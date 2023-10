Ping-Anrufe von +44: Betrugsmasche am Handy

In den letzten Tagen werden viele Menschen von unbekannten Nummern mit der Ländervorwahl +44 angerufen. Dabei handelt es sich um Betrüger, die sogenannte „Ping-Anrufe“ nutzen.

Was Ping-Anrufe sind und wie Du damit umgehen solltest, schildere ich in diesem kurzen Artikel.

Ping-Anrufe mit der Ländervorwahl +44

Aktuell werden viele Menschen mit Anrufen mit der Vorwahl +44 (Vereinigtes Königreich) belästigt. Auch ich habe diese Anrufe erhalten. Bei diesen Anrufen handelt es sich um Ping-Anrufe, die von Betrügern genutzt werden.

Bei Ping-Anrufen handelt es sich um Anrufe, bei denen meist nur ein kurzes Signal ausgegeben wird. Es klingelt in der Regel also nicht, aber wir erhalten die Mitteilung, dass wir einen Anruf verpasst haben.

Ziel ist es, dass der Angerufene verunsichert wird und die fremde Nummer zurückruft. Der Rückruf kann dann hohe Kosten verursachen oder soll Kontakt zu einem Betrüger aufbauen, der dann sensible Daten erlangen möchte. Auch versuchen Betrüger über diesen Weg Schadsoftware auf dem Handy des Opfers zu installieren.

Dabei handelt es sich um keine neue Masche. Betrüger nutzen diese Methode seit einigen Jahren. Dabei treten die Angriffe verstärkt in Wellen auf, sodass in wenigen Tagen tausende Nutzer betroffen sind. Oft werden Nummern aus dem Ausland verwendet, es beschränkt sich also nicht auf die Nummern mit Ländervorwahl +44.

Wie gehe ich mit Ping-Anrufen um?

Falls Du auch von +44-Nummern oder anderen unbekannten Nummern belästigt wirst, kannst Du Dich leicht davor schützen.

So schützt Du Dich vor Ping-Anrufen:

Ignoriert Anrufe von unbekannten Nummern: Nehmt keine Anrufe von Nummern an, die euch gänzlich unbekannt sind. Ruft auch nicht zurück oder reagiert auf SMS und WhatsApp-Nachrichten. Im Zweifelsfall nutzt Google, um mehr über die Nummer herauszufinden.

Nutzt Call-Blocker-Apps: Viele große Anbieter wie Samsung haben Systeme, um vor Telefon-Spam und Ping-Anrufen zu schützen. Bei Samsung heißt das „Smart Call“. Aktiviert diese Dienste, sodass Ping-Anrufe automatisch erkannt und blockiert werden können.

Niemals persönliche Daten preisgeben: Generell solltet ihr bei einem Telefonat oder Chat niemals persönliche Informationen weitergeben! Betrüger sind Ideenreich und nutzen viele Methoden, um an eure Daten zu gelangen, die sie dann missbrauchen wollen.

Informiert euer Umfeld: Sprecht mit eurer Familie und Freunden über dieses Thema! Besonders ältere Menschen können auf diese Maschen leicht hereinfallen und sind auf euer Wissen angewiesen.

Handy aktuell halten: Installiert anstehende Updates für euer Smartphone frühzeitig. Dadurch verbessert sich der Schutz eures Handys generell, sodass Angreifer bekannte Lücken nicht so leicht ausnutzen können.

Nummern melden: Ihr könnt Ping-Anrufe bei der Bundesnetzagentur melden Ihr könnt. Zwar werden die Betrüger selten belangt, aber die Nummern können so schneller identifiziert und aus dem Verkehr gezogen werden. Das hilft dann anderen Nutzern und erschwert die Betrugsmasche der Kriminellen.

Vorsicht bei Nummern aus dem Ausland: Generell solltet ihr skeptisch sein, wenn ihr Anrufe mit einer ausländischen Vorwahl empfangt. Solltet ihr keine Kontakte im Ausland haben oder einen speziellen Anruf erwarten, solltet ihr hier besonders vorsichtig sein.

Betrugsversuche auf dem Handy nehmen zu

Leider ist das Handy in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Angriffsziele für Betrüger geworden. Mit verschiedenen Tricks wie Ping-Anrufen oder Whats-App-Nachrichten wie „Mama, ich habe mein Handy verloren“ wollen die Betrüger an sensible Informationen und eure Geldbörsen.

Und auch wenn man die Versuche oft schnell durchschauen kann, werden die Methoden immer weiter ausgebaut und sind nicht selten erfolgreich. Seid also vorsichtig, wann immer eine euch unbekannte Nummer Kontakt zu euch aufbaut.

Falls euer Kind oder ein Verwandter sich plötzlich mit einer fremden Nummer bei euch meldet, ruft bei der euch bekannten Nummer an! Oft geben sich Betrüger für eure Liebsten aus, um euch um Geld oder Informationen zu erleichtern.

Habt ihr auch Erfahrungen mit Ping-Anrufen gemacht? Wurdet ihr auch von einer Nummer mit der Ländervorwahl +44 angerufen? Welche Tricks haben die Kriminellen bei euch versucht? Und habt ihr euer Umfeld über die Betrugsmasche aufgeklärt? Schreibt gerne einen Kommentar und teilt eure Meinung! Das hilft mir und anderen, vor diesem Betrug zu schützen!