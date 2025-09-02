77 Millionen Verkäufe: 5 Gründe machen Red Dead Redemption 2 auch 2025 zum besten Western-Abenteuer aller Zeiten

Sattelt die Pferde, wir ziehen weiter … die verdammten Pinkertons sind in der Stadt aufgetaucht. Red Dead Redemption (RDR2) von Rockstar Games ist eine Liebeserklärung an den Wilden-Westen und hat seit seinem Release 2018 die Messlatte für Open-World-Spiele in den Himmel geschraubt – und nein, das ist kein Geschwätz aus dem Munde des Trunkenbolds vom örtlichen Saloons.

Die Verkaufszahlen sprechen Bände: Mit 77 Millionen Exemplaren ist RDR2 2025 auf Platz sechs der meistverkauften Spiele aller Zeiten gelandet und hat mal eben Pokémon überholt. Aber was macht dieses Meisterwerk so zeitlos? Von der mitreißenden Story bis hin zu einer unerreichten Open World, die atmet – hier sind fünf Gründe, warum Arthur Morgans Abenteuer selbst sieben Jahre nach Release noch jeden in den Sattel zieht und die Konkurrenz im Staub zurücklässt.

1. Eine Open World, die dich in den Wilden Westen katapultiert

Die offene Spielwelt von Red Dead Redemption 2 erweckt den Westen von 1899 in seiner ganzen Pracht zum Leben. Von schneebedeckten Gipfeln, weiten Graslanden, feuchtschwülen Sümpfen bis hin zu quirligen Städten – Rockstar ist es gelungen, eine malerische und zugleich lebendige Wild-West-Welt zu schaffen, die mich auch heute noch durch ihre unzähligen Details beeindruckt.

Als ich etwa an einer Baustelle vorbeikomme, verwickelt mich der fleißige Bauherr in ein kurzes Gespräch. Das Holz sei ihm ausgegangen und sicherlich könnte ich ihm frisches Baumaterial besorgen. Klar, denke ich mir, und reite weiter. Natürlich vergesse ich den kleinen Auftrag und muss feststellen, dass man nicht auf einen unzuverlässigen Maulhelden wie mich wartet. Aus der Baustelle ist einige Wochen später ein prächtiges Haus geworden – auch ohne mein Holz.

Und solche Momente sind keine Ausnahme, sondern bilden das Fundament der realistischen Welt.

Jeder Baum, jeder Fluss und jede Stadt wie Saint Denis fühlt sich ECHT an. Mit dynamischem Wetter, authentischen Wildtieren und NPCs, die unabhängig vom Spieler agieren. Jeder Bewohner folgt eigenen Tagesabläufen und hat seinen Platz und Funktion im Spiel. Das ist keine leblose Kulisse, die nur für mich als Spieler existiert. Hier wird die Illusion einer lebendigen Welt geschaffen, in der ich mich frei bewegen und mit der ich offen interagieren kann. Dieses Freiheitsgefühl ist bis heute ungeschlagen.

2. Authentisches Western-Gameplay voller Details

Warum gaffen die mich so an? Als ich nach einer mühsamen Jagd durch die staubigen Straßen der kleinen Stadt reite, bemerke ich abfällige Blicke der NPCs. Ungewöhnlich, immerhin habe ich mir in der Gegend eigentlich einen guten Ruf erarbeitet. Als ich absteige, spricht man mich skeptisch an … und hinterfragt meine blutige und völlig verdreckte Kleidung.

Stimmt – bei der Jagd musste ich mich durch den Morast schlagen und habe meine Beute schlussendlich an Ort und Stelle ausgenommen und gehäutet. Das hat natürlich Spuren hinterlassen und macht tatsächlich keinen guten Eindruck. Bevor sich mein Ruf als mordender Vagabund und ungewaschener Dreckspatz etabliert, genehmige ich mir im Hotel ein schönes Bad und schrubbe den Dreck des letzten Abenteuers von meinem wettergegerbten Laib.

Und RDR2 ist bis zum Rand vollgestopft mit solchen Details: Wer nach einer ausgiebigen Sumpftour seine Waffe nicht säubert, riskiert bei der nächsten Schießerei fiese Ladehemmungen. Wer sein Pferd schlecht behandelt, kann sich im Ernstfall nicht auf den Vierbeiner verlassen. Und wer abends im Saloon über die Stränge schlägt, wird am nächsten Morgen von den Bütteln des Sheriffs gesucht.

Dieser hohe Realismus-Grad ist eng mit den Spielmechaniken verwoben und erschafft ein immersives Spielgefühl, welches mir bewusste Entscheidungen abverlangt.

3. Eine beeindruckende Grafik, die altert wie guter Wein

Man sieht das gut aus.

Dieser Gedanke schießt mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich durch Rockstars wunderschöne Version des wilden Amerikas reite und die weiten Landschaftsszenen bewundere. Nicht selten verliere ich aktuelle Quests völlig aus den Augen, weil ich am Horizont immer neue Schauplätze erspähe, die ich unbedingt erkunden muss.

