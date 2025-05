Oblivion Remastered: Das Rollenspiel hat ein magisches Tor in meine Kindheit geöffnet

Als ich mit meinem frisch erstellten Charakter die finstere Kanalisation der Kaiserstadt verlasse und mein Blick über die waldigen Hügelketten gleitet, während der ikonische Soundtrack die wunderschöne Szenerie untermalt … Ja, da trifft sie mich mit voller Härte: die Nostalgiekeule.

Eine waschechte Zeitreise

Also ich Oblivion 2006 zum ersten Mal spielte, brannte sich das Rollenspiel in mein Gedächtnis. Die wunderschöne Welt mit seinen unterschiedlichen Städten, die zahllosen Dungeons, die ulkigen NPCs und die abwechslungsreichen Quests. Das Remaster, angetrieben von der Unreal Engine 5, holt diese Gefühle von damals zurück und lässt mich in die Vergangenheit reisen.

Schon beim Spielstart machte sich in mir ein Gefühl breit, welches man im fortschreitenden Alter immer seltener verspürt – kindliche Vorfreude. Andächtig lausche ich dem Menü-Theme, erstelle meinen Charakter und grübel schon fleißig, wohin ich wohl als erstes gehen sollte.

Die ersten Spielstunden werden zu einer Zeitreise, die mich um 19 Jahre zurückversetzt. Nostalgie ist eine mächtige Waffe und hier trifft sie mich genau ins Herz. Neben Gothic waren Morrowind und Oblivion die Rollenspiele, die mich damals am meisten beeindruckten. Jetzt bin ich zurück und kann auf den Spuren meiner eigenen Kindheit wandeln.

Auf den Spuren meiner Kindheit

Längst verloren geglaubte Erinnerungen werden plötzlich wach und greifbar.

Ich erinnere mich an Pausenhofgespräche, bei denen ich über die besten Waffen debattierte oder mich davon überzeugen ließ, dass das Dasein als Vampir enorme Vorteile bringt … wenn man auf das Tageslicht verzichten kann.

Ich erinnere mich an YouTube-Videos, die zahllose Möglichkeiten des Todes aufzählten oder absurde Cheats vorstellten, die ich sogleich im eigenen Spielstand nachstellte.

Ich erinnere mich an die kuriosen Quests der Dunklen Bruderschaft, meine lange Suche nach dem besten Pferd, Ringe die mich übers Wasser laufen ließen und einen verhängnisvollen Hauskauf.

Kurzum: Das Remaster hat eine Brücke in meine Vergangenheit errichtet, auf der ich mit wachsender Spielzeit immer weiter voranschreite. Meine Gefühle, Gedanken und Träume von damals werden plötzlich greifbar.

Wie mächtig habe ich mich gefühlt, als ich den Wächter der Shivering Isles besiegte? Wie oft bin ich am Knacken von Schlössern verzweifelt? Wie viele Stunden verbrachte ich damit, jeden Winkel der Open World zu durchforsten, um ihr alle Geheimnisse zu entlocken? Ach wie unbeschwert diese Zeit doch war, die nun schon so viele Jahre zurückliegt.

Oblivion Remastered gelingt ein Geniestreich

Es fühlt sich so an, wie ich das Rollenspiel in Erinnerung behalten habe. Die verbesserte Grafik behält den Charme des Originals bei – selbst die ulkigen Animationen von damals blieben unverändert. Ich fühle mich zuhause.

Zugleich wurden viele kleine Gameplay-Aspekte verbessert, sodass sich völlig unbeschwert in die Vergangenheit zurückreisen kann. Das sind so Kleinigkeiten wie das hinzugefügte Sprinten, aber auch tiefgreifendere Änderungen wie das neue Level-System.

Ich kann diesen Nostalgie-Trip genießen. Ich reise ohne Widerstand 19 Jahre in die Vergangenheit … und habe einfach Spaß.

Spaß an alten Erinnerungen.

Spaß an neuen Entdeckungen.

Spaß am Gefühl eines Zurückkommens in eine Welt, die mir in jungen Jahren so viel Freude bereitet hat und jetzt in neuem Glanz erstrahlt.

Für mich ist hier völlig überraschend ein kleiner Traum wahr geworden.

Ich kann eines meiner Lieblingsspiele nochmal neu erleben und eine echte Verbindung in meine eigene Vergangenheit herstellen – womit Oblivion Remastered etwas gelingt, woran so viele Neuauflagen zuvor kläglich scheiterten. Und obwohl das Gothic Remake ja kein Remaster ist, hoffe ich dennoch, dass auch dieses Kultspiel meiner Kindheit ein ähnlicher Geniestreich gelingt.

Was denkt ihr: Hat euch Oblivion Remastered gefallen und habt ihr euch mit dem Rollenspiel auf eine ähnliche Zeitreise in eure Vergangenheit begeben? Was sind eure schönsten und prägendsten Erinnerungen an das Rollenspiel? Ich freue mich, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren teilt!