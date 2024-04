World of Goo 2: Release verschiebt sich auf August 2024

Die Fortsetzung des äußerst beliebten Puzzle-Spiels wurde im Dezember 2023 angekündigt und sollte eigentlich im Mai 2024 erscheinen. Doch scheinbar benötigt Indie-Entwickler 2D Boy noch etwas mehr Zeit, weshalb sich der Release-Termin von World of Goo 2 verschiebt.

Neuer Release-Termin: World of Goo 2 kommt im August

World of Goo 2 erscheint am 2. August 2024 für PC, Nintendo Switch, Mac und Linux. Das hat Indie-Publisher Tomorrow Corporation auf X bekannt gegeben. Ursprünglich sollte World of Goo 2 am 23. Mai erscheinen. Nun verschiebt sich die Veröffentlichung um ca. zwei Monate nach hinten. Glücklicherweise müssen Fans also nicht sehr viel länger auf den zweiten Teil des verrückten Physik-Puzzles warten.

Erscheinen soll World of Goo 2 auf:

PC

Nintendo Switch

Mac

Linux

Während World of Goo 2 für den PC direkt auf WorldOfGoo2.com und dem Epic-Store erscheinen wird, ist eine Veröffentlichung auf Steam aktuell nicht angekündigt.

Auf der Switch erscheint das Spiel als Download im eShop. Zudem wurde für die Switch-Version ein lokaler Koop-Modus angekündigt, bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam spielen können.

Meine Meinung: Die Wartezeit lohnt sich

Ich denke, dass die zusätzliche Wartezeit kein Problem ist. Tatsächlich bin ich froh, dass sich die Entwickler hier die nötige Zeit nehmen, um World of Goo 2 (hoffentlich) den letzten Schliff zu verpassen. Ich habe als Knirps sehr gerne World of Goo gespielt und hoffe nach so langer Zeit, einen würdigen Nachfolger zu erhalten. Und sind wir ehrlich: Zwei Monate länger zu warten, ist keine große Sache.

Wie geht es euch: Stört euch die verlängerte Wartezeit, oder könnt ihr euch noch bis zum Release von World of Goo 2 im August gedulden? Freut ihr euch auf den Nachfolger, oder hält sich euer Interesse in Grenzen? Schreibt gerne einen Kommentar!