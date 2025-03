Schleim-Alarm: World of Goo 2 startet Frühling 2025 auf Steam!

Das kultige Puzzle-Spiel World of Goo 2 erschien bereits 2024. Steam wurde als Plattform bislang ausgelassen, doch das soll sich schon bald ändern. Entwickler 2D Boy und Tomorrow Corporation haben die lang erwartete Fortsetzung des schleimigen Klassikers nun auch für Steam angekündigt.

World of Goo 2 erscheint bald auf Steam

Der Steam-Release von World of Goo 2 wurde für Frühling 2025 angekündigt. Tomorrow Corporation hat die Steam-Veröffentlichung des beliebten Puzzle-Spiels auf X verkündet und direkt die Steam-Seite geteilt.

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, allerdings wird auf Steam bereits vermerkt, dass das Spiel „Bald verfügbar“ sei. Da World of Goo 2 im Frühling erscheinen soll, müssen wir wohl nicht mehr lange warten. Der Frühling startet am 20. März und endet am 21. Juni. In diesem Zeitraum sollte World of Goo 2 dann endlich auch auf Steam erscheinen.

Auch der Preis ist auf Steam bislang nicht zu finden. Auf Epic kostet World of Goo 2 27 Euro, weshalb ich davon ausgehe, dass sich der Steam-Preis daran orientieren wird.

Vermutlich haben die Entwickler einen Deal mit Epic Games geschlossen und ihr Spiel für einige Monate von Steam ausgeschlossen. Die Frist scheint nun ausgelaufen zu sein, sodass World of Goo 2 bald auch über Valves Store gespielt werden kann.

In World of Goo 2 erwarten euch neue knifflige Rätsel, noch kreativere Physik-Mechaniken und natürlich jede Menge wabbeliger Goo-Bälle. Der quirlige Charme des Originals steckt auch im Nachfolger. Dass die Fortsetzung nun auch auf Steam verfügbar wird, freut mich sehr. Immerhin habe ich den Erstling damals auch auf Steam gespielt.