Stronghold Crusader: Definitive Edition ist so schön wie damals, aber die KI ist dumm wie Stroh

Ich bin mit Stronghold Crusader aufgewachsen und schlug als junger Kreuzritter unzählige Schlachten in der erbarmungslosen Wüste. Die vielen Kreuzzugpfade und Scharmützel forderten mich als Knirps richtig heraus und sorgten für ausufernde Gefechte und taktische Besprechungen auf dem Pausenhof.

Jetzt ist Stronghold Crusader: DE erschienen und glänzt mit neuen Einheiten, größeren Maps und frischen Lords. Die KI ist allerdings noch genauso doof wie damals – und das ist ein echtes Manko.

Die Wüste erwartet euch!

Endlich wieder Stronghold Crusader. Als Veteran und großer Fan der Reihe habe ich mich seit der Ankündigung auf die Definitive Edition gefreut. Bessere Auflösung, neue Einheiten sowie Lords und größere Maps? Damit hatte mich Entwickler FireFly Studios mal wieder am Haken. Nach dem Original und der HD-Version habe ich mir nun auch die nächste Auflage des Burgbauspiels zugelegt.

Und das war KEIN Fehler! Ich liebe Stronghold Crusader und darum liebe ich auch die Definitive Edition. Das Konzept des Strategiespiels mit Burgbau, Wirtschaft und Kampf funktioniert auch 2025 noch hervorragend und saugt mich geradezu ein. Das Gameplay, die Sounds und die fantastische Musik – das schlägt auch Jahre nach Release des Originals noch voll ein – wie eine Pestkuh im Burghof meiner Feinde.

Crusader: DE macht unheimlich Spaß. Aber dieser Spaß wird leider von der KI geschmälert, denn die hat sich seit damals nicht weiterentwickelt – und das ist furchtbar schade.

Die KI in Crusader: DE ist schlecht

Stronghold Crusader: DE modernisiert die Optik und frischt das Gameplay auf. Die KI-Lords blieben allerdings unangetastet und kämpfen so, wie vor über 20 Jahren. Und das macht sich bemerkbar.

Ich fühle mich fast schon schuldig, wenn meine Armbrustschützen die gegnerische „Belagerungsarmee“ niederschießen, noch bevor sich die kleine Truppe Todesmutiger überhaupt gesammelt hat. Auch ein einfacher Burggraben kann die KI vor schier unlösbare Herausforderungen stellen, die mir als Spieler kein Geschick abverlangen.

Selbst wenn die KI massive Ressourcen besitzt und im Geld schwimmt, erweitert sie ihre Festung geradezu in Zeitlupe. Die Verteidigungstruppen erreichen dabei nie eine kritische Masse, um einem Angriff von 300 berittenen Bogenschützen standzuhalten. Auch gegen entfernt platzierte Trebuchets wird sich keiner der KI-Lords effektiv verteidigen. Stattdessen lassen sie sich in aller Ruhe Sturmreif schießen, um schlussendlich überrannt zu werden.

Die KI-Lords sind vom neuen Truppenlimit überfordert

Das Problem ist auch das neue Einheitenlimit. Tausende Einheiten können auf einer Karte für Unruhe sorgen. Doch das kommt nur dem menschlichen Spieler zugute. Die KI weiß vom neuen Truppenlimit scheinbar nichts und produziert eben so, wie es 2002 üblich war.

Da ein paar Bogenschützen, hier einige Schwertkämpfer und vielleicht sogar mal eine solide Truppe aus 50 Meuchelmördern. Aber da hört es einfach auf. Selbst in langen Runden, wenn die KI dann irgendwie eine komplette Festung gebaut hat und eine florierende Wirtschaft besitzt, werden keine großen Armeen ausgehoben.

Stattdessen flitzen kleine Scharmützeltrupps aus knapp 20 Einheiten über die Karte und lassen sich von der nächstbesten Turmbesatzung niederschießen. Da kommt keine Spannung auf, keine epischen Schlachten in der Wüste, keine hitzigen Gefechte. Stattdessen überrenne ich früher oder später jeden Feind mit einer Truppe berittener Bogenschützen, ohne jemals auf echte Gegenwehr zu stoßen.

Die Community macht es vor

Bei aller Liebe zum Spiel: Die dumme KI muss nicht sein! Die Community hatte für Crusader HD bereits fantastische Mods geschaffen, welche die KI-Lords zu echten Gegnern machte. Technisch wäre das also problemlos möglich und die Vorlagen existieren bereits. Das ist einfach eine verpasste Chance, welche die Definitive Edition enorm bereichert hätte.

Age of Empires 2 hat es in seiner langen Geschichten von Neuauflagen geschafft, die KI immer weiter zu verbessern und Spielern eine echte Herausforderung zu bieten. Zugleich kann in AoE2 sogar eingestellt werden, ob eine ältere Version der KI ins Feld geschickt werden soll – was auch knallharte Nostalgiker befriedigt.

Ich kann nur hoffen, dass die FireFly Studios ihre KI noch nachträglich anpassen und modernisieren. Denn was bringen mir neue KI-Lords oder größere Karten, wenn meine Gegner nicht mal das neue Truppenlimit nutzen oder sich von einfachsten Angriffen in die Knie zwingen lassen?

Was denkt ihr: Habt ihr Stronghold Crusader: DE schon gespielt und wie ist euer Eindruck? Seid ihr auch von der schwachen KI enttäuscht oder reichen euch die bockschweren „Sand der Zeit“-Pfade? Schreibt es gerne in die Kommentar!