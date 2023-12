Meine Games des Jahres 2023 – Diese Spiele müsst ihr zocken

2023 war für Gamer schlichtweg ein großartiges Jahr! So viele grandiose Spiele wurden veröffentlicht, während einige ältere Games tolle Updates erhalten haben. Alles in allem kann ich mich wirklich nicht beklagen und hatte dieses Jahr mit diversen Games eine wirklich gute Zeit.

Und während man noch die letzten Geschenke organisiert, die Fahrten zur Familie plant und sich langsam in eine weihnachtliche Stimmung bringt, möchte ich vor den Feiertagen noch auf ein paar Spiele verweisen, die mich dieses Jahr besonders bewegt haben.

Die besten Games 2023:

Rollenspiel des Jahres: Baldur’s Gate 3

Wer meinen Blog verfolgt, weiß es bereits: Ich liebe Baldur’s Gate 3! Dieses Rollenspiel hat mich dieses Jahr nicht nur extrem überrascht, es hat mich schlichtweg verzaubert. Selten habe ich mich in einem RPG so frei gefühlt, während mich die Welt tief in ihren Bann ziehen konnte.

Ich habe nicht geahnt, dass Baldur’s Gate 3 mir so absurd gut gefallen würde. Im Early Access war ich einige Jahre zuvor nämlich noch recht skeptisch, ob das ein echtes Baldur’s Gate werden könnte. Doch seit Release bin ich pausenlos in Faerûn unterwegs und erlebe immer neue und fantastische Abenteuer!

Da meine Entscheidungen echte Konsequenzen haben, kann ich in verschiedenen Spieldurchläufen ganz andere Geschichten erleben. Kein Wunder also, dass ich BG3 gleich mehrfach durchspiele.

BG3 ist ein Leuchtfeuer am Spielehimmel, welches ein glorreiches Signal aussendet. Erfolgreiche Spiele müssen keine Mikrotransaktionen haben, mit 20 DLCs zum Release werben oder exklusive Events bringen. Ein gelungenes Videospiel reicht, um die Massen zu begeistern und das ist ein wichtiges und starkes Signal für Industrie und Community.

Für mich ist BG3 das beste Rollenspiel des Jahres, sogar das beste RPG der letzten Jahre! Auch wenn ein Gothic 2 wohl für immer mein liebstes Rollenspiel bleiben wird, hat sich Baldur’s Gate 3 tief in meinem Gamer-Herz verankert und das macht mich unheimlich froh!

Sucht ihr nach passenden Shortcuts, die euch im Rollenspiel das Leben erleichtern? Ich habe die wichtigsten Hotkeys für Baldur’s Gate 3 in einer Übersicht!

Shooter des Jahres: Hunt: Showdown

Was soll ich sagen: Hunt: Showdown ist auch 2023 der beste Shooter, den ich jemals gespielt habe. Seit Release 2019 zocke ich den knallharten Shooter pausenlos mit meinen Freunden. Und immer noch packt uns das unverwechselbare Gameplay sowie unerreichte Gunplay.

Hunt: Showdown ist ein Spiel, in dem Frust und Freude eng umschlungen Tango tanzen. Eine gelungene Team-Aktion löst auch nach vielen Jahren einen Haufen Dopamin aus, während ein unverhofftes Ableben nicht selten für salzige Ergüsse im TeamSpeak sorgt.

Updates und Events sorgen zudem dafür, dass dieser Rohdiamant der Shooter-Szene seit Jahren weiter geschliffen und poliert wird. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber die Auswahl an Waffen, Fertigkeiten und Spielmechaniken wächst kontinuierlich und macht Hunt für uns schlicht unersetzbar. Kein Shooter spielt sich so verflucht gut, wie Hunt: Showdown!

Wenn jetzt noch eine neue Map dazukommt, bin ich gut und gerne bereit, auch 2024 wieder hunderte Stunden im zombieverseuchten Bayou zu verbringen und mich mit meinen Kollegen in absurde Feuergefechte zu werfen!

Strategiespiel des Jahres: Crusader Kings 3

Auch Crusader Kings 3 hat schon die ersten Jährchen auf dem Buckel, wird aber immer komplexer und spaßiger! Wie für Globalstrategie-Games von Paradox typisch wird das gelungene Grundgerüst mit neuen DLCs immer weiter ausgebaut.

Die Qualität der meisten DLCs ist dabei hervorragend und sorgt dafür, dass ich in meinen mittelalterlichen Spieldurchläufen immer wieder Neues erlebe und einfach eine tolle Zeit verbringen kann.

