GOG Halloween Sale 2017 gestartet

Gruselige Spiele ohne gruseligen DRM Mist – Großartig!

Die beste und eigentlich einzige wirklich sinnvolle Alternative zu Steam ist und bleibt GOG, ein im Grunde gleich aufgebauter Dienst, welcher jedoch auf DRM verzichtet. Auch das Angebot der Seite hat in den letzten Jahren beachtlich zugenommen, sodass heute eine große Menge von Spielen angeboten werden. Kein Wunder also, dass auch die Sales von GOG immer interessanter werden. Wie schon Steam, hat auch GOG einen Halloween-Sale gestartet und einige thematisch passende Titel ganz gut im Preis gesenkt. Über 2000 Spiele sind im Sale und sind bis zu 90% vergünstigt bis zum 2.November im Angebot. Wer mindestens 12,79 Euro beim Sale springen lässt, erhält zudem das Spiel „Tales from the Borderlands“ gratis dazu. Weiterhin stehen bestimmte Pakete (manche als Tagesangebot) bereit, die direkt bestimmte Spiele oder Reihen zusammenfassen und vergünstigt anbieten.

GOG Connect

Zudem besteht im Rahmen des Halloween Sales auch die Möglichkeit, bestimmte Titel mithilfe von GOG Connect von Steam auch auf GOG zu übertragen, sodass Euch kostenfrei auch die DRM-freien Versionen der Titel zur Verfügung stehen. Hier die Titel, die dafür aktuell zur Verfügung stehen:

Amnesia: A Machine For Pigs

Amnesia: The Dark Descent

Bad Mojo Redux

Corpse Party

Darkwood

Deadly Premonition: Director’s Cut

Dracula 4+5

Gabriel Knight: Sins of the Fathers – 20th Anniversary Edition

Hand of Fate

Knock-Knock

Last Door: Collector’s Edition

Last Door: Season 2 Collector’s Edition

Layers of Fear

Nosferatu: Wrath of Malachi

>observer_

Pathologic Classic HD

Realms of the Haunting

Shattered Haven

SKYHILL

Smugglers V: Invasion

SOMA

STASIS

Sunless Sea

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

The Void

The Walking Dead: A New Frontier

The Walking Dead: Season 1

The Walking Dead: Season 2

weitere sollen folgen

Um GOG Connect zu nutzen, müsst Ihr Euren Steam mit dem GOG-Account verknüpfen. Wichtig isr dabei, dass Eure Steam-Datenschutzeinstellungen auf „öffentlich“ gesetzt sind. Zudem ist es wichtig, dass die angebotenen Spiele nur für einen bestimmten Zeitraum transferiert werden können. Sind die Titel aber erst mal auf GOG übertragen, stehen sie dort dauerhaft zum Download bereit – Ganz ohne DRM. Die aktuellen Spiele für GOG Connect stehen noch 5 Tage bereit, danach können die Titel nicht mehr von Steam auf GOG übertragen werden.

Ich muss gestehen, dass es mich freut, wie sich GOG in den letzten Jahren entwickelt hat. Mehr und mehr Titel finden den Weg in das Angebot und ein starker, DRM-freier Konkurrent für Steam ist großartig und die einzige Alternative, die lohnend ist. Nicht wie Uplay, Origin und die vielen anderen DRM-Vertreter, die allesamt schlechter als Steam sind und nur von Hauseigenen Exklusiv-Titeln getragen werden. Also ab zu GOG oder ganz klassisch raus gehen und Sauerkirschen… äh, Süßigkeiten ergattern!

Der GOG Halloween Sale 2017 läuft bis zum 2. November, 23:00 Uhr.