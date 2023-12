Die besten Games für Paare: Diese vier Spiele könnt ihr 2024 zusammen zocken

Videospiele sind ein fantastisches Hobby, was auch in der Partnerschaft zelebriert werden kann. Immer mehr Paare zocken gemeinsam und erleben in den Videospielwelten fantastische Abenteuer. Welche Games sich 2024 besonders für das gemeinsame Spielen lohnen, stelle ich in dieser kurzen Übersicht vor.

Die besten Games, die ihr als Paar zusammen spielen könnt:

Das Rollenspiel für Paare: Baldur’s Gate 3

Was ist das für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein fantastisches Rollenspiel, welches euch auf eine epische Reise schickt. Gedankenschinder setzen euren Spielfiguren fiese Maden ins Hirn, AUA! Diese Parasiten verwandeln den Wirt innerhalb weniger Tage in einen Gedankenschinder, was ihr als Spieler natürlich dringend vermeiden wollt.

In diesem Rahmen macht ihr euch in Baldur’s Gate 3 auf die Suche nach einem Heilmittel. Dabei stoßt ihr auf andere Charaktere, bekämpft oder umgarnt Bösewichte und stolpert irgendwie durch diese interessante Welt voller Magie und Absurditäten.

Warum ist es für Paare geeignet? BG3 könnt ihr vollständig im Koop spielen und dieses Abenteuer gemeinsam bestreiten. Dabei kann jeder von euch seinen Charakter individuell erstellen und ausspielen. Dadurch könnt ihr innerhalb des Spiels an einem Strang ziehen, aber auch eigene Ziele verfolgen.

Dialoge können gemeinsam verfolgt werden. Die Entscheidung trifft derjenige, der das Gespräch gestartet hat. Dein Partner kann aber problemlos zuhören und sogar anzeigen lassen, welche Antwortmöglichkeit er oder sie gewählt hätte.

Innerhalb der Spielwelt könnt ihr unzählige Entscheidungen treffen. Nicht jede Situation muss im Kampf enden und viele Aufgaben können ganz unterschiedlich gelöst werden. Daher könnt ihr BG3 auch bedenkenlos mehrmals durchspielen.

Die Kämpfe sind übrigens im Runden-Modus angelegt. Das ermöglicht es auch Anfängern direkt ins Spiel einzusteigen und die Mechaniken zu erlernen. Perfekt geeignet also, um seinen Partner an Rollenspiele heranzuführen.

Welche Plattform wird unterstützt?

PC

Mac

PS5

Xbox Series X/S (demnächst)

Das MMORPG für Paare: Der Herr der Ringe Online

Was ist das für ein Spiel? Der Herr der Ringe Online hat mittlerweile schon etliche Jahre auf dem Buckel. Dennoch ist das MMORPG im Herr-der-Ringe-Universum auch heute noch eine grandiose Möglichkeit, die Welten von Tolkien zu erkunden.

Das kostenlose MMORPG bietet zahlreiche Schauplätze, die ihr aus den Romanen oder Filmen kennt. Vom Tänzelnden Pony über die Wetterspitze bis nach Bruchtal könnt ihr große Teile von Mittelerde erkunden. Über Erweiterungen werden zudem immer mehr Schauplätze zugänglich, sodass ihr Jahre in Mittelerde verbringen könnt.

Warum ist es für Paare geeignet? Der Herr der Ringe Online ist ein klassisches MMORPG, aber gestaltet sich recht einsteigerfreundlich. Wenn ihr gemeinsam startet, könnt ihr eure Quests problemlos gemeinsam erledigen und zahllose Abenteuer erleben. Das Tempo bestimmt dabei ihr alleine, sodass ihr euch bedenkenlos Zeit lassen könnt die Welt zu erkunden.

Herr-der-Ringe-Fans bekommen hier die Möglichkeit geboten, Mittelerde zu entdecken. Gemeinsam streift ihr bald durch die fantastische Spielwelt, erledigt gefährliche Missionen oder angelt einfach vergnüglich an einem kleinen See irgendwo im Auenland. Das MMORPG ist zudem Free2Play, sodass ihr zunächst kein Geld ausgeben müsst, um es anzutesten.

Welche Plattform wird unterstützt?

PC

Das Survival-Spiel für Paare: Don’t Starve Together

Was ist das für ein Spiel? Don’t Starve Together ist die Mehrspieler-Auskopplung von Don’t Starve. Es handelt sich hier um ein recht komplexes Survival-Game in einer fremdartigen und gefährlichen Welt. Nur wer zusammenarbeitet, langfristig plant und aus seinen Fehlern lernt, wird überleben.

Das Spiel sticht mit seinem Stil optisch besonders hervor. Die gesamte Spielwelt ist detailverliebt und bietet immer wieder neue Überraschungen, auf die ihr bei eurem gemeinsamen Überlebenskampf stoßt.

Warum ist es für Paare geeignet? Hier dreht sich alles um Teamwork. Nur wer zusammenarbeitet, kann es schaffen. Gemeinsam müsst ihr Feuerholz sammeln, Nahrung finden, Kreaturen bekämpfen und die Geheimnisse der Welt ergründen.

Je länger ihr überlebt, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich euch. Ihr baut euer Lager aus, stellt immer bessere Werkzeuge her, sammelt Ressourcen für den gefährlichen Winter und entdeckt immer wieder neue Dinge.

Welche Plattform wird unterstützt?

PC

PS5

PS4

Xbox Series X/S

Xbox One

Nintendo Switch

Mac

Linux

Das Action-Adventure für Paare: It Takes Two

Was ist das für ein Spiel? It Takes Two ist ein rasantes Plattformer-Adventure, welches sich komplett dem kooperativen Zusammenspiel verschrieben hat. Das heißt, dass das gesamte Game als reine Koop-Erfahrung erstellt wurde und entsprechend gemeinsam gespielt werden muss.

Ihr springt und hüpft also durch die Level, löst diverse Logikrätsel und trefft auf fantastische Schauplätze und Wesen. Diese Abenteuerreise werdet ihr so schnell nicht vergessen.

Warum ist es für Paare geeignet? Schon der Aufhänger des Spiels richtet sich an Paare: Im Spiel schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, einem Pärchen mit einigem Konfliktpotenzial. Ein Zauber verwandelt die beiden in Puppen, die sich nun an allerlei chaotischer Herausforderungen versuchen müssen.

Beide Figuren haben spezielle Charaktereigenschaften, die ihr gemeinsam einsetzen müsst, um die Level zu absolvieren. Nur wer zusammenspielt, wird die Herausforderungen meistern und vorankommen. Dabei sind die Level durchaus knifflig und erfordern all eure Fertigkeiten, um diese wilde Reise gemeinsam zu meistern.

Welche Plattform wird unterstützt?

PC

PS5

PS4

Xbox Series X/S

Xbox One

Nintendo Switch

Wie geht es euch: Habt ihr ein Spiel gefunden, welches ihr nun gemeinsam mit eurem Partner spielen wollt? Oder habt ihr noch grandiose Tipps, die ihr anderen Paaren unbedingt empfehlen wollt und bei dieser Liste ergänzt werden sollten? Schreibt gerne einen Kommentar mit euren Empfehlungen!