Baldur’s Gate 3: 22 Hotkeys und Shortcuts, die euch das Leben erleichtern

Baldur’s Gate 3 fesselt mich seit Wochen. Anfangs hatte ich auf die Nutzung praktischer Hotkeys und Shortcuts verzichtet. Doch jetzt weiß ich es besser, denn die Schnelltasten helfen in vielen Situationen dabei, die Kontrolle zu behalten und erleichtern oftmals das Gamer-Leben.

Ich habe die wichtigsten Hotkeys und Schnelltasten für BG3 in einer praktischen Übersicht gesammelt, damit auch ihr davon profitieren könnt.

Diese Tasten erleichtern euch in Baldur’s Gate 3 das Leben

Baldur’s Gate 3 ist ein komplexes Rollenspiel, welches euch zahlreiche Optionen, Menüs und Aktionen zur Verfügung stellt. Einige Aktionen lassen sich mit einem einfachen Tastendruck schneller ansteuern.

Die wichtigsten Hotkeys in BG3 im Überblick:

Das sind die Tastatur-Shortcuts, die ich in Baldur’s Gate 3 am liebsten nutze. Es handelt sich hierbei zudem um die Standardbelegung dieser Hotkeys. Über die Optionen könnt ihr die Belegung für die meisten dieser Aktionen auch ohne Probleme ändern und die Tastenkürzel nach euren Bedürfnissen anpassen.

F5: Schnellspeichern

In BG3 können zahlreiche unvorhergesehene Dinge passieren. Ein schnell gesetzter Speicherpunkt, auch mal mitten in einem wichtigen Dialog, kann da schon ganz praktisch sein. Zudem kann es euch helfen, wenn euer Menü verbuggt ist.

F8: Schnellladen

Wer schnell speichert, möchte auch schnell laden! Drückt einfach F8 und ladet so das letzte Savegame für BG3.

G: Gruppenbindung aufheben oder aktivieren

Wenn ihr euch in einem gefährlichen Gebiet mit vielen Fallen bewegt oder ungesehen in ein Lager eindringen müsst, ist es sinnvoll, den besten Schleicher ALLEINE voran zu schicken. Mit G könnt ihr die Bindung der Gruppe schnell und einfach lösen und euch so einzeln voran wagen, bis der Job erledigt ist.

Shift + Space: Rundenmodus aktivieren

Der Rundenmodus kann auch außerhalb des Kampfes von Vorteil sein, etwa wenn ihr euch an gefährlichen Fallen vorbei bewegen müsst. Die Runden halten mehr oder weniger die Zeit an, solange ihr am Zug seid, sodass ihr mit mehr Ruhe agieren könnt.

Space: Alles nehmen / Alles looten

Wer zuerst da ist, nimmt sich alles. Wer im Koop spielt, möchte möglichst schnell die Beute in seinem Invetar verstauen. Mit Space könnt ihr umgehend ALLES nehmen, was es zu holen gibt und spart euch etwas Zeit.

C: Schleichen aktivieren

Schleichen, schleichen und schleichen! In BG3 ist es oft sehr hilfreich, wenn ihr euch in Schatten hüllt und über die Karte schleicht. Mit C könnt ihr jederzeit das Schleichen für den angewählten Charakter aktivieren.

Shift + C: Schleichen für die Gruppe aktivieren

Hatte ich erwähnt, dass es sich in BG3 lohnt zu schleichen? Damit ihr auch wirklich unbehelligt unterwegs seid, solltet ihr sichergehen, dass die ganze Gruppe schleicht – sonst fliegt ihr alle auf.

Mit Shift + C begeben sich alle eure Charaktere in den Schleichmodus. (Im Koop müsst ihr den unvorsichtigen Halblingskleriker jedoch aktiv darauf hinweisen!)

Shift: Sichtbereiche von NPCs anzeigen lassen

Wer schleicht, sieht automatisch die Sichtbereiche der NPCs. Aber auch ohne Schleichmodus könnt ihr kurz abchecken, welche Bereiche für Wächter und neugierige Augen sichtbar sind. Drückt einfach Shift und schon wisst ihr, wo ihr unbehelligt umherschleichen könnt.

T: Untersuchen des angewählten Charakters, Gegners oder Objekts

Unterschätzt niemals die Möglichkeit, eure Gegner zu untersuchen! Wissen ist Macht und an dieses Wissen gelangt ihr mit der Taste T.

Fahrt mit der Maus auf einen Widersacher oder das Objekt eurer Begierden und drückt T. Jetzt seht ihr, welche Resistenzen und Besonderheiten es gibt und könnt eure Taktik entsprechend anpassen.

J: Quest-Tagebuch öffnen

Moment mal, was machen wir hier eigentlich? Damit ihr in BG3 nicht den Überblick über aktive Missionen, Aufgaben und Quests verliert, könnt ihr jederzeit einen Blick in euer Quest-Tagebuch werfen. Öffnet es einfach mit der Taste J und schon wisst ihr, was es aktuell zu tun gibt.

Loot-Goblins und Diebe aufgepasst! Mit der Alt-Taste (auf der linken Seite der Tastatur) könnt ihr euch die Beschreibungstexte von Gegenständen anzeigen lassen. So seht ihr unauffällige Pflanzen, nützliche Tafeln oder einen Hebel.

Weiterhin wird alles, was ihr stehlen würdet, in roter Farbe markiert, sodass ihr genau wisst, was ihr ungestraft einsacken könnt.

