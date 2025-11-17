Von The Witcher Staffel 4 enttäuscht? Die beste Alternative für Witcher-Fans ist so offensichtlich, dass sie viele nicht auf dem Schirm haben

Von der Serie The Witcher auf Netflix waren viele Fans spätestens seit der dritten Staffel enttäuscht. Nachdem klar wurde, dass Henry Cavill seine Rolle als Hexer Geralt in der vierten Staffel nicht fortsetzen wird, kehrten viele Fans der Hexer-Serie endgültig den Rücken.

Wer von der Netflix-Serie und besonders Staffel 4 enttäuscht ist, aber sich gerne wieder in das Witcher-Universum entführen lassen möchte, sollte einen Blick auf diese gelungene Alternative werfen, die vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat.

Update vom 17.11.2025: Ursprünglich habe ich diese Empfehlung nach Staffel 3 geschrieben. Nachdem ich nun The Witcher Staffel 4 geschaut habe, hat diese Alternative in meinen Augen noch mehr an Wert gewonnen, weshalb ich den Artikel aktualisiert habe. Viel Spaß mit Geralts Abenteuern!

Warum die Spiele die besten Serien-Alternativen sind

Auf YouTube hat es sich der Kanal „Game Movie Entertainment“ zur Aufgabe gemacht, „kleine“ Film-Versionen von Videospielen zu schaffen. Und das gelingt auch erstaunlich gut!

Eine besonders gelungene Umsetzung bilden die letzten beiden Witcher-Spiele, welche hier als „Film-Versionen“ aufbereitet wurden und eine fantastische Alternative zur Netflix-Serie bieten!

Das HUD des Spiels wird weitestgehend ausgeblendet, um die Immersion nicht zu stören und eine bessere Atmosphäre zu gewährleisten. Zudem hat sich der YouTuber die Mühe gemacht, die Geschichte so kurz wie möglich zu vermitteln, das Gameplay aber nicht gänzlich auszuschneiden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn tatsächlich kann man die Geschichte um Hexer Geralt, zumindest die Teile, die in den Spielen erzählt werden, wunderbar verfolgen und genießen.

Der gelungene Schnitt sorgt für einen roten Faden und beständige Spannung. Alle wichtigen Szenen sind enthalten, während alles, was für die Handlung irrelevant ist, herausgeschnitten wurde.

Die Witcher Games als Film genießen

Übersicht der Filmversionen der Witcher-Spiele:

Für wen die Film-Versionen der Spiele geeignet sind

Wer seine Erinnerung der Spiele aufleben lassen und nicht noch hunderte Stunden in das Rollenspiel investieren möchte, könnte ein paar Filmabende mit diesen Film-Versionen der Spiele verbringen.

Auch eignen sich die Videos, um Freunden oder dem Partner einen besseren Einblick in das Witcher-Universum zu vermitteln oder die Handlung eines ausgelassenen Spiels nachzuholen, ohne es komplett durchspielen zu müssen.

Ich kann den gesamten Kanal, im Besonderen die Witcher-Game-Filme empfehlen und hatte damit eine bessere Zeit, als mit der dritten und vierten Staffel der Witcher-Serie auf Netflix.

Aber was denkt ihr: Wie gut hat euch The Witcher auf Netflix gefallen? Braucht es überhaupt eine Alternative? Sind solche filmischen Zusammenfassungen der Videospiele eine Option für euch, oder spielt ihr lieber selbst? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!