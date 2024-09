Pokerfans aufgepasst: Das sind die besten Pokerfilme

Poker zählt zu den beliebtesten Glücks- und Kartenspielen der Welt. Da überrascht es auch nicht, dass das Pokerspiel Stoff für zahlreiche spannende Filme geliefert hat, immerhin lassen sich um das Spiel herum nicht nur interessante Geschichten erzählen, es gibt auch wahre Begebenheiten, die Filmemacher inspirierten. Eine Auswahl der besten Pokerfilme findet ihr hier, viel Spaß mit der Top-Liste!

The Cincinnati Kid

Erscheinungsjahr: 1965

Laufzeit: 102 Minuten

Hauptdarsteller: Steve McQueen, Edward G. Robinson

The Cincinnati Kid ist ein zeitloser Klassiker. Der Aufhänger ist recht simpel: Ein aufstrebender Pokerspieler fordert einen älteren Profi heraus. Doch daraus entspinnt sich ein spannendes Kräftemessen, welches von der hervorragenden schauspielerischen Leistung der beiden Hauptdarsteller und den gelungenen Dialogen getragen wird.

Der Film ist eine angenehme Zeitreise, immerhin hat The Cincinnati Kid rund 60 Jahre auf dem Buckel. Hier gibt es keine Computer, Smartphones oder die besten Poker Apps. Stattdessen wurde versucht, das Pokerspiel und besonders die psychologischen Aspekte des Spiels in den Vordergrund zu rücken – und das ist tatsächlich gelungen.

Lieblingszitat: „Darauf läuft doch alles bei diesem Geschäft hinaus Lady: Das Falsche zu machen, aber im richtigen Augenblick.”



Trivia: Das Drehbuch basiert auf dem Roman „Der Pokerkönig“ (Originaltitel: The Cincinnati Kid) des Autoren Richard Jessup aus dem Jahr 1963.

Maverick

Erscheinungsjahr: 1994

Laufzeit: 121 Minuten

Hauptdarsteller: Mel Gibson, Jodie Foster

Bei Maverick handelt es sich um eine Westernkomödie, die sich rund um ein großes Poker-Turnier dreht. Die Poker-Spieler Bret Maverick (Mel Gibson) und Annabelle Bransford (Jodie Foster) haben das gleiche Ziel: Sie wollen das Turnier gewinnen und das Preisgeld abräumen. Doch die Teilnahme ist nicht kostenlos: 25.000 US-Dollar müssen als Startgeld entrichtet werden, was sie zunächst einmal zusammenkratzen müssen.

Der Weg ist das Ziel: Große Teile des Films behandeln den Weg der Protagonisten zum Turnier selbst. Für den Humor sorgt auch die Tatsache, dass so gut wie alle Figuren versuchen einander zu betrügen. In diesem Setting stolpert Hauptfigur und Gauner Maverick von Abenteuer zu Abenteuer und schafft es dabei immer irgendwie, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das Turnier selbst bildet dann das große Finale, bei dem alle Stränge zusammenlaufen.

Lieblingszitat: „Also, spielen wir Poker! Ich bin nämlich lieber reich als tot, wissen Sie?”

Trivia: Teile der Handlung basieren auf der TV-Serie „Maverick“, die zwischen 1957 und 1962 produziert wurde.

Rounders

Erscheinungsjahr: 1998

Laufzeit: 121 Minuten

Hauptdarsteller: Matt Damon, Edward Norton

Rounders erzählt die Geschichte des jungen Mike McDermott (Matt Damon). Der Jurastudent ist vom Pokerspiel fasziniert. Während er tagsüber Gesetzestexte wälzt, treibt es ihn Nachts an die verqualmten Pokertischen der New Yorker Nachtszene, wo er schnelles Geld macht. Mike ist talentiert, kennt jeden Trick und versteht es, seine Gegenspieler zu lesen.

Doch als er zu viel wagt, verlässt ihn das Glück und er verliert alles, woraufhin er Poker endgültig an den Nagel hängt. Als sein alter Freund Worm (Edward Norton) allerdings aus dem Knast kommt, zieht er Mike zurück in die Szene.

Rounders ist besonders unter Pokerspielern belieht, weil der Film die Faszination von Poker gut einfängt, ohne die Schattenseiten auszusparen. So entscheidet über einen Sieg stets die Wechselwirkung zwischen Strategie und Glück.

Lieblingszitat: „Wenn du den Trottel nicht in der ersten halben Stunde am Tisch erkennen kannst, dann bist du der Trottel.”

Trivia: Obwohl der Film bereits 1998 in den USA erschien, wurde er erst 2006 als DVD in Deutschland veröffentlicht.