Z: Springen

Nur wer springt, wird in BG3 sein volles Potenzial erreichen! Mit der Taste Z könnt ihr den ausgewählten Charakter direkt springen lassen.

Falls ihr nicht weit springen könnt, lasst ein anderes Mitglied der Gruppe springen oder behelft euch mit Tränken, Magie oder einer Verwandlung.

V: Schubsen / Stoßen

Gegner stehen an einem Abgrund? NATÜRLICH schubsen wir die Kerle! Wer auf die Beute verzichtet, kann Gegner in tiefe Schluchten schubsen. Ansonsten ist es aber auch praktisch, um eure Feinde in einen Bereich mit Säure zu befördern oder euch etwas Luft zu verschaffen, wenn sie vor euch stehen.

Mit der Taste V wählt ihr das Stoßen schnell an und könnt mit der Schubserei beginnen!

X: Werfen

Werfen ist in Baldur’s Gate 3 eine besonders wichtige Aktion! Ein Feind stürmt auf euch zu? Werft einen alten Dolch nach ihm! Der Halblingskleriker kann nicht so weit springen? Der Barbar wirft ihn ans Ziel! Ein Charakter liegt sterbend am Boden und keiner ist in der Nähe? Werft einen Zaubertrank neben ihn auf den Boden!

Ihr seht: Werfen löst in BG3 viele Probleme und mit der Taste X könnt ihr die Aktion schnell anwählen.

F1 bis F4: Wechselt zwischen aktiven Gruppenmitgliedern

Wo war denn jetzt…? Ein Gruppenmitglied hat den Anschluss verloren oder ihr habt ihn irgendwo abgestellt? Mit den Tasten F1, F2, F3 und F4 könnt ihr zwischen den aktiven Gruppenmitgliedern in BG3 wechseln. Das ist auch gut, wenn ihr im Kampf fix zwischen euren Leuten wechseln wollt.

Wo sollen wir hin? Wo liegt dieses Schwert? Wo finde ich jetzt diesen Händler? Wer im Koop spielt und seinen Kollegen schnell zeigen will, wo es lang geht, kann mit Alt + Rechtsklick einen Ping, also ein Lichtsignal samt Ton setzen.

Der Ping wird praktischerweise auch auf der Minimap angezeigt, fantastisch!

M: Karte öffnen

Die Karte hilft auch in BG3 dabei, Orte zu finden und sich nicht zu verlaufen. Mit der Taste M gelangt ihr auch in diesem Rollenspiel direkt auf die Karte.

Denkt dran, dass ihr auf der Karte mit Linksklick eigene Markierungen setzen könnt! Ihr habt eine Truhe gefunden aber konntet sie nicht öffnen? Ihr habt eine geheime Passage entdeckt, aber die Monster sind noch zu stark? Ihr habt einen Charakter getroffen, an dem ihr euch später rächen wollt? Setzt eine Markierung auf eurer Karte!

Strg gedrückt halten im Inventar: Markiere mehrere Gegenstände im Inventar

Wenn ihr mal mehrere Gegenstände auf einmal verschieben wollt, könnt ihr sie bequem markieren. Haltet Strg gedrückt und wählt dann nacheinander die Gegenstände an, die ihr wollt.

Diese sind nun markiert und lassen sich gebündelt verschieben und zum Beispiel in eine Rücksack stopfen. Diesen könnt ihr dann, samt Inhalt versteht sich, beim Händler verkaufen und spart mächtig Zeit.



I: Inventar öffnen

Das Inventar ist in BG3 extrem wichtig, da ihr mit zahlreichen Gegenständen interagieren und diese aktiv nutzen könnt. Mit der Taste I gelangt ihr direkt ins Inventar und könnt euren Kram sortieren.

Denkt auch daran, dass manche Gegenstände aktiv von euch im Inventar via Rechtsklick untersucht, gelesen oder verwendet werden können. Dadurch könnt ihr manchmal neue Sequenzen triggern und in Quests vorankommen. Ein kurzer Blick ins Inventar lohnt sich also immer!

Tab: Gruppenübersicht öffnen

Wer hat eigentlich was? Mit der Taste Tab könnt ihr für alle Mitglieder der Gruppe das Inventar öffnen und die aktive Ausrüstung anzeigen lassen. So wisst ihr immer, wer eine bessere Rüstung gebrauchen könnt oder wem das neue Schwert am meisten hilft.

Strg: Angriff mit Hauptwaffe

Auch außerhalb des Kampfes könnt ihr mit euren Waffen angriffe nutzen. Drückt Strg bzw. Ctrl und aktiviert so den Angriff der aktiv ausgerüsteten Hauptwaffe.

So lassen sich zum Beispiel Kisten oder Türen zerschlagen oder ihr durchtrennt ein Seil mit einem gut gezielten Schuss mit dem Bogen.

F10: UI ausblenden

Wer das UI in BG3 ausblenden will, muss nur F10 drücken. Schon ist die Übersicht frei und ihr könnt schöne Screenshots schießen!

Warum ihr BG3 mehrmals durchspielen solltet, beschreibe ich in einen ausführlichen Beitrag zur Entscheidungsfreiheit im Rollenspiel.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Kanntet ihr schon alle Hotkeys für BG3? Welche benutzt ihr am liebsten? Fehlt in dieser Übersicht noch ein Tastenkürzel, was ich unbedingt ergänzen sollte? Welche Shortcuts sollte Larian dem Rollenspiel noch hinzufügen? Schreibt gerne einen Kommentar!