Rounders: Wie Matt Damon die Pokerwelt revolutionierte und bis heute prägt

Als Rounders 1998 in die US-Kinos kam, war Poker längst noch kein Mainstream-Phänomen. Dennoch gilt der Film, in dem Matt Damon als charismatischer Pokerspieler Mike McDermott auftritt, heute nicht nur als Kultklassiker unter Pokerfans, sondern wird als wichtiger Wegbereiter des großen Pokerbooms der 2000er-Jahre betrachtet.

Aber wie schaffte es ein mittelbudgetierter Film mit einem noch recht jungen Cast so großen Einfluss auf die Populärkultur zu nehmen, der sich bis heute spürbar abzeichnet? Dieser Frage gehen wir nun auf den Grund!

Die Handlung: Ein Pokerfilm zwischen Strategie und Glück

Rounders erzählt die Geschichte von Mike McDermott (Matt Damon). Der junge Jurastudent ist vom Pokerspiel fasziniert. Er sieht das Kartenspiel als intellektuelle Herausforderung, die jene belohnt, die strategisch und vorausschauend handeln, aber auch die Schwächen der Mitspieler erkennen und ausnutzen können. Und genau das kann er.

Mike ist ein begnadeter Pokerspieler und behauptet sich an den verqualmten Spieltischen der New Yorker Nachtszene. Berauscht von seinen Erfolgen riskiert er zu viel und das Glück verlässt ihn: er verliert im entscheidenden Moment alles – aus der Traum. Nach dem herben Verlust will er dem Glücksspiel endgültig den Rücken kehren.

Doch wie das Leben so spielt, kommt es anders. Als sein alter Jugendfreund Lester „Worm“ Murphy (Edward Norton) aus dem Gefängnis entlassen wird und einen Haufen Schulden mitbringt, zieht es Mike zurück an die Pokertische, um seinen Freund zu retten.

Rounders gelingt es, ein Drama über Loyalität, (falsche) Freundschaft und die Verlockungen des Risikos geschickt mit der zwielichtigen Welt des Untergrundpokers zu verheiraten. Das Ergebnis ist eine spannende Spieler-Komödie, die unterhält und begeistert – und das bis heute.

Matt Damons Rolle: Der charismatische Held prägt die Szene

Mike McDermott ist kein stereotypischer Spieler – im Gegenteil. Als nachdenklicher Stratege sitzt Mike am Tisch und genießt den Wettstreit, bei dem es nicht allein um das beste Blatt geht. Wer blufft, wer ist zu siegessicher und wer lässt sich leicht verunsichern – und wie verwandelt man selbst ein mittelmäßiges Blatt in einen ordentlichen Gewinn?

Damons Performance machte Mike zu einem Vorbild einer damals völlig neuen Generation von Pokerspielern und prägte so die aufkeimende Pokerszene nachhaltig. Seine ikonischen Monologe werden zum Mantra neuer Spieler. Berühmt wurde etwa der Spruch der Eröffnungsszene:

„If you can’t spot the sucker in your first half hour at the table, then you are the sucker“ „Wenn du den Trottel nicht in der ersten halben Stunde am Tisch erkennen kannst, dann bist du der Trottel“

Das kam nicht von ungefähr.

Damon bereitete sich intensiv auf die Rolle vor. Er besuchte echte Pokerturniere und trainierte sogar mit damaligen Profis wie Johnny Chan, der im Film einen Cameo-Auftritt hatte.

Und auch die Drehbuchautoren Brian Koppelman und David Levien waren Pokerenthusiasten, die ebenfalls aktiv spielten und wussten, worüber sie schrieben. Sie entschieden sich gezielt dafür, die Psychologie des Spiels hervorzuheben und den Verlauf einer Runde zu einem nervenaufreibenden Showdown zu stilisieren.

Diese Hingabe zahlte sich aus. Sie verlieh den Pokerszenen die nötige Authentizität und Nervenkitzel, um die Zuschauer zu bannen. Mike McDermott wurde zu einem Helden, der nicht einfach nur Glück hatte, sondern Können und psychologisches Wissen verkörperte, dass er im schweißtreibenden Wettstreit am Kartentisch unter Beweis stellte.

Der Pokerboom: Rounders als früher Zündfunke

Rounders war seiner Zeit etwas voraus, soviel ist sicher. Als der Film erschien, war Poker in der Popkultur lediglich eine Randerscheinung. Klar, in zwielichtigen Saloons der Western und in den Hinterzimmern berüchtigter Gangsterfilme wurde schon damals viel gepokert – aber fernab davon blieb das Thema meist unbeleuchtet.

Doch Rounders änderte die Wahrnehmung und präsentierte Texas Hold’em als ein Spiel, das nicht allein auf Glück basiert, sondern auch Strategie, Beobachtungsgabe und Mut erfordert. Eigenschaften, die ein breites Publikum ansprachen und das Thema zugänglicher machten.

Kurz nach der Veröffentlichung des Films keimte der Pokerboom, angeheizt durch mehrere Faktoren, bei denen auch Rounders eine Rolle spielte:

Texas Hold’em: Rounders machte Texas Hold’em, mit seinen dramatischen Gemeinschaftskarten und Bluffs, erst richtig populär und zu einer bevorzugten Variante.

Online-Poker: In den frühen 2000er-Jahre begann der Aufstieg der Online-Plattformen und zementiert langsam den nachhaltigen Kultstatus des Films in der Szene. Viele Fans, inspiriert von Mike, meldeten sich auf den Plattformen an, um online Poker spielen zu können. Ein Trend, der bis heute anhält – und das weltweit.

Der Moneymaker-Effekt: Als im Jahr 2003 der Amateurspieler (mit dem äußerst passenden Namen) Chris Moneymaker die World Series of Poker (WSOP) völlig überraschend gewann und einen Pott von 2,5 Millionen US-Dollar einsackte, wurde der große Pokerboom endgültig entfacht. Viele Spieler, einschließlich Moneymaker selbst, nannten Rounders als ihren Einstieg ins Spiel.

Kultureller Einfluss: Vom Flop zum Kultfilm

Zur Veröffentlichung 1998 erhielt Rounders gemischte Kritiken und genierte lediglich ein mäßiges Einspielergebnis an den Kinokassen. Nichts deutete zunächst daraufhin, dass dieser Film einen Kultstatus erlangen würde.

Doch mit wachsender Popularität des Pokerspiels, erlangte auch Rounders immer mehr Beachtung. Der Film prägte sogar die Sprache und machte Begriffe wie „all-in“, „tell“ und „flop“ erst bekannt.

Das ging soweit, dass heute auch Nicht-Pokerspieler diese Begriffe meist kennen und sogar im täglichen Sprachgebrauch verwenden. Das unterstreicht den kulturellen Einfluss, den der Film langfristig nehmen konnte.

Auch knapp drei Jahrzehnte nach Veröffentlichung bleibt Rounders in der Poker-Szene relevant. Die Themen des Films sind zeitlos – der innere Kampf zwischen Vernunft und Risiko, das Wechselspiel von Strategie und Glück, die Faszination für das Spiel selbst.

Rounders erinnert heute an die Anfänge des Pokerbooms und markiert den Übergang einer Randerscheinung, in die populärkulturelle Mitte der Gesellschaft. Die Einflüsse des Films sind bis heute zu spüren, ob in Hollywood, den heimischen Spieltischen nach Feierabend oder auf den unzähligen Online-Plattformen.

