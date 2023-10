Gothic 2: Drei der besten Mods, die ihr 2023 spielen könnt

Gothic 2 war mein erstes richtiges Rollenspiel und zählt für mich auch 2023 noch zu den besten Spielen aller Zeiten. Dank Mods kann man Gothic 2 auch heute noch spielen und immer neue Welten entdecken und Abenteuer erleben.

Ich stelle euch drei der besten Gothic-2-Mods vor, die euch stundenlangen Spielspaß garantieren und den Zauber des Rollenspiel-Klassikers am Leben erhalten haben!

Die drei besten Gothic-2-Mods

Ich beschränke mich dabei auf Total-Conversion-Mods, die ganz eigene Welten und Storys bieten. Das bedeutet, dass ihr mit diesen Modifikationen für Gothic 2 gänzlich neue Welten, Geschichten und sogar Gameplay-Mechaniken erleben könnt. Natürlich benötigt ihr zum spielen der Mods das Hauptspiel Gothic 2.

Die Chroniken von Myrtana: Archolos

Umfang: Was bietet die Mod?

Spielzeit von mindestens 60 Stunden

Große und abwechslungsreiche Spielwelt

Komplexe Story mit vielen Wendungen und über 170 Quests

Polnische Sprachausgabe (deutsche Untertitel verfügbar)

Neue Gameplay-Mechaniken (Crafting-System, Kochen, in der Welt verankertes Schnellreisesystem und vieles mehr)

Eingene Store-Seite auf Steam und GOG

Story: Um was geht es in der Mod?

In Die Chroniken von Myrtana: Archolos spielen wir Marvin, ein junger Mann, der vor dem Krieg mit den Orks auf die Insel Archolos flieht. Die Insel befindet sich östlich des myrtanischen Festlands und ist besonders für seinen Weinanbau bekannt.

Doch auch auf Archolos erwartet Marvin nicht das erhoffte Paradies. Nur mit Mühe erreicht er die Insel lebendig und muss sich seinen Platz in dieser Welt erst noch verdienen. Die Insel ist von Flüchtlingen längst überlaufen, während gierige Händler, engstirnige Gesetzeshüter und mächtige Adlige um Macht und Einfluss streiten.

In Archolos spielen wir keinen Helden, sondern einen Überlebenden in einer gefährlichen Welt. Wir als Spieler entscheiden, welchen Weg Marvin einschlagen wird und ob er sich nimmt, was er braucht, oder den Notleidenden hilft.

Installation: Wie komme ich an die Mod?

Die Chroniken von Myrtana: Archolos erschien direkt auf Steam und GOG mit einer eigenen Store-Seite, wo ihr die Modifikation kostenlos herunterladen könnt. Danach könnt ihr Archolos direkt über Steam starten und entspannt spielen.

Die Gothic-2-Mod bietet sogar Errungenschaften für Steam und GOG, sehr cool!

Odyssee – Im Auftrag des Königs

Umfang: Was bietet die Mod?

Spielzeit von mindestens 200 Stunden

Zahlreiche neue Spielwelten mit unterschiedlichen Klimazonen und Dungeons

Neue und umfangreiche Story mit über 660 Quests

Komplette Synchronisation (Besonderheit: Bodo Henkel spricht Xardas!)

Neue Gameplay-Mechaniken (Schilde und Helme, Crafting-System, neue Talente und vieles mehr)

Story: Um was geht es in der Mod?

In Odyssee – Im Auftrag des Königs schlüpfen wir in die Rolle des Rekruten Roland, der auf der Insel Athanos, einem wichtigen Stützpunkt der Paladine, lebt. Sein größter Traum ist es, Paladin zu werden und gegen die Orks in den Krieg zu ziehen.

Doch der Krieg ist noch weit von Athanos entfernt, genau wie die Berufung Rolands zum Paladin. Da sein Traum also in nächster Zeit nicht in Erfüllung zu gehen scheint, beschließt Roland die Insel zu verlassen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

So beginnt er ein wagemutiges Abenteuer, welches ihn an zahlreiche Orte bringen wird. Auf diesem Abenteuer wird er auf die schlimmsten Feinde des Königreiches treffen und erkennen, was es bedeutet, ein wahrer Paladin zu sein.

Die Handlung von Odyssee beginnt parallel zur Handlung von Gothic 3, als der Namenlose die Insel Khorinis verlässt und zum Festland schippert. Zu ebenjener Zeit begibt sich der blauäugige Roland auf die Reise seines Lebens.

Installation: Wie komme ich an die Mod?

Auf World of Gothic wurde eine ausführliche Installationsanleitung für Odyssee – Im Auftrag des Königs bereitgestellt.

Besonders zu empfehlen ist die Installation mit Spine. Über dieses Tool könnt ihr Odyssee, aber auch viele andere Gothic-2-Mods mit nur wenigen Klicks installieren.

Die Modifikation lässt sich auch über den Steam-Workshop installieren, was ebenfalls sehr bequem ist.

Legend of Ahssûn

Umfang: Was bietet die Mod?

Spielzeit von 50 bis 200 Stunden (je nach Spielweise)

Eine große neue Spielwelt mit verschiedenen Klimazonen

Neue und abwechslungsreiche Story mit über 250 Quests

Eigene, professionell erstellte Synchronisation

Neue Gameplay-Mechaniken (learning-by-doing System für Waffentalente, Pfeiltypen, Schärfen von Klingen, neue Zauber, Gifte, Einfluss von Klima und vieles mehr)

Story: Um was geht es in der Mod?

Legend of Ahssûn (LoA) zählt zu den größten und umfangreichsten Gothic-2-Mods überhaupt. In der Modifikation schlüpfen wir in die Rolle eines Botschafters, welcher die Titelstiftende Insel Ahssûn besuchen soll.

Auf Ahssûn sollen wir die wankende Ordnung wiederherstellen und dem dortigen Fürsten als Berater zur Seite stehen. Doch natürlich kommt alles anders, denn statt als Botschafter in Amt und Würden die Insel zu erreichen, wird unser Schiff von Piraten versenkt und wir als Sklave in die Kampfarenen Ahssûns verkauft.

Nur knapp entkommen wir dem Gemetzel der Arena und werden mittellos in die Unterstadt geworfen. Und natürlich lassen uns die Wachen nicht bis zum Fürsten vor und weisen den vermeintlichen Bettler, der Botschafter des Königs sein will, nur müde ab. So beginnt unser Abenteuer auf Ahssûn!

Installation: Wie komme ich an die Mod?

Die Entwickler von Legend of Ahssûn haben drei Installationsanleitungen für ihre Modifikation bereitgestellt.

Besonders zu empfehlen ist die Installation mit Spine. Über dieses Tool könnt ihr LoA, aber auch viele andere Gothic-2-Mods mit nur einem Klick installieren und spielen.

Die Modifikation lässt sich auch über den Steam-Workshop installieren, was ebenfalls sehr bequem ist.

Wollt ihr Gothic als MMORPG erleben? Dann werft unbedingt einen Blick auf Eskalon Online!

Wie geht es euch: Spielt ihr Gothic-2-Mods? Wie hat euch meine kleine Übersicht gefallen? Kanntet ihr bereits alle diese großartigen Modifikationen? Welche Mods für Gothic 2 habt ihr schon gespielt und welche sind eure Favoriten? Welche Mods würdet ihr weiterempfehlen und gehören noch in diese Top-Liste? Schreibt gerne einen Kommentar!