Als wilder Wikinger-König versuche ich ein neues Reich in England zu errichten, während ich mich als kleiner Adliger im Ostfrankenreich mit geschickter Heiratspolitik und allerlei Intrigen an die Herrschaftsspitze heranwage.

Kein Spieldurchlauf gleicht dem anderen und wenn ich mich dabei ertappe, einen Mordkomplott gegen mein eigenes Kind zu starten, nur damit bei meinem Ableben Teile des Reichs nicht in fremde Hände geraten – nun, dann weiß ich, dass ich ganz schön tief drinnen stecke.

Crusader Kings 3 ist der ultimative Mittelalter-Spielplatz, auf dem ich mich immer wieder gerne verausgabe, bis ich nicht mehr kann. Habe ich Zeit, vergehen gerne einige Stunden, bis mein Herrschaftsgebiet endlich die mir gebührende Größe erreicht hat. Ist dann noch die Nachfolge gesichert, kann man speichern und…

…oh, ich bin gestorben! Und jetzt rebellieren die Herzöge! Mein Bruder hat sich plötzlich auch an seine Ansprüche erinnert und warum bin ich eigentlich so stark verschuldet?! Ich muss etwas unternehmen, eine Runde noch!

Aufbauspiel des Jahres: IXION

Bei IXION hatte ich immer das Gefühl, dass dieses fantastische Aufbauspiel im Weltall etwas unter dem Radar fliegt. Als ich Anfang des Jahres meinen Spieldurchlauf startete, wusste ich nicht, welch nervenaufreibendes Abenteuer hier auf mich lauerte!

In IXION verschlägt es die kläglichen Reste der Menschheit in die trostlosen und gefährlichen Weiten des Weltalls. Nur ein gigantisches Raumschiff und meine Verwaltung stehen noch zwischen dem gänzlichen Aussterben der Menschheit.

Nichts leichter als das! Euphorisch wird die Baufläche im Raumschiff frei gemacht, Unterkünfte errichtet und die ersten kleinen Farmen aus dem Boden gestampft! Das Sonnensegel sorgt für die nötige Energie, während ich schon munter Lagerhäuser errichte, um die Rohstoffe im Schiff verwalten zu können.

Währenddessen reise ich mit meinem Raumschiff durchs All und suche nach einem Planeten, den ich zur neuen Heimat der Menschheit machen kann. Auf dem Weg sammel ich Rohstoffe auf lebensfeindlichen Planeten, entdecke die Wracks anderer Archen der Menschheit und dringe immer tiefer in die Unendlichkeit des Alls vor.

Je länger ich mich auf dieser gefährlichen Reise befinde, desto mehr Aufgaben kommen auf mich zu. Meteoriten drohen die zerbrechliche Außenhülle meines Schiffs zu durchstoßen, während sich eine neu gegründete Religion unter meinen Bewohnern ausbreitet. Zugleich empfange ich seltsame Signale, deren Ursprung mir gänzlich unbekannt ist.

IXION ist ein knallhartes Aufbauspiel, das mich an ein Frostpunk im Weltraum erinnert. Nur wenn ich fleißig forsche, die Route meines Schiffs schlau plane, harte Entscheidung zum Vorgehen meiner Besatzung treffe und mich für alle Notfälle wappne, habe ich eine Chance, meine Crew und damit die Menschheit zu retten.

Mein Spieldurchlauf war ein Wechselbad der Gefühle und nicht selten stand die Menschheit am Abgrund der Vernichtung. Ein wirklich eindrucksvolles Aufbauspiel, welches nicht nur solide Mechaniken bietet, sondern zugleich auch noch großartig inszeniert ist. Der Soundtrack alleine vermittelt schon die Größe und Qualität, die hinter diesem Titel schlummert!

Meine Mod des Jahres: Die Chroniken von Myrtana: Archolos

Diese Gothic 2 Mod versprüht den sagenumwobenen Charme der Gothic-Reihe! Darum darf ich Archolos auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn die Mod schon vor einer Weile veröffentlicht wurde. Denn so richtig entdeckt habe ich Archolos erst 2023, war aber sofort verzaubert!

Die Mod bietet eine komplett eigene Spielwelt, neue Charaktere, frische Ausrüstung, einen fantastischen Soundtrack und so ziemlich alles, was man sich von einer Gothic-Mod nur erhoffen kann. Archolos gliedert sich dabei lückenlos in das Gothic-Universum und erweitert dieses, erzählt dabei aber eine ganz eigene Story.