Gerade plane ich noch ein Mitglied der Bande aus dem Knast zu retten, da stiefel ich schon durch knietiefen Schnee der rauen Berge, während jeder Schritt eine Schneise in das glitzernde Weiß schlägt und mich näher zum entfernten Gipfel trägt, von dem der Ausblick atemberaubend sein dürfte.

Die dynamischen Umgebungseffekte sind dabei die Sahne auf dem grafischen Premium-Eisbecher, welchen Rockstar hier serviert. Eindrucksvolle Regenschauer weichen den Boden auf, sodass mein Pferd tiefe Spuren im Schlamm hinterlässt. Den hinterhältigen Banditen, den ich Wochen zuvor im Wald zum Sterben zurückließ, finde ich als moderndes Gerippe wieder. Und der Puma, dem ich seit einiger Zeit nachstelle, wird selbst zum Jäger und krallt sich mal eben eine unvorsichtige Bergziege.

Die Grafik setzt den wunderschönen Rahmen, in welchem Gameplay, Welt und Story ihr volles Potenzial entfalten und mir als Spieler Bilder auf den Bildschirm zaubern, die mich voll und ganz einsaugen.

4. Arthur Morgans Story ist ein Epos, das ans Herz geht

RDR2 erzählt nicht einfach eine Geschichte, sondern inszeniert das Ende einer ganzen Ära, bei der alte Haudegen wie Arthur Morgan unter die Räder des Wandels geraten.

Die Handlung folgt der Van der Linde-Bande, eine Gang von Gesetzlosen auf der Flucht. Arthur ist als Mitglied kein strahlender Held, aber auch kein blasser Rohling. Er ist rau, loyal und von Zweifeln zerfressen. Rockstar hat hier nicht nur eine nuancierte Figur geschaffen, sondern präsentiert einen Menschen seiner Zeit, der mit den Problemen der rauen Welt konfrontiert wird.

Wie sich Arthur auf dieser aufreibenden Reise voller Verrat, Freundschaft und Erlösung schlägt, kann ich als Spieler mitbestimmen. In weit über 100 Stunden Story, Nebenquests und Wild-West-Erkundung schrieb ich seine Geschichte, die mir mehrfach die Tränen in die Augen trieb (wer es selbst gespielt hat, weiß, welche Szenen ich meine).

Selten hat mich ein Videospiel, ja überhaupt ein fiktives Werk, emotional so angefasst. Im Laufe des Abenteuers wurde Arthurs Geschichte zu meiner eigenen und der Gesetzlose zu einem Freund, der mir für alle Zeit in Erinnerung bleiben wird. Eine erzählerische Meisterleistung, die das Medium Videospiel für mich spürbar vorangebracht hat.

5. Der langlebige Online-Modus mit seiner erwachsenen Community

Zunächst empfehle ich Red Dead Online (RDO) erst dann zu spielen, wenn ihr das Hauptspiel abgeschlossen habt. Das Herzstück von RDR2 ist und bleibt der grandiose Singleplayer. Wer die wunderschöne Wild-West-Welt danach aber nicht verlassen will, findet in RDO eine spannende Spielwiese.

In RDO kann ich mich mit meinem selbst erstellten Charakter als Outlaw, Händler oder Jäger verwirklichen. Events und kleinere Updates bringen außerdem immer mal frischen Wind ins Spiel, sodass man auch als Langzeitspieler nicht auf der Strecke bleibt. Obwohl Rockstar mit GTA Online deutlich mehr Geld scheffelt und entsprechend mit deutlich mehr Content versorgt, hat sich um RDO eine treue Community gebildet.

Besonders in kleinen Gruppen kann man hier eine fantastische Zeit haben und sich einfach von den Möglichkeiten der Open World treiben lassen. Eine kleine Schatzsuche mit den Freunden wird so zu einem richtigen Erlebnis, besonders, wenn man etwas Rollenspiel einfließen lässt. RDO fühlt sich dabei wie der ältere Bruder von GTA Online an, der vielleicht nicht so viel blanke Action, dafür mehr Abenteuer-Atmosphäre versprüht.

Nur Rockstar selbst kann RDR2 vom Thron stoßen

Diese fünf Punkte zementieren den unsterblichen Kultstatus und anhaltenden Erfolg von RDR2. Mit seinen 77 Millionen Verkäufen ist es Rockstars zweitgrößter Hit nach GTA 5 (mit 215 Millionen Verkäufen) und eines der umsatzstärksten Videospiele der letzten Jahre.

Die Nachfrage ist trotz des hohen Alters und des eher nischigen Western-Settings ungebrochen. Für mich keine große Überraschung, vereint das wunderschöne Western-Abenteuer Storytelling, Weltenbau und Gameplay zu einer einzigartigen Erfahrung, die auch Jahre nach Release Open-World-Maßstäbe definiert und bislang unerreicht blieb.

Rockstar selbst wird mit GTA 6 wohl 2026 den Thronräuber liefern und die Messlatte für Videospiele erneut versetzen.