Ocean’s Eleven

Erscheinungsjahr: 2001

Laufzeit: 112 Minuten

Hauptdarsteller: George Clooney, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt, Julia Roberts

Ocean’s Eleven schlägt in eine ganz andere Kerbe, als die bisher genannten Filme: Eine bunte Truppe wagemutiger Schlitzohren plant in einer tollkühnen Aktion die Casinos in Las Vegas auszurauben. Das Casinohotel Bellagio verfügt über einen unterirdischen Tresor, indem über 160 Millionen US-Dollar darauf warten, erbeutet zu werden.

Doch natürlich ist der Bunkertresor gesichert – die Gauner-Komödie mit Staraufgebot glänzt dabei mit charismatischen Charakteren und einem cleveren Plot, der von Anfang bis Ende spannend bleibt. Poker spielt in Ocean’s Eleven zwar nur am Rande eine Rolle, allerdings überzeugen die eindrucksvollen Szenen in der Glücksspielmetropole Las Vegas auf ganzer Linie.

Lieblingszitat:

Saul: „Glaubst Du, wir marschieren da einfach so raus, mit 150 Millionen Dollar in der Hand?” Danny: „Ja.”

Trivia: Neuverfilmung des Films „Frankie und seine Spießgesellen” aus dem Jahr 1960. Ocean’s Eleven war so erfolgreich, dass der Film zwei Fortsetzungen (Ocean’s 12 und Ocean’s 13) sowie ein Spin-off mit weiblicher Besetzung mit dem Titel Ocean’s 8 hervorbrachte.

Casino Royal

Erscheinungsjahr: 2006

Laufzeit: 144 Minuten

Hauptdarsteller: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen

Casino Royal bildet den Auftakt der legendären Bond-Filme mit Daniel Craig. Der Film liefert knallharte Agenten-Action und überzeugt mit einem grandiosen Daniel Craig, der in der Rolle des kantigen MI6-Agenten brilliert und ganz neu interpretiert.

Ein Höhepunkt des Films ist das Poker-Turnier im Casino Royale in Montenegro. Hier treffen Agent 007 und Bösewicht Le Chiffre (Mads Mikkelsen) in einem spannungsgeladenem Spiel aufeinander. Dennoch ist Casino Royal nicht nur etwas für Pokerfans, sondern zählt nicht ohne Grund zu den besten James Bond-Filmen, die je gedreht wurden.

Lieblingszitat: „Gott, wie ich den kalten Krieg vermisse. Wenn einer früher solchen Mist gebaut hat, hatte er wenigstens den Anstand, überzulaufen.”

Trivia: Casino Royale basiert auf dem gleichnamigen und ersten Roman der James-Bond-Bücher des Autoren Ian Fleming aus dem Jahr 1953.

Molly’s Game

Erscheinungsjahr: 2017

Laufzeit: 140 Minuten

Hauptdarsteller: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

Molly’s Game ist eine Filmbiografie und basiert auf den Memoiren von Molly Bloom (Jessica Chastain). Nach dem vorzeitigen Ende ihrer Skikarriere gerät die junge Frau in die Untergrund-Poker-Szene, bei der diverse Stars und Unterweltgrößen um horrende Summen Spielen. Mit der Zeit wird Molly zu einer echten Größe und richtet eigene, immer exklusiver werdende Turniere aus.

Alles läuft scheinbar gut, bis nach 12 Jahren das FBI an ihrer Tür klopft und sich für einige ihrer Stammspieler interessiert. In der Hoffnung einer langen Gefängnisstrafe zu entgehen, wendet sich Molly an den Anwalt Charlie Jaffey (Idris Elba).

Molly’s Game präsentiert einen interessanten Einblick in die zwielichtige Welt der großen Untergrundturniere. Der reale Hintergrund der Story sorgt für einen besonderen Reiz, während die schillernde Figur der Molly Bloom von Jessica Chastain fantastisch in Szene gesetzt wird.

Lieblingszitat: „Wissen Sie, wie ich mit dem verlieren klar komme? Indem ich gewinne!”

Trivia: Alle Statisten, die beim Poker gezeigt werden, sind professionelle Pokerspieler. Der Regisseur wollte damit sicherstellen, dass die Beteiligten sicher und realistisch mit den Karten umgehen.

Wie geht es euch: Welche Filme der Liste haben euch ebenfalls gefallen und welcher ist euer Favorit? Kennt ihr noch andere Pokerfilme, die man bei einer solchen Liste nicht unerwähnt lassen sollte? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Hinweis

Dieser Artikel ist keine Aufforderung Glücksspiele oder Online-Glücksspiele zu spielen. Willst Du in Deutschland auf Online-Casinos zugreifen, beachte unbedingt, dass dies nur bei Anbietern mit einer deutschen Lizenz erlaubt ist.

Wenn jemand in deinem Umfeld oder Du selbst mit glücksspielsuchtbezogenen Problemen zu tun hast, findest du ein umfangreiches Beratungs-und Hilfsangebot auf www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de.

Beachte immer: Glücksspiel kann süchtig machen. Spiele verantwortungsbewusst.

Rat & Hilfe: Tel. 0800 1 372700 (kostenlos, anonym) – www.check-dein-spiel.de