird sie bereits tot sein. Ich habe es mehrfach getestet und es gibt keine Möglichkeiten, daran etwas zu ändern. Ihr Ableben ist also festgelegt und kann nicht aktiv vom Spieler beeinflusst werden.

Das ist durchaus Schade, weil Anna als spannender Charakter aufgebaut wird. Bereits in den kurzen Dialogen in Raborsch wurde mein Interesse an der Adligen geweckt und ich hatte fest mit weiteren Quests mit der jungen Witwe gerechnet. Allerdings endet ihre Geschichte bereits in Raborsch.

Christopher Oderin kann gerettet werden

Anders verhält es sich mit Christopher Oderin. Godwins Bruder ist zu Beginn des Gemetzels von Feinden umringt. Schreiten wir ein und bleiben während des Kampfes an seiner Seite, wird er überleben. Lasst ihr Christopher alleine, wird er übermannt und an diesem Tag sterben.