The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: Keine deutsche Sprachausgabe für die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers

Heute am 22. April 2025 erschien The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Neuauflage enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ sowie alle zusätzlichen Inhalte, die jemals für das Rollenspiel veröffentlicht wurden. Auf die deutsche Sprachausgabe müssen Fans allerdings verzichten.

Oblivion Remastered kommt ohne deutsche Vertonung

Das Remaster von Oblivion erschien heute auf allen Plattformen und auch ich habe umgehend zugeschlagen. Doch schon jetzt ist klar, dass der Neuauflage etwas für mich sehr wichtiges fehlt: die deutsche Vertonung!

Tatsächlich enthält The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered keine deutsche Sprachausgabe. Das wird auch in den Stores wie Steam angezeigt.

Lediglich die Texte und Oberfläche stehen in deutscher Sprache bereit. Wir können also deutsche Untertitel anwählen und auch Karten sowie Menüs sind ins Deutsche übersetzt. Gesprochen wird allerdings nur auf Englisch.

Auf Steam kostet Oblivion Remastered immerhin 55 Euro. Dafür hätte ich mir schon die deutsche Vertonung gewünscht. Das Remaster ist allerdings auch direkt im GamePass erschienen, sodass man zumindest günstig an die Neuauflage kommt.

Das Original erschien auf Deutsch

Das Originalspiel von 2006 hatte eine deutsche Vertonung und auch die beiden größeren Erweiterungen wurden in Deutschland ebenfalls mit deutscher Sprachausgabe veröffentlicht. Oblivion Remastered enthält jetzt aber lediglich die englischen Stimmen.

Für mich etwas ernüchternd, da ich das Original damals auf Deutsch gespielt habe. Für eine nostalgische Zeitreise hätte ich mir daher die deutsche Vertonung gewünscht. Das ist für mich zwar kein Dealbreaker, allerdings bin doch etwas enttäuscht über die fehlende deutsche Sprachausgabe.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Je nach Modbarkeit von Oblivion Remastered könnten die Fans selbst dafür sorgen, dass die deutsche Sprachausgabe ihren Weg ins Spiel findet. Allerdings ist aktuell noch unklar, ob dies technisch überhaupt möglich sein wird.

Wie geht es euch: Seid ihr enttäuscht, dass Oblivion Remastered keine deutsche Sprachausgabe besitzt, spielt ihr sowieso auf Englisch oder überwiegt die Freude über das Remaster?