Gothic Remake: Neues Dämon Design enthüllt

Alkimia Interactive und THQ Nordic veröffentlichten auf ihren Social-Media-Kanälen ein neues Artwork vom Gothic Remake. Zu sehen ist der Flammendämon, der den Turm von Xardas bewacht und unerwünschte Besucher fernhält.

Natürlich wird diese Neuinterpretation des eigentlichen Designs kritisch beäugt und auch ich bin noch nicht so ganz vom Ansatz des neuen Dämons überzeugt.

So sieht der neue Dämon aus

Der neue Flammendämon hebt sich doch merklich vom Design des Originalspiels ab. Auf Discord leitet Community-Manager T-Moor das neue Artwork mit diesen Worten ein:

Diese höllische Kreatur aus der Hölle, die ihrem Meister Xardas treu ergeben ist, ist die letzte Prüfung für all jene, die eine Audienz bei dem Nekromanten in dem verlassenen Turm in den Orkländern suchen.

Dämonen sind Diener von Beliar, dem Gott der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Ihr könnt ihnen in den Tiefen des uralten Schläfertempels begegnen oder sie durch die Beherrschung der dunklen Künste beschwören. Aber Vorsicht, ein zu tiefes Eintauchen in diese Macht kann zur totalen Verzehrung führen…

Nach Veröffentlichung des Artworks und erster Kritik stellte T-Moor auf Discord zudem klar, dass das Artwork lediglich den Flammendämon in Xardas Turm abbildet. Andere Dämonen im Gothic Remake sollen sich im Design unterscheiden.

Es soll drei Dämon-Designs im Gothic Remake geben:

Normale Dämonen

Flammendämon (Wächter von Xardas Turm)

Dämonenlords

In Gothic 1 nutze der Flammendämon in Xardas Turm tatsächlich das Design des normalen Dämons und hatte nur einen anderen Namen. Im Remake scheint man nun ganz unterschiedliche Designs auszuarbeiten und dem Flammendämon ein neues Design zu verpassen, welches den Namen „Flammendämon“ besser abbildet. Spannend wäre es nun zu wissen, wie die anderen Dämonen im Remake wohl aussehen.

Das brandneue Design der feurigen Feuerwarane habe ich ebenfalls besprochen. Alle bisher veröffentlichten Artworks zum Gothic Remake könnt ihr zudem auf WoG in einer übersichtlichen Galerie einsehen.

Meine Meinung zum neuen Flammendämon

Ich kann den Gedankengang hinter dem neuen Design des Flammendämons gut nachvollziehen. Der Name suggeriert ja einen Feuerdämonen und genau das bildet das gezeigte Artwork auch ab. Aufgabe erfüllt, könnte man sagen.

Aber dennoch muss ich eingestehen, dass dieses Design ein wenig generisch daherkommt. Als ich das Artwork in meinem Feed sah, konnte ich zunächst nicht das Spiel zuordnen und war dann überrascht, dass das ein Dämon aus der Welt von Gothic sein soll.

Mein Problem ist, dass ich bei diesem Dämonen das Gefühl habe, ihn schon in hundert anderen Spielen gesehen zu haben. Er könnte problemlos in einem Diablo auftauchen oder in einem Dungeon Keeper herumlungern.

Die bulligen Dämonen in Gothic haben ein markantes und recht eindrucksvolles Design. Fiese Tentakel-Gesichter mit grünen Augen, mächtige Muskeln und große Klauen machten die Dämonen in Gothic unverwechselbar. Davon ist in der Neuinterpretation wenig übrig geblieben.

Ich verstehe durchaus den Ansatz, dass Xardas als ehemaliger Feuermagier einen entsprechend feurigen Diener heraufbeschwört und sich das Design daher von anderen Dämonen unterscheidet.

Aber hier trifft man in meinen Augen nicht mehr den Stil der Gothic-Welt. Warum der Dämon ein eher menschliches Gesicht erhalten hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit einem bestialischen Tentakel-Kopf wäre man vermutlich schon deutlich näher am Original. Selbst das wenig beliebte Arcania hatte einen Dämonendesign, welches mir mehr zusagt, als das neue Artwork.

Letztlich dürfen wir aber nicht vergessen, dass es sich hier primär um ein Artwork handelt. Wie gelungen der Flammendämon im fertigen Spiel aussieht, können wir erst beurteilen, wenn wir ihn animiert in der Spielwelt vor uns sehen – und ich habe durchaus Hoffnung, dass mich das Design dann doch mehr abholt, als wenn ich jetzt mit Skepsis auf das Artwork blicke.

Ich glaube währenddessen fest daran, dass das Gothic Remake wirklich gut werden kann – zumindest wenn wir dem Team eine Chance geben und eben keine 1zu1-Kopie des Originals erwarten.

Wie geht es euch: Gefällt euch der neue Flammendämon, oder geht es euch wie mir und euch ist das Design ein wenig zu generisch? Gefallen euch die bulligen Unterweltbewohner im Originalspiel, oder war eine Neuinterpretation des Designs längst überfällig? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare!