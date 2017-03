Gothic 2 – Die Hallen von Irdorath – Video

Jetzt aber schnell Ihr Landratten! Schleppt Eure Heil und Mana Tränke an Bord und schärft Eure Klingen – Wir wollen nach Irdorath!

Mit Irdorath werden wir in Gothic 2 zum Abschluss noch mal mit einer ganzen Vielzahl an fiesen Gegnern konfrontiert. Und während man im Spiel selbst die meiste Zeit damit zubringt, sich die Orks, Echsenmenschen und untote Krieger vom Leib zu halten, verliert man durchaus den Blick auf das große Ganze. Ich werfe in diesem Video einen nostalgischen Blick zurück auf das Ende von Gothic 2 und beleuchte ein wenig die Hintergründe. Natürlich wird es auch eine Art Führung durch die Tempelanlage geben, welche vom provisorischen Anleger bis zum Hort der untoten Boss-Echse führt. Jetzt aber genug – Die Esmeralda setzt schon Segel!





Das hat ja wieder ganz schön gedauert, bis wieder ein Video veröffentlicht wurde. Das nächste Projekt steht aber schon an! Hier noch mal vielen Dank an den User „Der Banause“, welcher die Idee für das kommende Projekt geliefert hat. 🙂

Irdorath selbst war eigentlich als besonders kurzer Trip geplant, welcher lediglich ein 3-5 Minuten in Anspruch nehmen sollte. Tatsächlich wurde es am Ende knapp 10 Minuten, wobei auch viel Video-Szenen des Spiels genutzt wurden, ohne dass dazu beständig ein Voice-Over geliefert wurde. Das ganze hat eben doch viel mit Nostalgie zu tun – Diese letzte Herausforderung des Spiels, der gnadenlos gute Soundtrack, das interessante Design und einfach diese vielen Erinnerungen, die man dann doch mit Irdorath verbindet. Tatsächlich habe ich Gothic 2 unzählige male begonnen, bis nach Irdorath habe ich es dann aber doch nur ca. 3-4 mal geschafft. Das Video bricht ein wenig die Tradition, umfassend viel unnützes Gothic Wissen zu sammeln, schafft aber dennoch einen schönen Blick in die Vergangenheit. Ich finde es immer noch verrückt, dass es diesbezüglich so wenig Content gibt.

In naher Zukunft werde ich neben den Gothic Videos auch ein anderes Projekt angehen, wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich das ganze gestalte. Es wird jedoch definitiv im einen Shooter gehen. Aber jetzt genug den Ankündigungslord gespielt! Haut rein und bis bald!