Wie im Original entfaltet Archolos eine Sogwirkung, die Rollenspiel-Fans schnell vereinnahmt und nicht so schnell wieder freigibt. Mittellos an eine fremde Küste gespült müssen wir uns einen Platz in dieser rauen und authentischen Welt erarbeiten. Wie wir dabei vorgehen, bleibt uns überlassen.

Archolos ist Gothic! Wer das typische Feeling eines Gothic 2 in einer neuen und fantastischen Spielwelt erleben möchte, wird hier die Erfüllung seiner Träume finden. Gäbe es noch eine deutsche Sprachausgabe, wäre dies schlichtweg das beste Gothic seit Gothic 2!

Die Mod verfügt über eine eigene Seite auf Steam und GOG und kann unkompliziert heruntergeladen und gespielt werden. Die Modder versorgen Archolos zudem immer wieder mit Updates, die für ein noch runderes Spielgefühl sorgen!

Falls ihr jetzt nach den besten Mods für Gothic 2 sucht, habe ich eine kleine Übersicht für euch.

Ihr wollt stattdessen das Original Gothic 2 zocken? Mit dieser Anleitung könnt ihr Gothic 2 wieder auf Windows 10 und 11 spielen!



Größte Hoffnung des Jahres: The Finals

Wer hätte wohl ahnen können, dass ausgerechnet ein Free2Play-Spiel auf dieser Liste landen würde! Aber zack: Mit fantastischer Zerstörung, einem rasanten Gameplay und bombastischer Inszenierung hat sich gegen Endes Jahres The Finals endgültig auf diese Liste gemogelt!

Der Shooter hat seit langem mal wieder frischen Wind ins Genre geweht und konnte mich tatsächlich für einige Abende von Hunt: Showdown loseisen.

The Finals vereint geschickt ganz unterschiedliche Aspekte diverser Shooter-Genre und vermengt diese zu einem stimmigen Gesamtkonzept.

Auch in The Finals bin ich mit meinen Freunden im Team unterwegs. Das asymmetrische Gameplay, bei dem sich Dreier-Teams gegenseitig Geld stehlen und im Rahmen einer gigantischen Show ausschalten, ist extrem gut gelungen!

Noch nie habe ich ein Free2Play-Spiel gesehen, das in seinem Gameplay so ausgereift und zugleich hochwertig erschien. Drei Klassen sorgen für unterschiedliche Rollen im Team, die durch verschiedene Waffen, Gadgets und Fertigkeiten noch stark individualisiert werden können.

Das Gameplay ist actionreich, die Waffen wummern wuchtig und irgendwie entfaltet The Finals sein ganz eigenes Feeling, dass mich richtig gepackt hat!

Leider hapert es noch bei der Balance. Einige Lodouts sind schlicht zu stark, sodass es sich kaum lohnt, andere Kombinationen zu spielen. Auch Spielsuche und Lobbys könnten etwas verlässlicher laufen. Doch wenn The Finals diese Kinderkrankheiten kurieren kann, könnte das einer DER großen Shooter der nächsten Jahre werden – ich bin gespannt und hoffe, dass sich dieses Küken zu einem stolzen Vogel am Shooter-Himmel mausert.

Fazit – Meine Games 2023

Das waren sie also: Meine Spiele des Jahrs 2023. Dieses Jahr hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die Gaming-Landschaft wieder richtig aufblühen konnte! Für Titel wie Alan Wake 2, Armored Core 6 oder Lies of P hatte ich bislang schlicht keine Zeit, möchte ich aber ebenfalls noch nachholen.

Wie üblich gilt das alte Problem: Zu viele Games und zu wenig Zeit! Und während mein Pile of Shame kontinuierlich anschwillt, binden mich Spiele wie Baldur’s Gate 3, Hunt: Showdown oder Crusader Kings 3 doch immer wieder an sich – und das ist einfach fantastisch!

Ihr sucht nach Spielen, die ihr mit dem Partner gemeinsam zocken könnt? Ich habe die besten Games für Paare gesammelt, die sich am besten zusammen spielen lassen!

Wie geht es euch: Was sind eure liebsten Spiele des Jahres? Welche Games haben euch 2023 am meisten begeistert und bewegt? In welchen Games habt ihr die meiste Zeit verbracht? Schreibt gerne einen Kommentar, ich bin gespannt, welche fantastischen Spiele ihr dieses Jahr gezockt habt!