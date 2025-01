Made in Abyss Videospiel im Angebot: Binary Star Falling into Darkness mit 85 Prozent Rabatt auf Steam

Manga und Anime-Fans aufgepasst: Ein Videospiel zum düsteren Made in Abyss gibt es aktuell auf Steam mit einem satten Rabatt. Statt 60 Euro, müsst ihr bis zum 30. Januar lediglich 9 Euro berappen. Wer also 85 Prozent Rabatt einstreichen will, kann noch einige Tage zuschlagen, bis der Deal beendet wird.

Was ist Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness?

Lasst euch vom kindlichen Look des Animes nicht täuschen. Hinter Made in Abyss versteckt sich ein blutiges und spannendes Abenteuer. Alles dreht sich um den sagenumwobenen Abyss, ein schier endloser Abgrund, der von wagemutigen Glücksrittern erforscht wird. In den unbekannten Tiefen warten nicht nur gefährliche Wesen, sondern auch mysteriöse und wertvolle Artefakte.

Wie im Anime wagt ihr euch den tödlichen Abgrund hinab und erfüllt Aufträge. Dabei müsst ihr eure Ausrüstung im Blick behalten, zahlreichen Gefahren begegnen und auch euren Rückweg einplanen, wenn euch der Fluch des Abyss trifft. Denn während man problemlos in die Tiefen hinab klettern kann, reagiert der Körper beim Aufstieg massiv. Das führt zunächst nur zu Übelkeit und Schwindel, wird in größeren Tiefen allerdings zunehmend lebensgefährlich.

Zwei Spielmodi:

Hello Abyss: In diesem Modus spielt ihr Teile der Handlung des Anime nach. Das Spiel startet mit der Begegnung zwischen dem Waisenkind Riko und dem mysteriösen Reg und endet, wenn die beiden die tieferen Ebenen des Abyss erreichen und eine Rückkehr ausschließen. Die Spielzeit beträgt etwa 6 Stunden und fungiert als großes Tutorial.

Deep in Abyss: Habt ihr das umfangreiche Tutorial abgeschlossen, könnt ihr euch einen eigenen Charakter erstellen und ein eigenes, neues Abenteuer erleben. Diese ganz neue Story entstand unter der Leitung des Manga-Schöpfers Akihito Tsukushi und ergänzt somit den offiziellen Kanon.

Achtung: Keine deutsche Version! Obwohl es den Anime längst auf deutscher Sprache gibt, wurde das Videospiel nicht auf Deutsch lokalisiert. Auf Steam steht euch das Spiel daher nur auf Englisch und Japanisch zur Verfügung.

Falls ihr den Anime nicht gesehen habt, lohnt es sich durchaus, einen Blick hineinzuwerfen, bevor ihr mit dem Spiel loslegt. Ich kann euch die 1. Staffel (13. Episoden) und den dritten Film empfehlen, bevor ihr euch selbst in den Abyss wagt. Eine Übersicht zur richtigen Reihenfolge von Made in Abyss habe ich hier für euch.