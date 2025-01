Stronghold Crusader: Definitive Edition – Neue Einheiten, Koop und mehr – das steckt im Remaster

Endlich: FireFly Studios haben nun auch eine Definitive Edition für Stronghold Crusader angekündigt! Die Stronghold Crusader: Definitive Edition erscheint am 15. Juli 2025 auf Steam, eine Demo könnt ihr aber jetzt schon spielen!

Das Mittelalter-Strategiespiel mit Burgbau, Wirtschaft und Belagerungen erhält wie der erste Teil der Reihe eine modernisierte Neuauflage. Neben besserer Grafik erwarten uns sogar neue Einheiten und frische Features wie ein Koop-Modus. Was Stronghold Crusader: DE alles bieten wird, erfahrt ihr hier.

Inhalte der Stronghold Crusader: Definitive Edition

Schlagt die Trommeln, blast das Horn – Stronghold Crusader ist im Anmarsch, direkt von vorn! Stronghold Crusader zählt nicht ohne Grund zu den besten Burgbauspielen jemals und auch heute kann man den Klassiker bedenkenlos anwerfen und – besonders mit einigen Mods – eine fantastische Zeit haben. Doch die Definitive Edition auf Steam verspricht nochmal einige Verbesserungen und Neuerungen, die Fans wie mich erfreuen dürften!

Neue Inhalte:

8 neue Einheiten (beduinische Krieger)

Überarbeitete Grafik, Musik und Sound

größere Karten

Steam Multiplayer für bis zu 8 Spieler

ein neuer Koop-Pfad

4 neue KI-Lords

2 neue historische Kampagnen

4 neue Skirmish-Pfade

neue Multiplayer-Karten

Steam Workshop-Support

Neben den üblichen Neuerungen wie eine überarbeitete Grafik mit schärferen Texturen oder besseren Animationen, bin ich besonders an den neuen Einheiten, größeren Maps sowie dem Koop-Modus interessiert.

Neue Einheiten und Lords

Insgesamt acht neue Einheiten werden auf Seiten der Beduinen in die Schlacht ziehen. Darunter etwa Kamelreiter, Speerwerfer, Hammerträger und Doppelschwertkämpfer. Das dürfte frischen Wind in die Wüstenschlachten bringen, was ich mir schon lange gewünscht habe.

Endlich neue Einheiten, mit denen dann hoffentlich neue Strategien und Taktiken möglich sind. Schade, dass die Kreuzritter keine neuen Truppen spendiert bekommen haben – allerdings besitzen diese ja auch immer einen Wirtschaftskreislauf zur Waffenherstellung, was bei den Söldner-Beduinen nicht anfällt.

Vier neue KI-Lords werden ebenfalls für Abwechselung sorgen. Jeder neue Lord errichtet wieder eigene Burgen, verfolgt wirtschaftliche unterschiedliche Schwerpunkte und besitzt seine Lieblingseinheiten. Das Original hatte 16 KI-Lords, die Definitive Edition wird insgeamt 20 bieten. Wir wissen bereits, wie die vier neuen Lords aussehen:

Größere Maps und Koop-Modus

Ein weiterer Wunsch, den ich seit vielen Jahren hege, sind größere Karten. Die Maps in Stronghold Crusader sind recht überschaubar, besonders, wenn man sich mit acht Spielern in wilde Gefechte wirft. Darum sind größere Karten für den Multiplayer oder große Skirmish-Runden mit der KI wichtig.

Die Definitive Edition für Crusader verspricht nun größere Karten, wobei noch nicht klar ist, wie viel größer diese im Vergleich zum Original ausfallen. Dennoch ist jede Vergrößerung eine gute Sache, die ich sehr begrüße.

Auch wurde ein neuer Koop-Modus angekündigt. Damit können wir nun erstmals mit einem Freund gemeinsam aufeinanderfolgende Missionen absolvieren. Schon damals mochte ich Missionen mit KI-Verbündeten besonders gerne – aber mit Freunden wird die Sache wirklich nochmal interessant und ist – neben dem Steam Multiplayer – ein echtes Kaufargument für die Definitive Edition.

Stronghold Crusader: Definitive Edition sieht vielversprechend aus

Die Definitive Edition für Stronghold Crusader macht für mich als Fan einen verdammt guten Eindruck. Bessere Grafik, größere Karten, neue Einheiten und Lords, ein funktionierenden Multiplayer und sogar ein Koop-Modus? Mehr kann ich mir fast nicht wünschen.

Besonders die neuen Söldner-Truppen haben mein Interesse geweckt: Mit schweren Kamelreitern durch die Wüste pflügen oder mit den Hammerträgern Wälle einreißen – das klingt nach einer tollen Erweiterung des Burgbauklassikers. Das Original hatte 20 Einheiten, die Definitive Edition wird dann 28 bieten.

Zuletzt freue ich mich, Stronghold Crusader endlich wieder sorgenfrei im Multiplayer spielen zu können. Stronghold Crusader HD ließ sich nur mit Tools wie GameRanger online spielen und war dabei extrem Fehleranfällig, sodass ich seit Jahren keine Partie mehr im Multiplayer bestritten habe. Das dürfte sich dann im Juli endlich ändern, wenn ich mich neben klassischen Gefechten auch am neuen Koop-Pfad versuchen kann.

Stronghold Crusader: Definitive Edition erscheint am 15. Juli 2025 auf Steam. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Die Definitive Edition für das erste Stronghold kostet 15 Euro – ich vermute allerdings, dass Crusader mit seinen neuen Einheiten und Koop-Feature teurer werden dürfte. Bis dahin können wir allerdings erst mal die Demo ausprobieren, die bereits ein paar neue Features wie vier neue Einheiten, zwei neue Missionen und zwei der neuen KI-Lords hat.

Was sind eure Gedanken zur Neuauflage von Stronghold Crusader? Gefallen euch die angekündigten Neuerungen und die modernisierte Grafik, oder seid ihr eher skeptisch, ob sich die Definitive Edition im Vergleich zur HD-Version überhaupt lohnt? Schreibt es gerne in die Kommentare!