Stronghold Crusader DE: Wie viele Krieger könnt ihr in die Wüste schicken? Das Truppenlimit wurde enthüllt!

Stronghold Crusader: Definitive Edition erscheint am 15. Juli auf Steam. Wir müssen also nicht mehr lange auf die Neuauflage warten und können schon bald große Massenschlachten in der erbarmungslosen Wüste schlagen.

Es warten größere Karten, acht neue Truppen und modernisierte Grafik – doch wie viele Kreuzritter, Sarazenen und Beduinen wuseln eigentlich maximal übers Schlachtfeld? Die Antwort: Ein ganzer Haufen!

Das Truppenlimit in Stronghold Crusader DE

In Stronghold Crusader: DE können bis zu 10.000 Einheiten auf einer Karte kämpfen. Das haben die Entwickler von Firefly Studios über ihren X-Account bekannt gegeben. Somit erwarten uns in der Neuauflage tatsächlich massive Gefechte mit richtig vielen Truppen.

Damit bietet die Definitive Edition so viele Krieger auf dem Schlachtfeld wie Stronghold Crusader Extreme (2008), welches zuvor schon gigantische Armeen und große Schlachten erlaubte.

Crusader: DE erweitert diese Grenze zwar nicht, allerdings sind 10.000 Truppen deutlich größer, als im Originalspiel von 2002 oder der HD-Version von 2012, wo das Maximum an Kriegern auf einer Karte zwischen 250 und 500 Einheiten lag, abhängig von der Anzahl der Lords, die noch am Leben waren.

Das Limit der Crusader Definitive Edition wird uns spürbar größere Kämpfe erlauben, in denen tausende Einheiten pro Seite aufeinandertreffen können. Auf den größeren Karten (800×800) macht das große Truppenlimit auch wirklich Sinn, immerhin will ich als Kriegsherr der Wüste auch echte Schlachten und nicht nur kleine Scharmützel schlagen.

Meine Meinung: Das hohe Truppenlimit ist genial

Als Stronghold-Fan ist ein Truppenlimit von 10.000 Einheiten natürlich eine wirklich gute Nachricht. Ehrlich gesagt hatte ich Sorge, dass die Entwickler die Grenze deutlich darunter ansetzen, aus Sorge vor möglichen Komplikationen.

Allerdings bieten größere Karten, verbesserter Mehrspieler-Funktionen und der brandneue Koop einfach so viel Potenzial für gewaltige Truppenverbände und prächtige Armeen, dass ich bei allem unter 10.000 Truppen doch enttäuscht gewesen wäre.

Doch mit der jetzigen Grenze kann ich arbeiten und freue mich schon jetzt auf die Gefechte, die ich mit ein paar Freunden im Multiplayer austragen werde – immerhin gibt es da noch ein paar SEHR alte Rechnungen zu begleichen – dieses mal wird niemand meine wunderschöne Festung anzünden – dafür werde ich mit ausreichender Truppenstärke sorgen!

Stronghold Crusader: Definitive Edition erscheint am 15. Juli 2025 auf Steam und wird 20 Euro kosten.

Wie geht es euch: Gefällt euch das Truppenlimit von 10.000 Kriegern oder hätte es 2025 auch nochmal deutlich mehr Einheiten geben dürfen? Schreibt es gerne in die Kommentare!