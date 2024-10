Rogue Trader ist das beste Videospiel, um in Warhammer 40k einzusteigen

In den letzten Tagen treibe ich mich an ganz düsteren Orten herum! Als Freihändler des Imperiums reise ich in meiner Fregatte der Gladius-Klasse durch das gefährliche Warp, mache auf dem Weg fiese Xenos platt, werde von wahnsinnigen Ketzern fast massakriert und bete verzweifelt zu den heiligen Maschinengeistern – ihr versteht nur Bahnhof? Keine Angst, denn Rogue Trader lohnt sich als Einstieg in das wilde 40k-Universum!

Die volle Breitseite 40k-Lore

Klar, Space Marine 2 ist ein fantastisches Action-Spektakel aber …WOW! Nach meinen ersten 40 Stunden in Warhammer 40k: Rogue Trader bin ich einfach nur begeistert. Das Rollenspiel von Entwickler Owlcat Games hat mich nicht nur abgeholt, es hat mich eingesogen und lässt mich nicht mehr los!

Das liegt auch daran, dass das RPG extrem viel 40k-Lore konzentriert und in einem spannenden Abenteuer aufbereitet. In meinen Augen eine geniale Möglichkeit, um ins 40k-Universum einzusteigen.

Vorweg sei gesagt, dass ihr Rollenspiele mögen solltet UND am besten auch gerne viel lest. Besonders der Lesepart ist wichtig, wenn ihr die 40k-Welt verstehen und nicht in ihr untergehen wollt. Denn zunächst werdet ihr einfach in diese fremde Welt geworfen und müsst zusehen, wie ihr klarkommt. Doch ein prallgefüllter Glossar und Kodex helfen euch, Namen, Fraktionen und Bezeichnungen zu verstehen.

Und dann folgen unzählige Beschreibungen, tiefgründige Dialoge und spannende Story-Wendungen, die euch langsam aber sicher ins 40k-Universum ziehen. Und das passiert ganz organisch!

Wenn im Dialog etwa vom Adeptus Administratum die Rede ist, wird der entsprechende Begriff farblich hinterlegt. Fährt man mit der Maus nun über die Bezeichnungen, wird in wenigen Sätzen erklärt, dass es sich um den Verwaltungszweig des menschlichen Imperiums handelt und du es mit waschechten und noch dazu mächtigen Bürokraten zu tun hast.

Dadurch baut man sein Wissen immer weiter aus, während man im Spiel die Vertreter der vielen Fraktionen selbst kennenlernt. Das ist eine fantastische Symbiose der Wissensvermittlung, die sich durchs gesamte Abenteuer zieht.

Spannende Charaktere

Auch besitzen die Charakter, die euch im Rollenspiel begleiten, gänzlich unterschiedliche Hintergründe und Geschichten. Vom dogmatischen Vertreter der heiligen Inquisition bis zur ketzerischen Psionikerin trefft ihr eine bunte Truppe an Persönlichkeiten, die zu allem Überfluss auch noch vielschichtig geschrieben sind.

Innere Konflikte, Glaubensauslegungen oder eine nebulöse Vergangenheit – es gibt viele Geheimnisse, die ihr im Verlauf des Abenteuers ergründen könnt und so immer mehr über die Welt und ihre Bewohner lernt. Das ganze ist dabei so spannend aufbereitet, dass es ich mich voller Vergnügen durch die Textwände ackere, um mich anschließend gut informiert in den nächsten Kampf zu stürzen und fast schon beiläufig „für den Imperator“ murmele.

Endlich mal kein Space Marine

Und wenn wir schon beim Imperator sind: Es ist GUT, dass ihr in Rogue Trader eben keinen Space Marine spielt, sondern einen „ganz normalen“ Menschen. Klar, so ein Freihändler ist im 40k-Universum eine extrem außergewöhnliche Rolle, aber sie spendiert euch spielerische sowie erzählerische Freiheiten, die euch die kämpferischen Space Marines niemals bieten könnten.

Der beste Einstieg ins 40k-Universum

Mögt ihr also umfangreiche Rollenspiele, steht auf knackige Kämpfe und habt kein Problem mit gigantischen Textwänden, dann ist Rogue Trader der perfekte Start ins 40k-Universum!

Denn hier werdet ihr einfach mitten ins Geschehen gestoßen und lernt spielerisch die reichhaltige und zuweilen extrem düstere Lore kennen. Während der Action-Kracher Space Marine 2 nur an der Oberfläche kratzt, erwartet euch in Rogue Trader der Warhammer-Deep-Dive.

Aber Vorsicht! Ist das Feuer für 40k einmal entfacht, werdet ihr schnell davon verschlungen … und schon lest ihr fleißig im Lexicanum, bestellt Romane und schiebt hochpreisige Weltraumkrieger über euren Esstisch … diese Begebenheiten sind natürlich rein hypothetisch!

DER IMPERATOR BESCHÜTZT!

Wie geht es euch: Wie war euer Einstieg ins 40k-Universum und wie hat euch Rogue Trader gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt!