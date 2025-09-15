Ping-Anrufe von +44: Betrugsmasche am Handy – Was steckt hinter den Fake-Anrufen aus dem Vereinigten Königreich und wie schütze ich mich?

Immer wieder werden viele Menschen von unbekannten Nummern mit der Ländervorwahl +44 / 0044 angerufen oder erhalten seltsame SMS. Dabei handelt es sich um Betrüger, die sogenannte „Ping-Anrufe“ nutzen.

Was hinter diesen Fake-Anrufen steckt und wie Du damit umgehen solltest, schildere ich in diesem kurzen Artikel.

Update am 15.09.2025: Der Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2023. Da die Fake-Anrufe aus dem Vereinigten Königreich weiterhin massenhaft auftreten, wurde der Ratgeber aktualisiert und mit neuen Informationen ergänzt.

Ping-Anrufe mit der Ländervorwahl +44

Aktuell werden wieder viele Menschen mit Anrufen oder SMS mit der Vorwahl +44 (Vereinigtes Königreich) belästigt. Auch ich habe diese Fake-Anrufe erhalten. Bei diesen Anrufen handelt es sich um Ping-Anrufe, die von Betrügern genutzt werden.

Bei Ping-Anrufen handelt es sich um Anrufe, bei denen meist nur ein kurzes Signal ausgegeben wird. Es klingelt in der Regel also nicht, aber wir erhalten die Mitteilung, dass wir einen Anruf verpasst haben.

Ziel ist es, dass der Angerufene verunsichert wird und die fremde Nummer zurückruft. Der Rückruf kann dann hohe Kosten verursachen oder soll Kontakt zu einem Betrüger aufbauen, der dann sensible Daten erlangen möchte. Auch versuchen Betrüger über diesen Weg, Schadsoftware auf dem Handy des Opfers zu installieren, indem sie im Gespräch zum Download manipulierter Dateien auffordern.

Dabei handelt es sich um keine neue Masche. Betrüger nutzen diese Methode seit einigen Jahren. Dabei treten die Angriffe verstärkt in Wellen auf, sodass in wenigen Tagen tausende Nutzer betroffen sind. Oft werden Nummern aus dem Ausland verwendet, es beschränkt sich also nicht auf die Nummern mit Ländervorwahl +44 bzw. 0044. Viele Scam-Anrufe kommen aus:

Vereinigtes Königreich (+44)

Österreich (+43)

Spanien (+34)

Polen (+48)

Schweiz (+41)

Vereinigte Staaten (+1)

Italien (+39)

Niederlande (+31)

Frankreich (+33)

Indien (+91)

Tunesien (+216)

und vielen weiteren Ländern. Selbst aus Deutschland werden mittlerweile größere Wellen solcher Betrugsanrufe gestartet. Seid also bei unbekannten Nummern grundsätzlich vorsichtig und ruft nie zurück.

Wie schütze ich mich vor Fake-Anrufen?

Falls Du auch von +44-Nummern oder anderen unbekannten Nummern belästigt wirst, kannst Du Dich leicht davor schützen.

So schützt Du Dich vor Ping-Anrufen und Telefon-Betrügern:

Ignoriert Anrufe und SMS von unbekannten Nummern: Nehmt keine Anrufe von Nummern an, die euch gänzlich unbekannt sind. Ruft auch nicht zurück oder reagiert auf SMS und WhatsApp-Nachrichten. Im Zweifelsfall nutzt Google, um mehr über die Nummer herauszufinden.

Nutzt Call-Blocker-Apps: Viele große Anbieter wie Samsung haben Systeme, um vor Telefon-Spam und Ping-Anrufen zu schützen. Bei Samsung heißt das „Smart Call“. Aktiviert diese Dienste, sodass Ping-Anrufe automatisch erkannt und blockiert werden können.

Blockt spezifische Vorwahlen: Wer zahlreiche Scam-Anrufe aus dem Ausland erhält, kann auch die jeweiligen Ländervorwahlen sperren. Nutzt dafür die Sperrfunktion im Handy selbst oder verwendet spezielle Apps, damit euch aus den gesperrten Ländern keine Anrufe mehr erreichen können.

Niemals persönliche Daten preisgeben: Generell solltet ihr bei einem Telefonat oder Chat niemals persönliche Informationen weitergeben! Betrüger sind Ideenreich und nutzen viele Methoden, um an eure Daten zu gelangen, die sie dann missbrauchen wollen.

Meldet euch nicht mit eurem Namen: Falls ihr von einer unbekannten Nummer angerufen werdet, solltet ihr euch nie mit eurem Namen melden. Ein einfaches „Hallo“ genügt und gibt potenziellen Betrügern keine Basis, um mit eurem Namen irgendeine Masche zu fahren.

Informiert euer Umfeld: Sprecht mit eurer Familie und Freunden über dieses Thema! Besonders ältere Menschen können auf diese Maschen leicht hereinfallen und sind auf euer Wissen und eure Unterstützung angewiesen.

Handy aktuell halten: Installiert anstehende Updates für euer Smartphone frühzeitig. Dadurch verbessert sich der Schutz eures Handys generell, sodass Angreifer bekannte Lücken nicht so leicht ausnutzen können.

Nummern melden: Ihr könnt Ping-Anrufe bei der Bundesnetzagentur melden Ihr könnt. Zwar werden die Betrüger selten belangt, aber die Nummern können so schneller identifiziert und aus dem Verkehr gezogen werden. Das hilft dann anderen Nutzern und erschwert die Betrugsmasche der Kriminellen.

Vorsicht bei Nummern aus dem Ausland: Generell solltet ihr skeptisch sein, wenn ihr Anrufe mit einer ausländischen Vorwahl empfangt. Solltet ihr keine Kontakte im Ausland haben oder einen speziellen Anruf erwarten, seid hier besonders vorsichtig.

Betrugsversuche auf dem Handy nehmen zu

Leider ist das Handy in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Angriffsziele für Betrüger geworden. Mit verschiedenen Tricks wie Ping-Anrufen, Scam-SMS oder Whats-App-Nachrichten wie „Mama, ich habe mein Handy verloren“ wollen die Betrüger an sensible Informationen und eure Geldbörsen.

Und auch wenn man die Versuche oft schnell durchschauen kann, werden die Methoden immer weiter ausgebaut und sind nicht selten erfolgreich. Seid also vorsichtig, wann immer eine euch unbekannte Nummer Kontakt zu euch aufbaut.

Falls euer Kind oder ein Verwandter sich plötzlich mit einer fremden Nummer bei euch meldet, ruft bei der euch bekannten Nummer an! Oft geben sich Betrüger für eure Liebsten aus, um euch um Geld oder Informationen zu erleichtern.

Habt ihr auch Erfahrungen mit Ping-Anrufen gemacht? Wurdet ihr auch von einer Nummer mit der Ländervorwahl +44 angerufen oder habt eine SMS erhalten? Welche Tricks haben die Kriminellen bei euch versucht? Und habt ihr euer Umfeld über die Betrugsmasche aufgeklärt? Schreibt gerne einen Kommentar und teilt eure Meinung! Das hilft mir und anderen, vor diesem Betrug zu schützen!