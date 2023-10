Baldur’s Gate 3: Eine deutsche Sprachausgabe wäre ein Traum

Ich liebe Baldur’s Gate 3 und verbringe oft und gerne meine Zeit in Faerûn. Mit mehreren Gruppen und Spielständen erlebe ich immer neue Abenteuer in dieser fantastischen Welt.

Und obwohl mir das Rollenspiel genau das bietet, was ich mir seit vielen Jahren sehnlichst gewünscht habe, vermisse ich doch ein Detail schmerzlichst.

Hat BG3 eine deutsche Sprachausgabe?

Baldur’s Gate 3 hat keine deutsche Sprachausgabe. Natürlich sind Benutzeroberfläche und Texte übersetzt, aber die Synchronisation liegt „nur“ in englischer Sprache vor.

Das wollen die Entwickler Larian Studios auch erst mal nicht ändern. Es liegen also aktuell keine Pläne vor, eine deutsche Synchronisation nachzureichen. Damit müssen sich deutsche Spieler also abfinden. Baldur’s Gate 3 verfügt nur eine englische Sprachausgabe und das wird auch erst mal so bleiben.

Keine einfache Synchronisation

Und wenn man sich die Qualität der Sprachausgabe zur Gemüte führt, macht das auch Sinn. BG3 besitzt eine fantastische englische Synchronisation, der ich sehr gerne lausche. Die Sprecher haben hier fantastische Arbeit geleistet und eine wirklich hochwertige Performance geliefert, die man dieser Qualität selten sieht.

Entsprechend wäre eine gleichwertige deutsche Synchronisation ein Mammutprojekt, welches schlicht zu teuer wäre. Zudem muss man bedenken, dass die Synchronsprecher in Baldur’s Gate 3 den Figuren nicht nur ihre Stimmen liehen, sondern auch ihre Körpersprache.

Denn tatsächlich hat der gewaltige Apparat von 248 Synchronsprechern auch für das Motion Capture der Charaktere zur Verfügung gestanden. Dadurch haben die Charaktere in BG3 nicht nur eine fantastische Synchronisation erhalten, sondern auch eine großartige Körpersprache.

Herausragende Leistung der Sprecher

Und das merkt man im Spiel durchaus. Viele Charaktere besitzen so ganz spezielle Eigenheiten, welche die Synchronsprecher in ihre Rollen hineininterpretiert haben. Dadurch wird die Individualität und Natürlichkeit der Charaktere noch weiter verstärkt – sie wirken lebendiger.

In einem ausführlichen Faden auf X (ehemals Twitter) beschreibt Performance Director Aliona Baranova ausführlich, wie die Synchronsprecher die Rollen ihrer Charaktere auch im Motion Capture ausfüllten, während die Sprachaufnahmen entstanden.

Dadurch würde eine deutsche Sprachausgabe wohl niemals an die Natürlichkeit der Originalstimmen heranreichen. Dennoch finde ich es immer ein wenig schade, wenn ich ein Spiel nicht in deutscher Sprache erleben kann.

Englisch wird zur neuen Normalität

Ich weiß, dass für viele Gamer Englisch längst zur Normalität in Videospielen, Serien und Filmen geworden ist. Und auch ich konsumiere täglich zahlreiche Medien in englischer Sprache.

Dennoch würde ich eine deutschen Sprachausgabe bevorzugen, zumindest wenn die Qualität an die englische heranreichen würde.

Das liegt ganz einfach daran, dass ich Englisch zwar sehr gut verstehe, mich letztlich aber doch ein wenig mehr darauf konzentrieren muss, als würde ich es in deutsch hören. Dadurch kann ich mich nicht ganz in der Welt verlieren, wie es theoretisch möglich wäre – was schade ist.

Aber ich kann auch verstehen, dass der Aufwand einer deutschen Synchronisation in diesem Falle zu groß wäre. Zumal viele Spieler hierzulande sowieso in englischer Sprache spielen – auch was die Texte und das UI anbelangt.

Trotzdem bleibt es ein kleiner Traum, ein Spiel wie BG3 zukünftig auch vollständig auf deutsch erleben zu können.

Wie geht es euch: Legt ihr wert auf deutsche Sprachausgaben von Videospielen, oder spielt ihr sowieso auf Englisch? Wie gefällt euch die Synchronisation in BG3 und die Leistung der Synchronsprecher und Schauspieler? Ist euch beim spielen aufgefallen, dass die Synchronsprecher auch für die Bewegungen der Charaktere verantwortlich waren? Schreibt gerne eure Meinung!